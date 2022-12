1.Arijit Singh Concert: ইকো পার্কে বাতিল অরিজিতের অনুষ্ঠান ! রাজনীতি নেই বলে দাবি ফিরহাদের, তোপ বিজেপির

ইকো পার্কে অরিজিতের অনুষ্ঠান (Arijit Singh Concert) বাতিল করে দিল প্রশাসন (HIDCO)৷ ওই অনুষ্ঠানের জন্য বিকল্প স্থানের প্রস্তাব দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim)৷ তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ তবে তোপ দাগতে ছাড়েনি বিজেপি ৷

2.Covid Norms: রাজ্যে এখনই কার্যকর হচ্ছে না করোনাবিধি, বৈঠকের পর জানালেন মুখ্যসচিব

পশ্চিমবঙ্গের যা পরিস্থিতি, তাতে এখনই করোনাবিধি (Covid Norms) কার্যকর করার কথা ভাবছে না নবান্ন (Nabanna) ৷ বুধবার একথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী ( Hari Krishna Dwivedi) ৷

3.Suvendu Adhikari: দুর্নীতি ইস্যুতে ফের সরব শুভেন্দু, নিশানায় রাজ্য

আবার দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন রাজ্য়ের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ কী বললেন তিনি ?

4.Year Ender 2022: ফেলে আসা বছরে প্রশংসিত 12টি ওয়েব সিরিজ, হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে বাইশের সেরা বারো...

পঞ্চায়েত, দিল্লি ক্রাইম থেকে বাংলাদেশের কারাগার ৷ 2022-এ ওটিটি-তে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রশংসিত ওয়েব সিরিজের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ ইটিভি ভারত তার মধ্যে থেকেই বেছে নিল সেরা 12টি সিরিজ (Top 12 web series of 2022) ৷ এখনও না-দেখে থাকলে বছরশেষে আপনার জন্য বিঞ্জ-ওয়াচ হতে পারে প্রত্যেকটি ৷

5.Year Ender 2022: নিয়োগে অনিয়ম থেকে আবাসে কেলেঙ্কারি, বাইশে দুর্নীতির চর্চিত বারো !

2022 সালজুড়ে সংবাদমাধ্যমে দাপিয়ে বেড়িয়েছে দুর্নীতির নানা খবর (Corruption Incidents) ৷ বছর শেষে (Year Ender 2022) সেগুলিকেই আরও একবার ঝালিয়ে নিল ইটিভি ভারত ৷

6.Explosive Recovery: বর্ষবরণের প্রাক্কালে কলকাতায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক, গ্রেফতার দুই

বর্ষবরণের আগে খাস কলকাতায় উদ্ধার 40 কেজি পরিমাণ বিস্ফোরক (Huge amount of explosive recovered in Kolkata before new year) ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বামনঘাটা হাইওয়ে থেকে বিস্ফোরক-সহ 2 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

7.PM Awas Yojana: আবাস যোজনা নিয়ে ক্ষোভ ! 5 ঘণ্টা ধরে তালা বন্ধ পঞ্চায়েত প্রধান

আবাস যোজনা নিয়ে ক্ষোভের আঁচ যেন কিছুতেই থামছে না। আজও পুরুলিয়া জেলার একাধিক পঞ্চায়েত অফিস তালা বন্ধ করে দেন আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) প্রকল্পে বঞ্চিত থাকা মানুষ । বাঘমুন্ডি ব্লকের সিন্দরী গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান-সহ পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মীদের তালা বন্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধরা। পরে টামনা থানার পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে।

8.Awas Yojana: বাকি 4 দিন, পঞ্চায়েতের পোর্টালে 9 লক্ষ উপভোক্তার নাম নথিভুক্ত করতে হবে, সম্ভব ?

হাতে বাকি আর 4 দিন ৷ এর মধ্যে পঞ্চায়েতের পোর্টালে (Panchayat portal) আবাস যোজনার (Awas Yojana) 9 লক্ষ উপভোক্তার নাম নথিভুক্ত করতে হবে ৷ এতেই বেকায়দায় পড়েছে নবান্ন ৷

9.Tripura Politics: 'গণতন্ত্র ফেরাতে' ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বার্তা বামেদের

আগামী বছরই ভোট হবে ত্রিপুরায় (Tripura Assembly Election 2023) ৷ তার আগে সেখানকার রাজনীতিতে (Tripura Politics) বদলের কোন বার্তা দিল সিপিএম ?

10.Projapoti Film: নন্দনে ব্রাত্য হলেও ভারতজুড়ে উড়বে প্রজাপতি, ঘোষণা দেবের

বিতর্ক সরিয়ে ছবি নিয়ে সুখবর দিলেন প্রযোজক-অভিনেতা। নন্দনে ব্রাত্য হলেও এবার সারা ভারতে উড়বে প্রজাপতি ৷ অর্থাৎ ভারতব্যাপী মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি, ঘোষণা করলেন দেব (Bengali film Projapoti set to release India-wide) ৷