1. Himanta on Rahul Remark: রাহুলের উচিত নাগপুরে গিয়ে ভারত মাতাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া, কটাক্ষ হিমন্তর

বিজেপি (BJP) ও আরএসএসকে (RSS) গুরু বলে অভিহিত করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) । এই বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Himanta Biswa Sarma) বলেন, ‘‘যদি তাই হয়, তাহলে রাহুলকে নাগপুরে এসে 'ভারত মাতার' পতাকায় গুরুদক্ষিণা দেওয়া উচিত ।’’

2. Pele Gate in Mohun Bagan: কিংবদন্তি'র প্রয়াণে বিহ্বল ফুটবলের মক্কা ! সম্রাট-স্মরণে ‘পেলে গেট’ মোহনবাগানে

ফুটবল সম্রাট পেলেকে সম্মান জানাচ্ছে মোহনবাগান ৷ প্রয়াত ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির নামে গেট তৈরি করছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ (Mohun Bagan to Unveil Pele Gate) ৷

3. Political Battles in 2023: চব্বিশের ফাইনালের মহড়া তেইশে 9 রাজ্যের বিধানসভা ভোটে

2023 সালে দেশের ন’টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে (Political Battles in 2023) ৷ ওই ভোটগুলিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের শক্তি যাচাই করবে ৷ বলা যেতে পারে যে ওই ভোটগুলিই হবে 2024 এর লোকসভা নির্বাচনের (Lok Sabha Elections 2024) মহড়া ৷

4. Rahul Gandhi: আরএসএস ও বিজেপিই আমার গুরু, বাইশের শেষদিনে মন্তব্য রাহুলের

গত 7 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) শুরু করেছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ গত শনিবার প্রথম পর্যায়ের শেষ হয়েছে ৷ এক সপ্তাহ পর আজ, শনিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ সেখানেই তিনি মন্তব্য করেন, আরএসএস (RSS) ও বিজেপিই (BJP) তাঁর গুরু ৷

5. Suicide Attempt: তিরিশেও মেলেনি পাত্রী, অভিমানে গায়ে আগুন দিলেন যুবক !

কর্ণাটকের (Karnataka) ধারওয়াড় (Dharwad) তালুকের আম্মিনাবভি গ্রামে (Amminabavi Village) আত্মহত্যার চেষ্টা (Suicede Attempt) করলেন এক যুবক ৷ পরিবারের দাবি, বিয়ের জন্য পাত্রী না পেয়েই নাকি এমন পদক্ষেপ করেছেন তিনি !

6. Anupam Anil met Rishabh Pant: পন্তকে দেখতে হাসপাতালে অনুপম-অনিল, দেখুন ভিডিয়ো

গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভরতি ঋষভ পন্ত ৷ এদিন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে এলেন অনুপম খের এবং অনিল কাপুর (Anupam Kher and Anil Kapoor visit Max Hospital) ৷

7. Fake Army Officer Arrested: সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণা ! ধৃত নেপালের নাগরিক

সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে ফের প্রতারণার অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি নেপালের নাগরিক ৷ সীমান্ত (India Nepal Border) লাগোয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Fake Army Officer Arrested) ৷

8. Body of woman Found: বিজেপির প্রাক্তন বিধায়কের বাংলোর পিছনে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) সাতারায় বিজেপির (BJP) প্রাক্তন বিধায়কের বাংলোর পিছন থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার পচাগলা মৃতদেহ (Body of Woman Found) ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

9. Keshari Nath Tripathi: অসুস্থ বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, আইসিইউ-তে ভর্তি

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠীর (Keshari Nath Tripathi) শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হয়েছে। তিনি উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) প্রয়াগরাজের আকুরা ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

10. Year Ending Celebration: বর্ষশেষের উষ্ণতা গায়ে মাখতে ভিক্টোরিয়ায় ভিড় তিলোত্তমাবাসীর

পুরনো বছরের সমস্ত গ্লানিকে দূরে সরিয়ে রেখে আবারও নতুন বছরে নতুন উদ্যমে শুরুর আগে আনন্দে উঠেছে তিলোত্তমাবাসী (pre new year celebration at Victoria) ৷ বেলা বাড়তেই বছরের শেষ দিনে ভিড়ের ছবি দেখা গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে (Victoria in kolkata)।