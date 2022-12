1. ভিনরাজ্যের পরিযায়ী ভোটারদের জন্য রিমোট ইভিএম, রাজনৈতিক দলগুলির মতামত চাইল কমিশন

অন্য রাজ্যে বসেই নিজের এলাকায় ভোটদানে অংশ নেওয়া যাবে ৷ এমন একটি পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ECI) ৷ রিমোট ইভিএমের (RVM) একটি প্রোটোটাইপও তৈরি করেছে ৷ এই নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মতামতও চেয়েছে কমিশন ৷

2. PM Modi To Emulate Nehru: নেহরুর আগমনের 65 বছর পর হাওড়া স্টেশনে মোদি, কোন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে ?

হাওড়াতে (Howrah Station) 65 বছরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে ৷ 1957 সালে ডিসেম্বরেই রাজ্যের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন জওহরলাল নেহরু (Pandit Nehru)৷ আর এ বার প্রথম দেশের দ্রুততম ট্রেনের উদ্বোধনে (Vande Bharat Express) হাওড়ায় আসছেন নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷

3. PM Narendra Modi: শুধু বন্দে ভারতের উদ্বোধন নয়, বাংলাকে প্রায় 8 হাজার কোটির প্রকল্প দেবেন মোদি

শুক্রবার হাওড়া স্টেশন থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ পাশাপাশি তাঁর হাত ধরে রাজ্য পাবে 7 হাজার 800 কোটি টাকার প্রকল্প ৷

4. Vande Bharat at Santiniketan: বন্দে ভারতের স্টপেজ তালিকায় যুক্ত হল কবিগুরুর শান্তিনিকেতন

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) স্টপেজ তালিকায় যুক্ত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন (Vande Bharat at Santiniketan)৷ আজ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে রেলমন্ত্রক (Rail Ministry Notice)৷

5. Covid Vaccine: রাজ্যে টিকার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য, চিন্তিত প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (West Bengal Government) হাতে এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোভিড টিকা (Covid Vaccine) নেই ৷ এই অবস্থায় যত দ্রুত সম্ভব কেন্দ্রের কাছ থেকে টিকা আনানোর চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন ৷

6. Bally Bridge: জন্মদিনেও 'ব্রাত্য' নবতিপর বালি ব্রিজ

হাওড়ার ও বালির সঙ্গে কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণেশ্বরকে যুক্ত করে নব্বই বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বালি ব্রিজ বা বিবেকানন্দ সেতু ৷ আজ এই সেতুর জন্মদিন (Bally Bridge) ৷

7. Besharam Rang Controversy:'বেশরম রং' বিতর্ক! গান ও দৃশ্য পরিবর্তনের নির্দেশ সিবিএফসি'র

'বেশরম রং' গান নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ৷ এবার আসরে নামল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-ও ৷ ছবির গানের কিছু অংশ বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হল সংস্থার তরফে (CBFC advises changes in Pathaan)৷

8. AUS vs SA Boxing-Day Test: মেলবোর্নে প্রোটিয়াদের ইনিংসে হারিয়ে সতীর্থদের প্রশংসা কামিন্সের গলায়

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইনিংস ও 182 রানে হারিয়ে বক্সিং-ডে টেস্ট জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া (Australia beat South Africa by an innings and 182 runs) ৷ আর মেলবোর্নে হেরে লজ্জার নজির গড়ল প্রোটিয়ারা ৷ অজিভূমে পাঁচদিনের ক্রিকেটে এটিই তাদের সবচেয়ে লজ্জাজনক হার ৷

9. Peas Cultivation: নকল বীজ, কয়েক হাজার বিঘা জমিতে মটরশুঁটি চাষ করে বিপাকে 500 চাষি

প্রতিবারের মতো এবারও দোকান থেকে বীজ কিনে মটরশুঁটি চাষ করেছিলেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের টাকিমারি এলাকার চাষিরা ৷ কিন্তু ফল উৎপাদনের সময় হয়ে গেলেও তা না হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের (Peas Cultivation)৷

10. PM Schedule Altered: প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফরের সূচিতে পরিবর্তন, শুক্রে কখন কোথায় থাকছেন মোদি ?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) রাজ্য সফরের সূচিতে (PM Schedule Altered) সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ শুক্রবার কখন আসছেন প্রধানমন্ত্রী, কী কী কর্মসূচি (PM Modi Schedule for Bengal visit) রয়েছে তাঁর, দেখে নিন ৷