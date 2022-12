1.PM Schedule Altered: প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফরের সূচিতে পরিবর্তন, শুক্রে কখন কোথায় থাকছেন মোদি ?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) রাজ্য সফরের সূচিতে (PM Schedule Altered) সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ শুক্রবার কখন আসছেন প্রধানমন্ত্রী, কী কী কর্মসূচি (PM Modi Schedule for Bengal visit) রয়েছে তাঁর, দেখে নিন ৷

2.Rahul Gandhi: কত বার নিরাপত্তা লঙ্ঘন করেছেন রাহুল ? কংগ্রেসকে উত্তর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর

কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল গান্ধির নিরাপত্তায় অবহেলার অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ এর উত্তরে কী বলল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী (CRPF over Rahul Gandhi security guidelines during Bharat Jodo Yatra) ?

3.Vande Bharat at Santiniketan: বন্দে ভারতের স্টপেজ তালিকায় যুক্ত হল কবিগুরুর শান্তিনিকেতন

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) স্টপেজ তালিকায় যুক্ত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন (Vande Bharat at Santiniketan)৷ আজ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথা জানিয়েছে রেলমন্ত্রক (Rail Ministry Notice)৷

4.Besharam Rang Controversy: অব্যহত 'বেশরম রং' বিতর্ক, গানে পরিবর্তনের নির্দেশ সিবিএফসির

'বেশরম রং' গান নিয়ে বিতর্ক অব্যহত ৷ এবার আসরে নামল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-ও ৷ ছবির গানের কিছু অংশ বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হল সংস্থার তরফে (CBFC advises changes in Pathaan)৷

5.Soumendu Adhikari Close Aide: জামিন পেলেন সৌমেন্দু অধিকারীর 'ঘনিষ্ঠ' ঠিকাদার নারায়ণ চন্দ্র

কাঁথি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন সৌমেন্দু অধিকারী ৷ সেই সময় সরকারি কাজের বরাত পান ঠিকাদার নারায়ণচন্দ্র গিরি ৷ কিন্তু তিনি সরকারি টাকা নিয়ে কাজ করেননি বলে অভিযোগ (Contai Municipality Contractor) ৷

6.Horoscope 2023: আগামী বছর প্রেমে সাফল্য পাবেন কারা, বিদেশ ভ্রমণই বা কাদের ভাগ্যে? জানুন রাশিফলে

আর মাত্র দু'দিন ৷ শেষ হবে 2022 ৷ পুরনো বছরের সমস্ত গ্লানি, ব্যর্থতা সরিয়ে নতুন বছরে, নতুন ভাবে জীবনে এগিয়ে যেতে গ্রহের অবস্থান জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল (ETV Bharat Horoscope For 2023) ৷

7.Subrata Saha Passes Away: প্রয়াত রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত সাহা, শোক প্রকাশ মমতার

মৃত্যু হল রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুব্রত সাহার (State Minister Subrata Saha is no more) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

8.Sound Pollution: নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনে শব্দদূষণ রোধে কড়া নির্দেশিকা রাজ্যের

নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনে (New Year Celebrations) শব্দদূষণ রোধে (Sound Pollution) কড়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্যের পরিবেশ দফতর (WBPCB)৷ এ ব্যাপারে ডিএম ও এসপিদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বলে জানালেন পরিবেশ মন্ত্রী মানস ভুইয়াঁ ৷

9.Heeraben Modi: সেরে উঠছেন হীরাবেন, দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন বাড়ি

চিকিৎসায় ক্রমশ সেরে উঠছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) মা হীরাবেন মোদি (Heeraben Modi) ৷ হাসপাতাল ও রাজ্য প্রশাসন এই খবর জানা গিয়েছে ৷

10.Actress Murder Case: বয়ানে অসঙ্গতি, অভিনেত্রী রিয়ার মৃত্যুতে গ্রেফতার স্বামী প্রকাশ কুমার !

বুধবার ভোরের দিকে হাওড়ার বাগনানে গাড়িতে গুলি করে খুন করা হয় ঝাড়খণ্ডের অভিনেত্রী-ইউটিউবারকে ৷ তাঁর মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার স্বামী প্রকাশ কুমারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Jharkhand Actress Riya Kumari Murder Case) ।