1. Cristiano Ronaldo: রেকর্ড অর্থে সৌদির আল-নাসার ক্লাবে সই করলেন রোনাল্ডো

ইউরোপকে বিদায় জানিয়ে, এবার সৌদি আরবে পাড়ি দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo Signs Two-Year Deal With Saudi Arabia Club Al-Nassr) ৷ সৌদির আল-নাসার ক্লাবে 2 বছরের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হিসেবে সই করলেন সিআর সেভেন ৷

2. Rishabh Pant: এয়ারলিফ্ট করে দিল্লি আনা হতে পারে ঋষভকে, জানালেন ডিডিসিএ’র ডিরেক্টর

প্লাস্টিক সার্জারি এবং বাকি অন্য চিকিৎসার জন্য ঋষভ পন্থকে এয়ারলিফ্ট করে দিল্লি নিয়ে আসা হতে পারে ৷ সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে এমনটাই জানিয়েছেন ডিডিসিএ-এর ডিরেক্টর শ্যাম শর্মা (Injured Rishabh Pant May be Airlift to Delhi As Per DDCA Director) ৷

3. Ashwini Vaishnaw: মুখ্যমন্ত্রীর রাগ করার মতো গুরুতর বিষয় নয়, জয় শ্রী রাম বিতর্কে দাবি রেলমন্ত্রীর

হাওড়া স্টেশনে (Howrah Railway Station) মমতাকে দেখে জয় শ্রীরাম স্লোগান (Jai Shri Ram slogans) ওঠে ৷ সেই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি মঞ্চেই ওঠেন না ৷ রেলমন্ত্রীর (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) মতে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Chief Minister Mamata Banerjee) রেগে যাওয়ার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷

4. Horrific Accident in Gujarat: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গাড়িতে ধাক্কা বাস চালকের, মৃত কমপক্ষে 9

গুজরাতে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। শুক্রবার রাতে নওসারি এলাকায় বাস এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল কমপক্ষে 9 জনের (At least 10 people died in an accident in Gujarat)।

5. Ghulam Nabi Azad : ফিরছেন না কংগ্রেসে,'আজাদ'ই থাকছেন গুলাম নবি, দাবি একান্ত সাক্ষাৎকারে

ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎতারে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় দাবি করলেন গুলাম নবি আজাদ । একটি সংবাদ সংস্থা দাবি করে পুরনো তিক্ততা ভুলে কংগ্রেসে ফিরে আসবেন তিনি । কিন্তু সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্টই জানালেন তেমন কোনও সম্ভবনা নেই (Exclusive Interview of Ghulam Nabi Azad)

6. WHO on China Situation: করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চিনের রিপোর্ট তলব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

দিন দিন চিনে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ (Covid Cases) ৷ এই পরিস্থিতিতে চিনের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) ৷ বর্তমানে সেখানকার করোনা আক্রান্তের সমস্ত তথ্য দিতে বলা হয়েছে হু-এর তরফে । চিনের করোনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান লুকানোর অভিযোগ উঠেছে ।

7. Filmmaker Booked: ছবিতে নিষিদ্ধ ড্রাগের প্রচার, পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা

ট্রেলারে নিষিদ্ধ ড্রাগ এম.ডি.এম.এ-এর প্রচার করায় এবার পরিচালক ওমর লুলুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল আবগারি দফতর(Kerala Filmmaker Booked ) ৷ বৃহস্পতিবার কেরলের এই পরিচালকের নতুন ছবি 'নাল্লা সাময়াম'-এ এই আপত্তিকর দৃশ্য দেখানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয় ৷

8. West Bengal Weather Update: আগামী 5 দিন থাকবে শীতের আমেজ , বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও আমেজ বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷

9. Dance Dance Junior Grand Finale: আজ গ্র‍্যান্ড ফিনালের পথে 'ডান্স ডান্স জুনিয়র সিজন থ্রি'

শেষ হতে চলেছে 'ডান্স ডান্স জুনিয়র সিজন থ্রি' ৷ আজ থেকে শুরু গ্র্যান্ড ফিনালের দুই পর্ব ৷ লড়বে আনন্দ, চিত্রিতা, সমৃদ্ধি , আরোহী, কথাকলি এবং অনুষ্কারা (Dance Dance Junior Grand Finale is Coming Soon ) ।

10. Multi Organ Donate: একটি শরীর বাঁচবে 7টি প্রাণ ! অঙ্গদানে ফের নজির গড়ল তিলোত্তমা

একজনের অঙ্গ থেকে বাঁচবে সাতজনের প্রাণ ৷ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ব্রেন ডেথে মৃত্যু হয় নাট্যকর্মীর। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় (Multi Organ Donation in Kolkata) ।