1. Horrific Accident in Gujarat: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গাড়িতে ধাক্কা বাস চালকের, মৃত কমপক্ষে 10

গুজরাতে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। শুক্রবার রাতে নওসারি এলাকায় বাস এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল কমপক্ষে 10 জনের (At least 10 people died in an accident in Gujarat)।

2. Ghulam Nabi Azad : ফিরছেন না কংগ্রেসে,'আজাদ'ই থাকছেন গুলাম নবি, দাবি একান্ত সাক্ষাৎকারে

ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎতারে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় দাবি করলেন গুলাম নবি আজাদ । একটি সংবাদ সংস্থা দাবি করে পুরনো তিক্ততা ভুলে কংগ্রেসে ফিরে আসবেন তিনি । কিন্তু সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্টই জানালেন তেমন কোনও সম্ভবনা নেই (Exclusive Interview of Ghulam Nabi Azad)

3. West Bengal Weather Update: আগামী 5 দিন থাকবে শীতের আমেজ , বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও আমেজ বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷

4. Multi Organ Donate: একটি শরীর বাঁচবে 7টি প্রাণ ! অঙ্গদানে ফের নজির গড়ল তিলোত্তমা

একজনের অঙ্গ থেকে বাঁচবে সাতজনের প্রাণ ৷ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ব্রেন ডেথে মৃত্যু হয় নাট্যকর্মীর। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় (Multi Organ Donation in Kolkata) ।

5. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন বছর শেষের বাজারদর

বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

6. Pele in Kolkata: ইডেনে আলপনা আঁকবেন পেলে ! ফুটবল ঈশ্বরকে দেখতে সেদিন 30 টাকার টিকিট বিকিয়েছিল 500 টাকায়

1977 কসমসে তখন আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট । কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই যাবতীয় আলো কেড়ে নিয়েছিলেন কালো হীরে, পেলে (Pele Played against Mohun Bagan)। ফলে টিকিটের চাহিদা ছিল তুঙ্গে । ত্রিশ টাকার টিকিট সেদিন বিক্রি হয়েছিল পাঁচশো টাকাতেও ।

7. Vande Bharat Express: বন্দে মাতরমের মাটিতে বন্দে ভারত নিয়ে উৎফুল্ল মোদি

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ হঠাৎ মাতৃবিয়োগের জেরে ভার্চুয়ালি এই ট্রেনের যাত্রা শুরু করান তিনি ৷ একইসঙ্গে, এদিনই জোকা-তারাতলা রুটে মেট্রো পরিষেবারও (Joka Taratala Metro Service) পথচলা শুরু হল মোদির হাতে ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরমেরও প্রসঙ্গ টানেন মোদি ৷

8. Year Ender 2022: সবুজ গালিচা থেকে বক্সিং রিং, জীবনের ময়দান ছেড়ে তারার দেশে যে বারো তারকা

প্রায় শেষের পথে 2022 । অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ঘটনাবহুল । ক্রীড়াক্ষেত্রে যেভাবে একাধিক নজির দেখেছে বিশ্ব, তেমনই হাহাকার রয়েছে । সবুজ গালিচা থেকে বক্সিং রিং, বছরের পর বছর নিজেদের শৈলিতে মন মজিয়েছেন যারা, তাদের অনেকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন । শেন ওয়ার্ন থেকে ফ্রেডি রিঙ্কন হয়ে কলকাতা ময়দানের সুভাষ ভৌমিক কিংবা সুরজিৎ সেনগুপ্ত, তারার দেশে পাড়ি দেওয়া তারকাদের সংখ্যাটা নেহাতই কম নয় । বছর শেষে তাঁদেরকেই স্মরণ করল ইটিভি ভারত ।

9. Awas Yojana: ফের আবাস বিতর্ক ! পদত্যাগ প্রধান, উপপ্রধান সহ-8 তৃণমূল কর্মীর

পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান-সহ পদত্যাগ করেছেন 8 তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী । মানবাজার 1 পঞ্চায়েত সমিতির ‌3 সদস্যও এদিন ইস্তফা দিয়েছেন । যার মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ও বন কর্মাধ্যক্ষও রয়েছেন (Several TMC Workers left Party after Awas Yojana Misuse Creates Ripples) ।

10. SSC Recruitment Scam: মামলা করে চাকরি পেয়েছিলেন ! এসএসসি'র ভুলে এবার নয়া বিতর্কে ববিতা

মামলায় জিতে অঙ্কিতা অধিকারীর জায়গায় চাকরি পেয়েছেন ববিতা সরকার (Babita Sarkar) । এবার তিনিই জড়ালেন নয়া বিতর্কে । জানা গিয়েছে, ভুল করে তাঁকে 2 অ্য়াকাডেমিক স্কোর বেশী দেওয়া হয়েছে । তারপরেই এবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছেন অনামিকা রায় নামের আরেক চাকরিপ্রার্থী (SSC Recruitment Scam) ।