1. Political Battles in 2023: চব্বিশের ফাইনালের মহড়া তেইশে 9 রাজ্যের বিধানসভা ভোটে

2023 সালে দেশের ন’টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে (Political Battles in 2023) ৷ ওই ভোটগুলিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের শক্তি যাচাই করবে ৷ বলা যেতে পারে যে ওই ভোটগুলিই হবে 2024 এর লোকসভা নির্বাচনের (Lok Sabha Elections 2024) মহড়া ৷

2. Rahul Gandhi: আরএসএস ও বিজেপিই আমার গুরু, বাইশের শেষদিনে মন্তব্য রাহুলের

গত 7 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) শুরু করেছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ গত শনিবার প্রথম পর্যায়ের শেষ হয়েছে ৷ এক সপ্তাহ পর আজ, শনিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ সেখানেই তিনি মন্তব্য করেন, আরএসএস (RSS) ও বিজেপিই (BJP) তাঁর গুরু ৷

3. Pele Gate in Mohun Bagan: কিংবদন্তি'র প্রয়াণে বিহ্বল ফুটবলের মক্কা ! সম্রাট-স্মরণে ‘পেলে গেট’ মোহনবাগানে

ফুটবল সম্রাট পেলেকে সম্মান জানাচ্ছে মোহনবাগান ৷ প্রয়াত ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির নামে গেট তৈরি করছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষ (Mohun Bagan to Unveil Pele Gate) ৷

4. Suicide Attempt: তিরিশেও মেলেনি পাত্রী, অভিমানে গায়ে আগুন দিলেন যুবক !

কর্ণাটকের (Karnataka) ধারওয়াড় (Dharwad) তালুকের আম্মিনাবভি গ্রামে (Amminabavi Village) আত্মহত্যার চেষ্টা (Suicede Attempt) করলেন এক যুবক ৷ পরিবারের দাবি, বিয়ের জন্য পাত্রী না পেয়েই নাকি এমন পদক্ষেপ করেছেন তিনি !

5. Fake Army Officer Arrested: সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণা ! ধৃত নেপালের নাগরিক

সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে ফের প্রতারণার অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি নেপালের নাগরিক ৷ সীমান্ত (India Nepal Border) লাগোয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Fake Army Officer Arrested) ৷

6. Keshari Nath Tripathi: অসুস্থ বঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, আইসিইউ-তে ভর্তি

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠীর (Keshari Nath Tripathi) শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হয়েছে। তিনি উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) প্রয়াগরাজের আকুরা ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

7. Dalai Lama: দলাই লামা চিনের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংসের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছেন

বৌদ্ধধর্মের গুরু দলাই লামা বিহারের বোধগয়ার কালচক্র ময়দানে তাঁর তৃতীয় এবং শেষ দিনের শিক্ষাদানের (Dalai Lama Teaching Program in Gaya) সময় চিনের সমালোচনা করেন । তিনি চিনা সরকারের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টার অভিযোগও করেন ৷ তাঁর দাবি, চিন সরকার অনেক বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করেছে৷ তবুও সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে মানুষের বিশ্বাস চলে যায়নি (Dalai Lama statement on China Government) ৷

8. Vande Bharat Express: বঙ্গে ছুটল বন্দে ভারত, ট্রেনে যাত্রীদের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ হঠাৎ মাতৃবিয়োগের জেরে ভার্চুয়ালি এই ট্রেনের যাত্রা শুরু করান তিনি ৷ অত্যাধুনিক এই ট্রেনে রয়েছে 16টি হাইটেক কামরা, স্বয়ংক্রিয় দরজা, সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ রয়েছে দু'ধরণের কোচ । এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বন্দে ভারতের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ৷

9. Temple in Father Memory: বাবার স্মৃতি রক্ষা করতে মূর্তি গড়ে মন্দির তেলেঙ্গানায়

বাবার স্মৃতিতে মন্দির তেলেঙ্গানায় (Temple in Father Memory) ৷ চার ছেলে মিলে উঠোনের মাঝে গড়লেন সেই মন্দির ৷ সেখানে সপরিবারে এখনও বসবাস করে বাবার পুজোও করেন তাঁরা ৷

10. Tripura Assembly Elections 2023: 5 জানুয়ারি ত্রিপুরায় বিজেপির রথযাত্রার সূচনা করবেন অমিত শাহ

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের (Tripura Assembly Elections 2023) প্রচারে কোমড় বেঁধে নামছে বিজেপি ৷ প্রচারের পুরোভাগে রয়েছেন শাহ ৷ 5 জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরা থেকে বিজেপির রথযাত্রার সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Amit Shah to Flag Off BJP Rath Yatra in Tripura) ৷