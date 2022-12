1. ভার্চুয়ালি বাংলার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী !

আজ, শুক্রবার কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) একগুচ্ছ কর্মসূচি ছিল ৷ তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলার জন্য প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন ৷ মায়ের প্রয়াণের জেরে সশরীরে সেই অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত হতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী ৷ সূত্রের খবর, ভার্চুয়ালি তিনি উদ্বোধন করবেন ৷

2. ডিভাইডারে ধাক্কা, জ্বলল গাড়ি; গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে পন্ত

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, রুরকির কাছে ডিভাইডারের রেলিং ভেঙে এদিন উলটে যায় পন্তের গাড়ি ৷ সঙ্গে সঙ্গে আগুনও জ্বলে যায় সেটিতে ৷ কোনওক্রমে ক্রিকেটারকে উদ্ধার করে দিল্লি রোডের সক্ষম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই প্রাথমিক শুশ্রূষা চলে তাঁর ৷ আপাতত বিপন্মুক্ত পন্ত (Rishabh Pant is out of danger now) ৷

3. প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর মা, শোকস্তব্ধ দেশ

প্রয়াত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন । বছর হয়েছিল 100 বছর । তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোাট দেশ । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শোকজ্ঞাপন করেছেন সকলেই (Nation mourns sad demise of Heeraben)

4. ইংরেজি নববর্ষে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে ‘স্পর্শ দর্শনে’ নিষেধাজ্ঞা

কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে 31 ডিসেম্বর থেকে 2 জানুয়ারি পর্যন্ত ‘স্পর্শ দর্শন’-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে (Kashi Vishwanath Sparsh Darshan Restricts by Management) ৷ বারাণসী জেরা প্রশাসন এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে ৷

5. 'আপনার উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে ', ফুটবল সম্রাটের প্রয়াণে মুহ্যমান ক্রিকেট দুনিয়াও

প্রয়াত ফুটবল সম্রাট পেলে ৷ তাঁর প্রয়াণে শুধু ফুটবল বিশ্ব নয় শোকস্তব্ধ ক্রিকেট দুনিয়াও ৷

6. সত্যজিৎ-ঋত্ত্বিকের পর এবার পর্দায় মৃণালের জীবন, জুটি বাঁধছেন সৃজিত-চঞ্চল

সৃজিতের পরিচালনায় আসছে কিংবদন্তি পরিচালক মৃণাল সেনের বায়োপিক(Biopic of Mrinal Sen) ৷ মুখ্য চরিত্রে বাংলাদেশের বিখ্যাত অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ৷

7. কাগজের বলে অনুশীলন থেকে ‘ফুটবল সম্রাটে’র শিরোপা, সংগ্রামী কেরিয়ার পেলের

মাত্র 15 বছর বয়সে ক্লাব ফুটবলে সুযোগ ৷ সেখান থেকে 17 বছর বয়সে জাতীয় দলের হয়ে খেলা ৷ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কিংবদন্তী পেলে তাঁর সংগ্রামী কেরিয়ারে মুগ্ধ করেছেন ক্রীড়া বিশ্বকে (Football Journey of King Pele) ৷

8. নৈশভোজে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন পেলে, স্মৃতিচারণায় গৌতম সরকার

প্রয়াত ফুটবল সম্রাট পেলে ৷ স্মৃতিচারণা করলেন প্রাক্তন ফুটবলার গৌতম সরকার (Goutam Sarkar) ৷

9. উদ্বোধনের অপেক্ষায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, সাজো সাজো রব হাওড়ায়

আজই উদ্বোধন হতে চলেছে বঙ্গে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) ৷ সাজো সাজো রব গোটা হাওড়া স্টেশন জুড়ে ৷ লাল কার্পেটে মুড়ে ফেলা হয়েছে স্টেশন চত্বর ৷ সাজিয়ে তোলা হয়েছে গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে ৷ এসেছেন বহু বিজেপি নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে সমর্থকরা ৷ তবে এত খুশির মধ্যেও কার্যত শোকে মুহ্যমান অনেকেই ৷ কারণ আসছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

10. পেলের পায়ের ইনস্যুরেন্স, কাদা মাঠে নামা যাবে না ! ভেস্তেই যাচ্ছিল মোহনবাগান-কসমস ম্যাচ

কলকাতা ডার্বিতে 13 সেকেন্ডের গোলের রহস্য ফাঁস করলেন আকবর (Interview of Former Footballer Md Akbar)"সেদিন আমি পরপর দু'বার গোলে শট নিয়েছিলাম । কিন্তু ওদের গোলকিপার বিশ্বসেরা । অসাধারণ সেভ করায় স্কোরবুকে আমার নামটা উঠল না । তবে ওদিন সুধীরের (সুধীর কর্মকার) একটা ক্লিন ট্যাকলে ওরা পেনাল্টি পায় । নইলে সেদিন ড্র নয়, পেলের টিমকে হারিয়েই আমরা মাঠ ছাড়তাম ।"