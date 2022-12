1. Rahul Gandhi: 'মায়ের মতোই ভালো হতে হবে..', জীবনসঙ্গী প্রসঙ্গে রাহুল

তিনি হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন ৷ এতদিন জীবন সঙ্গী নিয়ে খুব একটা কিছু বলতে শোনা যায়নি রাহুলকে ৷ এবার জানালেন, তাঁর পছন্দের নারী কেমন হবেন (Rahul over Life Partner) ?

2. Saayoni Ghosh: 'মিঠুনদার অভিনয় নিয়ে কিছু বলব না', প্রজাপতি বিতর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য সায়নীর

প্রজাপতি ইস্যুতে মুখে কুলুপ তৃণমূল যুব নেত্রী সায়নী ঘোষের (Saayoni Ghosh Commented on Prajapati Controversy) ৷ নন্দনে সিনেমা হলে মুক্তি পায়নি মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত সিনেমা প্রজাতি ৷ তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷

3. Andhra Pradesh Stampede Tragedy: চন্দ্রবাবু নাইড়ুর রোড শো'য়ে চরম বিশৃঙ্খলা, পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল কমপক্ষে 8 জনের

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর রোড শো'য়ে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল কমপক্ষে আট জনের (Several died after stampede at Chandrababu Naidus roadshow in AP) ৷ আহত আরও অনেকে ৷ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী রইল অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর ৷

4. Vande Bharat Express: আগামীকাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্ধোধনে প্রাধানমন্ত্রী, নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ হাওড়ার 3টি প্ল্যাটফর্ম

আগামিকাল হাওড়া স্টেশন থেকে বন্দে ভারত ট্রেন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi inaugurate Vande Bharat Express) । নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ থাকবে হাওড়া স্টেশনের নতুন কমপ্লেক্সর তিনটি প্লাটফর্ম ।

5. West Bengal Weather Update: দু'দিনের শীত, বর্ষবিদায়ে সঙ্গী উষ্ণতাই

শীতকাল এলেও শীত অধরাই ৷ বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাতাসে ৷ এতে ঠান্ডা বাতাসের হিমেল পরশ থেকে বঞ্চিত তিলোত্তমাবাসী ৷ তবে আজ থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমতে পারে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Winter Update) ৷

6. Tripura Politics: 'গণতন্ত্র ফেরাতে' ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বার্তা বামেদের

আগামী বছরই ভোট হবে ত্রিপুরায় (Tripura Assembly Election 2023) ৷ তার আগে সেখানকার রাজনীতিতে (Tripura Politics) বদলের কোন বার্তা দিল সিপিএম ?

7. Arijit Singh Concert: ইকো পার্কে বাতিল অরিজিতের অনুষ্ঠান ! রাজনীতি নেই বলে দাবি ফিরহাদের, তোপ বিজেপির

ইকো পার্কে অরিজিতের অনুষ্ঠান (Arijit Singh Concert) বাতিল করে দিল প্রশাসন (HIDCO)৷ ওই অনুষ্ঠানের জন্য বিকল্প স্থানের প্রস্তাব দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim)৷ তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ তবে তোপ দাগতে ছাড়েনি বিজেপি ৷

8. Kakoli Send Legal Notice to BJP Leader: নিয়োগ দুর্নীতি বিতর্কে বারাসতের বিজেপি সভাপতিকে আইনি নোটিশ সাংসদ কাকলির

এসএসসি-র বেআইনি নিয়োগে (Recruitment Corruption Controversy) সুপারিশের অভিযোগ করায় এবার বারাসতের বিজেপি সভাপতিকে আইনি নোটিশ ধরালেন সাংসদ কাকোলি ঘোষ দস্তিদার (Kakoli Ghosh Dastidar Send Legal Notice to Barasat BJP President) ৷ পালটা সাংসদের বিরুদ্ধে আইনি পথে লড়াই করার হুঁশিয়ারি তাঁর ৷

9. Market Price Of Kolkata: শীতের আমেজ মেখে বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন বাজারদর

ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চললেও শীত পড়েনি বললেই চলে ৷ যদিও বাজারে মরশুমি ফল, সবজি , মাছের দেখাল মিলছে প্রতিদিনই (Kolkata Market price) ৷

10. Mansukh Mandaviya on BF.7: আগামী একমাস গুরুত্বপূর্ণ তবে কোভিড নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই, জানালেন মান্ডব্য

এখনই বাধ্যতামূলক নয় মাস্ক ৷ দেশে করোনা নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই ৷ জানালেন মনসুখ মান্ডব্য (Mansukh Mandaviya says there is no COVID surge in the country) ৷