1.PM Schedule Altered: প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফরের সূচিতে পরিবর্তন, শুক্রে কখন কোথায় থাকছেন মোদি ?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) রাজ্য সফরের সূচিতে (PM Schedule Altered) সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ শুক্রবার কখন আসছেন প্রধানমন্ত্রী, কী কী কর্মসূচি (PM Modi Schedule for Bengal visit) রয়েছে তাঁর, দেখে নিন ৷

2.Co-operative Election: কৃষি সমবায় নির্বাচনে চলল গুলি, উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের নওদা

বৃহস্পতিবার ছিল বহরমপুরের নওদা ব্লকের চাঁদপুর সমবায় নির্বাচন (Cooperative Election) ৷ আর এই সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলল গুলি-বোমা (Shootout and Bombing Over Cooperative Election) ৷ এই গুলি চলার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে বিরোধীদের ভোট দানে বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ এ নিয়ে সকাল থেকে দফায় দফায় বিরোধীদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। দুই পক্ষের সংঘর্ষের ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন সংবাদ মাধ্যমের দুই প্রতিনিধিও।

3.Vande Bharat at Santiniketan: বন্দে ভারতের স্টপেজ তালিকায় যুক্ত হল কবিগুরুর শান্তিনিকেতন

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) স্টপেজ তালিকায় যুক্ত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন (Vande Bharat at Santiniketan)৷ আজ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে রেলমন্ত্রক (Rail Ministry Notice)৷

4.Cough Syrup Controversy: ভারতীয় কাশির ওষুধ খেয়ে মৃত্যু ! উজবেকিস্তানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে কেন্দ্র

ভারতীয় কাশির ওষুধ খেয়ে উজবেকিস্তানে 18টি শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ (Cough Syrup Controversy) উঠেছে ৷ এই ঘটনার জেরে গত 27 ডিসেম্বর থেকে উজবেকিস্তানের ওষুধ নিয়ামক সংস্থার (Uzbekistan Drug Regulator) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে নয়াদিল্লি ৷ বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্য়াণ মন্ত্রী (Minister of Health and Family Welfare) মনসুখ মাণ্ডব্য (Mansukh Mandaviya) ৷

5.Besharam Rang Controversy:'বেশরম রং' বিতর্ক! গান ও দৃশ্য পরিবর্তনের নির্দেশ সিবিএফসি'র

'বেশরম রং' গান নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ৷ এবার আসরে নামল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-ও ৷ ছবির গানের কিছু অংশ বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হল সংস্থার তরফে (CBFC advises changes in Pathaan)৷

6.Farmer Protest: কৃষক আন্দোলন স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা পঞ্জাবের আপ সরকারের

2020-র মাঝ থেকে 2021-এর শেষ, প্রায় দেড় বছর ধরে কৃষি আইনের (Farm Laws) বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছেন কৃষকরা (Farmers Movement) ৷ পরে কেন্দ্রের তরফে এই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷ সেই আন্দোলন এবার স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে পঞ্জাবের আপ সরকার (Punjab Government) ৷

7.ICICI Bank Loan Fraud Case: আর্থিক দুর্নীতি মামলায় 14 দিনের জেল হেফাজত ছন্দা কোচার-সহ তিন অভিযুক্তের

নিয়ম ভেঙে ও পদের অপব্যবহার করে ভিডিওকন গোষ্ঠীকে বিপুল অঙ্কের ঋণ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন সিইও ছন্দা কোচারের বিরুদ্ধে ৷ এই মামলাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ছন্দার স্বামী দীপক কোচার ও ভিডিওকন গোষ্ঠীর কর্ণধার বেণুগোপাল ধূতকেও (CBI court sends Chanda Kochhar and other accused to 14 days Judicial Custody) ৷

8.Kunal on Arijit Singh: 'অরিজিৎ বাংলার গর্ব', অনুষ্ঠান বাতিল নিয়ে 'বিজেপির রাজনীতি'র পালটা দিলেন কুণাল

ইকো পার্কে অরিজিৎ সিং-য়ের অনুষ্ঠান বাতিল প্রসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (Kunal on Arijit Singh)৷ অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনে কোনও রাজনীতি নেই বলে বিজেপির যুক্তিতে পালটা দিলেন কুণাল ৷

9.Primary Recruitment Scam: প্রাথমিকে চাকরি হারানো আরও 88 জনে হলফনামা পেশ হাইকোর্টে

সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) নির্দেশ মতো আরও 88 জন চাকরি হারানো প্রাথমিক শিক্ষক কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) হলফনামা জমা দিলেন ৷ এর আগে 54 জন হলফনামা জমা দিয়েছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 53 জনের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷

10.NIA Raids: কেরালার 56টি জায়গায় এনআইএ তল্লাশি, নজরে পিআফআই

বৃহস্পতিবার পুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (Popular Front of India) বা পিএফআই ষড়যন্ত্র মামলার (PFI Conspiracy Case) তদন্তের কাজে কেরালার অন্তত 56টি জায়গায় একসঙ্গে অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (National Investigation Agency) বা এনআইএ (NIA) ৷