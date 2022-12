1.Rahul Gandhi: আরএসএস ও বিজেপিই আমার গুরু, বাইশের শেষদিনে মন্তব্য রাহুলের

গত 7 সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) শুরু করেছেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ গত শনিবার প্রথম পর্যায়ের শেষ হয়েছে ৷ এক সপ্তাহ পর আজ, শনিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷ সেখানেই তিনি মন্তব্য করেন, আরএসএস (RSS) ও বিজেপিই (BJP) তাঁর গুরু ৷

2.Fake Army Officer Arrested: সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণা ! ধৃত নেপালের নাগরিক

সেনা আধিকারিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে ফের প্রতারণার অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি নেপালের নাগরিক ৷ সীমান্ত (India Nepal Border) লাগোয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Fake Army Officer Arrested) ৷

3.Temple in Father Memory: বাবার স্মৃতি রক্ষা করতে মূর্তি গড়ে মন্দির তেলেঙ্গানায়

বাবার স্মৃতিতে মন্দির তেলেঙ্গানায় (Temple in Father Memory) ৷ চার ছেলে মিলে উঠোনের মাঝে গড়লেন সেই মন্দির ৷ সেখানে সপরিবারে এখনও বসবাস করে বাবার পুজোও করেন তাঁরা ৷

4.Tripura Assembly Elections 2023: 5 জানুয়ারি ত্রিপুরায় বিজেপির রথযাত্রার সূচনা করবেন অমিত শাহ

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের (Tripura Assembly Elections 2023) প্রচারে কোমড় বেঁধে নামছে বিজেপি ৷ প্রচারের পুরোভাগে রয়েছেন শাহ ৷ 5 জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরা থেকে বিজেপির রথযাত্রার সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Amit Shah to Flag Off BJP Rath Yatra in Tripura) ৷

5.Heavy Security Deployment in Delhi: বর্ষবরণের রাতে দিল্লিজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা, নজরে মদ্যপ চালক থেকে বেয়াড়া রোমিও !

আর কয়েক ঘণ্টা পরই নিউ ইয়ার ইভ (New Year Eve) ৷ তার আগে কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানী দিল্লি (Heavy Security Deployment in Delhi) ৷ কী কী ব্যবস্থাপনা থাকছে ?

6.Legacy of Pele: ফুটবলের সর্বকালের ভগীরথ পেলে

চলে গিয়েছেন পেলে ৷ অতিবাহিত বেশ কয়েক ঘণ্টা । তবু তিনি যে নেই তা আজও মেনে নিতে পারছেন না কেউই ৷ তাই তাঁকে অনুকরণ করে আজও সেলিব্রেশন করেন কলকাতার ব্রাজিলিয়ান স্টাইকার ক্লেটন সিলভা ৷ আধুনিক ফুটবল শিল্পের ভগীরথ আসলে একজনই। পেলে । (Legacy of Pele) ৷

7.Home Delivery of Sand: চোরাচালান রুখতে রাজ্যে বালির হোম ডেলিভারি করবে পঞ্জাব সরকার

বালির চোরাচালান রুখতে বদ্ধ পরিকর আম আদমি পার্টি (Aam Aadmi Party) পরিচালিত পঞ্জাব সরকার (Punjab Government) ৷ এর জন্য আগামী দিনে সরকারিভাবে 'হোম ডেলিভারি' (Home Delivery of Sand) শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ৷

8.Vande Bharat Express Sandesh: রেলকে শ্রদ্ধা জানাতে বন্দে ভারতের আদলে সন্দেশ তৈরি রিষড়ায়

নলেন গুড় দিয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস তৈরি করল সন্দেশ রিষড়ার এক মিষ্টির দোকান (Vande Bharat Express Sandesh) ৷ রেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানতেই এমন চিন্তাভাবনা বলে জানালেন কর্ণধার ।

9.Mahua Moitra: বিজেপি কর্মী নয়, অর্থমন্ত্রীর মতো জবাব দিন, বছর শেষে টাকার দামের পতন নিয়ে নির্মলাকে খোঁচা মহুয়ার

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রার দরের পতন (Price Drop of Indian Currency) নিয়ে এবার নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman)-কে খোঁচা মহুয়া মৈত্রর (Mahua Moitra) ৷ বিজেপির কর্মী হিসেবে নয়, তাঁর থেকে দেশের অর্থমন্ত্রীর মতো জবাব দেওয়া উচিত বলে দাবি করেন সাংসদ ৷

10.Tribute to Pele: যুবভারতীতে পেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান রাজ্য ক্রীড়া দফতরের

প্রয়াত হয়েছেন ফুটবল সম্রাট পেলে (Pele) ৷ তাঁর প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া দফতরের (State Sports Department) তরফে শুক্রবার যুবভারতীতে (Yuva Bharati) একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Minister Aroop Biswas)-সহ বিভিন্ন ক্লাবের শীর্ষ কর্তারা ৷ পেলের ছবিতে মাল্যদান করা হয় এবং বিভিন্ন ক্লাবের পতাকা তার ছবির সামনে রাখা হয় ।