1. Subrata Saha Passes Away: মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ! প্রয়াত রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত সাহা

মৃত্যু হল রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুব্রত সাহার (State Minister Subrata Saha is no more) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷

2. Heeraben Modi: সেরে উঠছেন হীরাবেন, দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন বাড়ি

চিকিৎসায় ক্রমশ সেরে উঠছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) মা হীরাবেন মোদি (Heeraben Modi) ৷ হাসপাতাল ও রাজ্য প্রশাসন এই খবর জানা গিয়েছে ৷

3. Actress Murder Case: বয়ানে অসঙ্গতি, অভিনেত্রী রিয়ার মৃত্যুতে গ্রেফতার স্বামী প্রকাশ কুমার !

বুধবার ভোরের দিকে হাওড়ার বাগনানে গাড়িতে গুলি করে খুন করা হয় ঝাড়খণ্ডের অভিনেত্রী-ইউটিউবারকে ৷ তাঁর মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার স্বামী প্রকাশ কুমারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Jharkhand Actress Riya Kumari Murder Case) ।

4. Nitin Manmohan Death: প্রয়াত সলমনের 'রেডি'-র প্রযোজক নীতিন মনমোহন

প্রয়াত প্রযোজক নীতিন মনমোহন ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার জেরে কয়েকদিন আগেই তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয় (Veteran filmmaker Nitin Manmohan passes away)৷ এরপর বৃহস্পতিবার না-ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন বলিউডের জনপ্রিয় প্রযোজক।

5. Bangkok-Kolkata Flight: মাঝ আকাশে কলকাতাগামী বিমানে যাত্রীদের হাতাহাতি !

গত সোমবার থাই স্মাইল এয়ারওয়েজের (Thai Smile Airways) একটি বিমান ব্যাংকক থেকে কলকাতার দিকে আসছিল (Bangkok-Kolkata Flight) ৷ সেই সময় কয়েকজন যাত্রীর মধ্যে হাতাহাতি হয় ৷ পরে সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায় ৷

6. Lalan Sheikh Death: সিবিআই ও বীরভূমের ডিএম-এসপি-র থেকে লালনের মৃত্যুর রিপোর্ট তলব এনএইচআরসি-র

সিবিআই এবং বীরভূমের পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের থেকে লালন শেখের মৃত্যুর (Lalan Sheikh Death) ঘটনার রিপোর্ট তলব করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC Seeks Report) ৷

7. BJP MP Pragya Singh Thakur: কর্ণাটকের সভায় বিতর্কিত বক্তব্য পেশ, বিজেপির প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

বিতর্কিতমূলক মন্তব্যের জন্য বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের (BJP MP Pragya Singh Thakur) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে । এক সভায় গিয়ে তিনি দলের কর্মীদের বাড়িতে অস্ত্র রাখতে বলেন ৷ যদি কেউ তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আক্রমণ করে তাহলে 'উপযুক্ত জবাব' দেওয়ার জন্যই তাঁর এই পরামর্শ ।

8. Besharam Rang Controversy: অব্যহত 'বেশরম রং' বিতর্ক, গানে পরিবর্তনের নির্দেশ সিবিএফসির

'বেশরম রং' গান নিয়ে বিতর্ক অব্যহত ৷ এবার আসরে নামল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-ও ৷ ছবির গানের কিছু অংশ বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হল সংস্থার তরফে (CBFC advises changes in Pathaan) ৷

9. HBD Rajesh Khanna Twinkle Khanna: বাবা মেয়ের জন্মদিন এক, সিনেমার মতোই চমকপ্রদ রাজেশ খান্নার ব্যক্তি জীবন

আজ প্রয়াত অভিনেতা রাজেশ খান্নার জন্মদিন ৷ আবার একইসঙ্গে তাঁর কন্যা টুইঙ্কলেরও জন্মদিন আজ ৷ প্রবাদপ্রতীম অভিনেতার ব্যক্তিজীবনও ছিল বেশ রঙিন ৷ অন্যদিকে, তাঁর কন্যার জীবনও একইরকম রঙিন ( Birthday of Rajesh Khanna Twinkle Khanna) ৷

10. Magic of Date Jaggery: এপারের বাঙালির রসনা তৃপ্তি করাতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন মহম্মদ রহিম

শীতকাল পড়লেই ভোজন রসিক বাঙালি খেজুর গুড়ের সন্ধানে শুরু করে দেয় ৷ ভাবখানা এমন যেন বাজার ঘুরে ভালো খেজুরের গুড় কিনতে পারলেই অর্ধেক জীবন সার্থক(bangladeshi national comes to india in every winter to collect Date jaggery) ৷