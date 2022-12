1. Mamata Banerjee: তাঁর পরিকল্পিত রেল প্রকল্পগুলির উদ্বোধনে খুশি, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express)-সহ একাধিক রেলপ্রকল্পের উদ্বোধন হল ৷ আমেদাবাদ থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)-সহ অন্যরা ৷

2. Vande Bharat Express: বন্দে মাতরমের মাটিতে বন্দে ভারত নিয়ে উৎফুল্ল মোদি

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ হঠাৎ মাতৃবিয়োগের জেরে ভার্চুয়ালি এই ট্রেনের যাত্রা শুরু করান তিনি ৷ একইসঙ্গে, এদিনই জোকা-তারাতলা রুটে মেট্রো পরিষেবারও (Joka Taratala Metro Service) পথচলা শুরু হল মোদির হাতে ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরমেরও প্রসঙ্গ টানেন মোদি ৷

3. Narendra Modi: মা'কে হারিয়েও কর্তব্যে অবিচল, বঙ্গে বন্দে ভারতের সূচনায় নেতাজি-স্মরণ মোদির

আমেদাবাদ থেকে ভার্চুয়ালি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, জোকা-তারাতলা মেট্রোরেলের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi inaugurates Several Projects in West Bengal) । নরেন্দ্র মোদির মুখে এদিন উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ-নেতাজি সুভাষের প্রসঙ্গও ।

4. Joka-Taratala Metro Starts: জোকা-তারাতলা মেট্রোর যাত্রা শুরু; কবে শেষ হবে বাকি কাজ ? জানালেন রেলমন্ত্রী

জোকা থেকে তারাতলা মেট্রোর যাত্রা শুরু হল (Joka-Taratala Metro Starts)৷ মেট্রোয় সফর করলেন রেলমন্ত্রী (Rail Minister) অশ্বিনী বৈষ্ণব (Ashwini Vaishnaw)৷ তিনি জানান, এই রুটের বাকি কাজ 12-15 মাসের মধ্যেই শেষ হবে ৷

5. Akbar on Pele: পেলের পায়ের ইনস্যুরেন্স, কাদা মাঠে নামা যাবে না ! ভেস্তেই যাচ্ছিল মোহনবাগান-কসমস ম্যাচ

"সেদিন আমি পরপর দু'বার গোলে শট নিয়েছিলাম । কিন্তু ওদের গোলকিপার বিশ্বসেরা । অসাধারণ সেভ করায় স্কোরবুকে আমার নামটা উঠল না । তবে ওদিন সুধীরের (সুধীর কর্মকার) একটা ক্লিন ট্যাকলে ওরা পেনাল্টি পায় । নইলে সেদিন ড্র নয়, পেলের টিমকে হারিয়েই আমরা মাঠ ছাড়তাম (Akbar remembers Pele after his demise) ।" ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনুভব খাসনবীশের কাছে নস্টালজিয়ার ঝুলি উপুড় করলেন কলকাতা ময়দানের ছোটে মিয়াঁ, 'বাদশা' আকবর ।

6. Delhi Airport Covid Case: দিল্লি বিমানবন্দরে করোনায় আক্রান্ত বিদেশ ফেরত 17 যাত্রী

দিল্লি বিমানবন্দরে ব়্যান্ডম করোনা পরীক্ষায় (Random Covid Test) 17 জন বিদেশ ফেরত যাত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে (17 Foreign Returnees Turn Covid-19 Positive at Delhi Airport) ৷ বুধবার এই 17 জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল দিল্লি বিমানবন্দরে নামার পর ৷

7. PM And His Mother: প্রয়াত হীরাবেন মোদি, ছবিতে ফিরে দেখা মা-ছেলের সম্পর্কের সাতকাহন

শুক্রবার আহমেদাবাদের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা হীরাবেনের ৷ ছবিতে ফিরে দেখা মা ছেলের সম্পর্কের সাতকাহন ৷

8. Covid in India: 24 ঘণ্টায় আক্রান্ত আরও 243, দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে 3609

24 ঘণ্টায় দেশে আরও 243 জন করোনায় (Covid in India) আক্রান্ত হলেন ৷ দেশে সক্রিয় করোনা (Active Covid cases in country rise) রোগীর সংখ্যা (Coronavirus in India) বেড়ে হয়েছে 3,609 ৷

9. Ankush on Mithun: অভিনয়-রাজনীতি আলাদা, শিল্পীকে তাঁর সম্মান দেওয়া উচিত, 'প্রজাপতি' বিতর্কে সরব অঙ্কুশ

রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে দেব-মিঠুনের নতুন ছবি 'প্রজাপতি' ৷ দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত এই ছবি নন্দনে সুযোগ না পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা ৷ মুখ খোলেন দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ৷

10. Uma Bharti: রাম-হনুমান বিজেপির কর্মী নন, তাঁদের উপর সংঘের কোনও কপিরাইট নেই; বিস্ফোরক উমা

রাম ও হনুমান (Rama Hanuman) বিজেপির কর্মী নন ৷ তাঁদের উপর সংঘের কোনও কপিরাইট নেই ৷ এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন উমা ভারতী (Uma Bharti)৷