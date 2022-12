1.PM Modi reaches Hospital: সংকটজনক হীরাবেন মোদি, মা'কে দেখতে হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী

মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে আমেদাবাদের ইউএন মেহতা হাসপাতালে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi reaches UN Mehta Hospital to see his mother) ।

2.Rahul Gandhi: হীরাবেন মোদির দ্রুত আরোগ্য কামনা, কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর পাশে রাহুল

কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে থেকে তাঁর মা হীরাবেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi)৷ আজ টুইট করে তিনি লেখেন, একজন মা এবং ছেলের মধ্যে ভালোবাসা চিরন্তন এবং অমূল্য (Rahul wishes speedy recovery to PM Modi mother)।

3.Bratya Basu: ইউজিসির আঞ্চলিক কমিটিতে ব্রাত্য বাংলার প্রতিনিধিরা ! সরব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি কমিশন (University Grants Commission) বা ইউজিসির (UGC) গঠিত পাঁচটি আঞ্চলিক কমিটিতে (Five Zonal Committees) জায়গা পাননি বাংলার কোনও প্রতিনিধি ! টুইটারে এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu) ৷

4.Year Ender 2022: রাশিয়া-ইউক্রেন থেকে চিন-ব্রিটেন ! বাইশে দুনিয়াদারির সেরা বারো

আর তিন দিন, শেষ 2022 ৷ দুরন্ত ঘূর্ণি এই লেগেছে পাক ৷ হাতে স্ক্রিন-টাচ ৷ দুনিয়াটা ঘোরে বন বন ৷ উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ৷ কেমন কাটল বছরটা (Year End 2022) ?

5.MGNREGA Discomfort For PM Modi: প্রধানমন্ত্রীর বাংলা সফরের আগে রাজনৈতিকভাবে চর্চায় 100 দিনের কাজের বকেয়া

100 দিনের কাজ বা মানরেগা প্রকল্পের টাকা গত 1 বছর ধরে কেন্দ্রের তরফে মেটানো হচ্ছে না বলে বারবার অভিযোগ করেছে রাজ্য সরকার ৷ 30 ডিসেম্বর রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের (PM Narendra Modi West Bengal Visit) আগে, সেই বকেয়া মেটানোর দাবিতে সরব হয়েছে এনআরইজিএ সংগ্রাম মোর্চা নামে একটি সংগঠন (NREGA Morcha Raises MGNREGA Fund due Issue) ৷

6.PM Modi Mother Hospitalised: স্বাস্থ্যের অবনতি, হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর মা, অবস্থা সংকটজনক

স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় হাসপাতালে ভরতি করা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা-কে (PM Modi Mother Hospitalised) ৷ মায়ের অসুস্থতার খবরে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী ।

7.Congress Letter to Amit Shah: 'রাহুলকে নিরাপত্তা দিন', শাহকে চিঠি লিখে দাবি কংগ্রেসের

রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) নিরাপত্তার (Full Security) দাবিতে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Union Home Minister) অমিত শাহের (Amit Shah) দ্বারস্থ হল কংগ্রেস ৷ দলের পক্ষ থেকে পাঠানো হল চিঠি (Congress Letter to Amit Shah) ৷

8.Arijit Singh Concert: 'অযথা রাজনীতি হচ্ছে, ইকো পার্কে অরিজিতের কনসার্ট বাতিল হয়নি !' দাবি আয়োজকের

অযথা রাজনীতি হচ্ছে অরিজিৎ সিং-এর শো নিয়ে (Arijit Singh Concert)৷ এমনই অভিযোগ করলেন এক উদ্যোক্তা ৷ তাঁর দাবি, ইকো পার্কে (Eco Park) অরিজিতের শো বাতিল হয়নি ৷

9.Darjeeling Municipality: দার্জিলিং পৌরসভা কার্যত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার দখলে, অনাস্থায় নেই হামরো ও জিজেএম

অনাস্থা ভোটে (No Confidence Motion) অনুপস্থিত হামরো পার্টি এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কাউন্সিলররা ৷ দার্জিলিং পৌরসভার অনাস্থা ভোটে হাজির হয়েছেন অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার 14 জন কাউন্সিলর ৷ তাঁদের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের 2 কাউন্সিলরও (Darjeeling Municipality is Occupied by BGPM) ৷

10.Leena Nagwanshi Suicide Case: তুনিশার শেষকৃত্যের দিনই আত্মঘাতী 22 বছরের সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লীনা

শ্যুটিং-এর সেটে আত্মঘাতী অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার (Tunisha Sharma) শেষকৃত্যের দিনই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল রায়গড়ের সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার (Social Media Influencer) লীনা নাগবংশীর (Leena Nagwanshi Death) দেহ ৷ 22 বছরের এই তরুণীও আত্মহত্যা করেছেন বলে সন্দেহ পুলিশের ৷