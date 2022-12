1. Awas Yojana: ফের আবাস বিতর্ক ! পদত্যাগ প্রধান, উপপ্রধান সহ-8 তৃণমূল কর্মীর

পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান-সহ পদত্যাগ করেছেন 8 তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী । মানবাজার 1 পঞ্চায়েত সমিতির ‌3 সদস্যও এদিন ইস্তফা দিয়েছেন । যার মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ও বন কর্মাধ্যক্ষও রয়েছেন (Several TMC Workers left Party after Awas Yojana Misuse Creates Ripples) ।

2. Kunal Slams Suvendu: বীরভূম থেকে শুভেন্দুকে গুড়-পাটালি দেওয়ার পরামর্শ কুণালের

শুক্রবার বীরভূমের নলহাটি হরিপ্রসাদ হাইস্কুল মাঠে সভা করে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷ সেই সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন শাসক দলের নেতারা ৷ পরে কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) গুড়-পাটালি দেওয়ার পরামর্শ দেন ৷

3. SSC Recruitment Scam: মামলা করে চাকরি পেয়েছিলেন ! এসএসসি'র ভুলে এবার নয়া বিতর্কে ববিতা

মামলায় জিতে অঙ্কিতা অধিকারীর জায়গায় চাকরি পেয়েছেন ববিতা সরকার (Babita Sarkar) । এবার তিনিই জড়ালেন নয়া বিতর্কে । জানা গিয়েছে, ভুল করে তাঁকে 2 অ্য়াকাডেমিক স্কোর বেশী দেওয়া হয়েছে । তারপরেই এবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছেন অনামিকা রায় নামের আরেক চাকরিপ্রার্থী (SSC Recruitment Scam) ।

4. Prayers for Rishabh Pant: ঋষভের দ্রুত আরোগ্য কামনায় টিম ইন্ডিয়ার সতীর্থ ও প্রাক্তনীরা

গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ঋষভ পন্থের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট তাঁর সতীর্থ এবং প্রাক্তন ক্রিকেটারদের (Cricket World Wish for Rishabh Pant Speedy Recovery on Social Media) ৷ বিসিসিআই তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নজর রাখছে ৷

5. Pele Demise: "তোমার স্থান ঈশ্বরের একাসনে", সম্রাটকে শেষ বিদায় তাঁর বিশ্বজয়ী দলের সতীর্থের

তিনি 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' ৷ অনেক বছর আগে বুটজোড়া তুলে রাখলেও হীরের আলোচ্ছ্বটা এতদিন অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছিল ফুটবল জগৎকে ৷ তাই এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো'র প্রয়াণে ফুটবল (Pele Demise) আজ অভিভাবকহীন ৷ শোকাহত ফুটবল জগৎ সম্রাটের বিদায়ে লিখল নানা কথাই ৷

6. VicKat Rajasthan Diaries: ছুটি কাটিয়ে ফিরেই ছবি পোস্ট, একনজরে ভিক্যাটের রাজস্থান ডায়েরি

ভিকি কৌশল (Vicky Kaushal) ইনস্টাগ্রামে তাঁর স্ত্রী ক্যাটরিনা কাইফের (Katrina Kaif) সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক ছুটি কাটানোর বেশ কিছু ছবি শেয়ার করলেন ৷

7. Snowfall in Himachal Pradesh: হিমাচলে তুষারপাত, পুলিশের সহযোগিতায় গন্তব্যে রওনা 400 গাড়ির

হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় জুবুথুবু হিমাচলপ্রদেশ ৷ শুরু হয়েছে তুষারপাত (Snowfall in Himachal Pradesh) ৷ রাজ্যের মানালি (Manali) লাহৌল স্পিতির (Lahaul Spiti) বিস্তীর্ণ এলাকা ঢাকা পড়ে গিয়েছে শ্বেত-শুভ্র তুষারের চাদরে ৷

8. Two Russian Death Case: জোড়া মৃত্যুর তদন্তে রায়গড়ের হোটেলে পৌঁছল ক্রাইম ব্রাঞ্চ

ওডিশার (Odisha) রায়গড়ের (Rayagada) হোটেলে পরপর দুই রুশ পর্যটকের মৃত্যুর (Two Russian Death Case) তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ (Odisha Police Crime Branch) ৷ শুক্রবার ঘটনাস্থলে এলেন তদন্তকারীরা ৷

10. Suvendu on Mamata: 1956 ভোটের যন্ত্রণা থেকেই মঞ্চে ওঠেননি, মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

রেলমন্ত্রী, রাজ্যপালের শত অনুরোধেও ভেজেনি চিড়ে ৷ জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে অসন্তুষ্ট হয়ে মূলমঞ্চে না-উঠে আমলাদের সঙ্গে নীচেই বসে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী (Vande Bharat inauguration controversy) ৷ আর এই ইস্যুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷