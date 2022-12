1. নন্দনে ব্রাত্য হলেও ভারতজুড়ে উড়বে প্রজাপতি, ঘোষণা দেবের

বিতর্ক সরিয়ে ছবি নিয়ে সুখবর দিলেন প্রযোজক-অভিনেতা। নন্দনে ব্রাত্য হলেও এবার সারা ভারতে উড়বে প্রজাপতি ৷ অর্থাৎ ভারতব্যাপী মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি, ঘোষণা করলেন দেব (Bengali film Projapoti set to release India-wide) ৷

2. 'এক ডাকে অভিষেক'-এ অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধানকে পদত্যাগের নির্দেশ তৃণমূলের

'এক ডাকে অভিষেক'-এর (Ek Daake Abhishek) হেল্পলাইনে ফোন করে শান্তিপুর-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এসকে সেলিম আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান স্থানীয়রা । তারই সুফল পেলেন তাঁরা । সেলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দিল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC orders Panchayat Pradhan to resign) ।

3. ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদের তথ্য পুলিশকর্তাদের মোবাইলে পাঠাবে ইনফ্রারেড বুলেট ক্যামেরা

কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বসানো হবে 190টি ইনফ্রারেড বুলেট ক্যামেরা (Infrared Bullet Camera) ৷ কেন এই পদক্ষেপ করছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ?

4. বঙ্গযাত্রার দু'দিন আগেই বেসামাল বন্দে ভারত, সেমি বুলেটের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

সেপ্টেম্বরে উদ্বোধনের পর একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস । বেশ কয়েকবার মোদির স্বপ্নের ট্রেন ধাক্কা মেরেছে গোরু-মোষকে । নভেম্বরে বন্দে ভারত প্রাণ কেড়েছিল এক মহিলার । এবার ফের বন্দে ভারতের ধাক্কায় প্রাণ গেল বছর তিনেকের এক শিশুর (Vande bharat train accident) ।

5. 'নন্দন এখন তৃণমূলের সিন্ডিকেট', কুণালকে জবাব দিয়ে মিঠুনের পাশে রুদ্রনীল

দেব ও মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'প্রজাপতি' (Prajapati Bengali Movie) দেখানো হল না নন্দনে । তা নিয়ে আক্ষেপের টুইট করেন দেব । ঘটনার শেষ এখানেই নয় ৷ রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয় ছবিটির নন্দনে জায়গা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে । মিঠুন চক্রবর্তীর (Mithun Chakraborty) অভিনয় 'সুপার ফ্লপ' - এমন মন্তব্য করে বিতর্ক আরও বাড়িয়ে দেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh)। তাঁর এই মন্তব্যের নিরিখে ইটিভি ভারতে মুখ খুললেন বিজেপির কালচারাল সেল-এর আহ্বায়ক তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ (Rudranil Exclusive)। শাসকদলকে কটাক্ষ করে তিনি (Rudranil Ghosh) বলেন, নন্দন এখন তৃণমূলের সিন্ডিকেট হয়ে গিয়েছে ৷

6. প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি ! প্রতিবাদে বিডিও দফতর ঘেরাও বিজেপি বিধায়কদের

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের অভিযোগে বাঁকুড়া জেলায় আন্দোলনে নেমেছে বিজেপি (Corruption in Pradhan Mantri Aawas Yojana) ৷ বুধবার এই ইস্যুতে বাঁকুড়া-2 বিডিও দফতর ঘেরাও করলেন বিজেপি বিধায়করা (Bankura 2 BDO Office Block by BJP MLAs) ৷

7. শহরবাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ সেমি বুলেট ট্রেনের

1 জানুয়ারি থেকেই শুরু হতে চলেছে সেমি বুলেট ট্রেন বন্দে ভারতের বঙ্গ সফর ৷ হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি 600 কিলোমিটার রাস্তা এখন মাত্র 7 ঘণ্টা ৷ বিদ্যুতের বেগে ছুটবে ট্রেন ৷ 30 ডিসেম্বর পতাকা নাড়বেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

8. সংকটজনক হীরাবেন মোদি, মা'কে দেখতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী

মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে আমেদাবাদের ইউএন মেহতা হাসপাতালে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi reaches UN Mehta Hospital to see his mother) ।

9. তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র পাত্রসায়ের, নেপথ্যে আবাস দুর্নীতি

বাঁকুড়ার (Bankura) পাত্রসায়েরে (Patrasayer) রাজনৈতিক সংঘর্ষ ৷ বিবাদে জড়ালেন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা (TMC BJP Clash) ৷ নেপথ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ ৷

10. ফাস্টফুডে আসক্তির জেরে বাড়ছে রোগ, সতর্কবার্তা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের

রকমারি খাবার ফাস্টফুড দেখে বাঙালি ভুলেছে ভাত-মাছ (Fast Food Addiction) ৷ যা ডেকে নিয়ে আসছে তাদের জীবনে বিপদ ৷ সচেতন হওয়ার পরামর্শ জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের ৷