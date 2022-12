1. আগামী ফেব্রুয়ারিতেই শুরু ইউজিসি নেট, পরীক্ষা চলবে মার্চ পর্যন্ত

ইউজিসি নেট 2023 (UGC NET 2023) পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হল ৷ টুইটারে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি কমিশন (University Grants Commission) বা ইউজিসি-র (UGC) চেয়ারম্যান এম জগাদেশ কুমার (M Jagadesh Kumar) ৷

2. আবাস যোজনার ঘর দখল করে তৃণমূলের অফিস ! জামালপুরে বিতর্ক

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর 2 পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (PM Awas Yojana) ঘর দখল করে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) পার্টি অফিস তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি (BJP) ৷

3. নেহরুর আগমনের 65 বছর পর হাওড়া স্টেশনে মোদি, কোন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে ?

হাওড়াতে (Howrah Station) 65 বছরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে ৷ 1957 সালে ডিসেম্বরেই রাজ্যের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন জওহরলাল নেহরু (Pandit Nehru)৷ আর এ বার প্রথম দেশের দ্রুততম ট্রেনের উদ্বোধনে (Vande Bharat Express) হাওড়ায় আসছেন নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷

4. 400 কিমি দূরত্বে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, ব্রাহ্মোসের বর্ধিত রেঞ্জের মিসাইলে আরও শক্তিশালী বায়ুসেনা

400 কিমি দূরত্বে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করল (Extended-range version of BrahMos) ব্রাহ্মোসের বর্ধিত রেঞ্জের মিসাইল (BrahMos Air-launched Missile)৷ সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের পর আরও শক্তিশালী হল ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF)৷

5. ইটিভি ভারতের খবরের জের, বন্দে ভারত থামবে শুনে খুশির হাওয়া বোলপুরে

ইটিভি ভারতের খবরের জেরে (ETV Bharat Impact) হাসি ফুটল বোলপুরবাসীর মনে ৷ বন্দে ভারত (Vande Bharat) এক্সপ্রেস থামবে বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে, জানিয়ে দিল রেল ৷

6. সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় পঞ্জাব ! জারি সতর্কতা

পঞ্জাবে (Punjab) ফের হামলা চালাতে পারে সন্ত্রাসবাদীরা ৷ তার জন্য জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতা (Terrorist Attack Alert) ৷ গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, হামলাকারীদের নিশানায় রয়েছে একাধিক থানা ৷

7. চিন-সহ 6 দেশ থেকে ভারতে আসতে বাধ্যতামূলক কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট, নির্দেশ কেন্দ্রের

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে নয়া নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের ৷ 1 জানুয়ারি থেকে চিন-সহ 6 দেশ থেকে ভারতে আসতে বাধ্যতামূলকভাবে লাগবে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট (India makes negative Covid report mandatory for flyers from six countries)৷

8. নিউ ইয়ারে ব্রাত্য গ্রিটিং কার্ড, শুভেচ্ছা জানাতে তৈরি হোয়াট্সঅ্য়াপ মেসেজ !

চাহিদা কমছে গ্রিটিং কার্ডের (Greeting Card) ৷ নিউ ইয়ারের (New Year 2023) আগে তাই পুরনো দিনের 'গল্প' শোনালেন শিল্পী, শিক্ষকরা ৷ বাজার খারাপ, তাই হতাশ দোকানিও ৷

9. বর্ষবরণের রাতে অনভিপ্রেত উৎপাত এড়াতে তৎপর কলকাতা পুলিশ

বর্ষবরণের রাতে (New Year Eve) শহরকে সুরক্ষিত রাখতে সতর্ক কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷ অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে করা হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ ৷

10. শুধু বন্দে ভারতের উদ্বোধন নয়, বাংলাকে প্রায় 8 হাজার কোটির প্রকল্প দেবেন মোদি

শুক্রবার হাওড়া স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ পাশাপাশি তাঁর হাত ধরে রাজ্য পাবে 7 হাজার 800 কোটি টাকার প্রকল্প ৷