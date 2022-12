1. Darjeeling Municipality: দার্জিলিং পৌরসভা কার্যত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার দখলে, অনাস্থায় নেই হামরো ও জিজেএম

অনাস্থা ভোটে (No Confidence Motion) অনুপস্থিত হামরো পার্টি এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কাউন্সিলররা ৷ দার্জিলিং পৌরসভার অনাস্থা ভোটে হাজির হয়েছেন অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার 14 জন কাউন্সিল ৷ তাঁদের সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের 2 কাউন্সিলরও (Darjeeling Municipality is Occupied by BGPM) ৷

2. Mother Shot Dead: জাতীয় সড়কে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ, শিশুকন্যার সামনেই গুলিতে খুন মা

ঝাড়খণ্ড থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে স্বামী প্রকাশ কুমার শৌচকর্ম করতে বেরিয়েছিলেন ৷ সেই সময় গাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Women murdered inside Car near Bagnan) ৷

3. Bharat Jodo Yatra: অধীরের নেতৃত্বে ‘সাগর থেকে পাহাড় যাত্রা’ প্রদেশ কংগ্রেসের

অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে রাহুলের ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’র সমর্থনে আজ থেকে রাজ্যে শুরু হল, ‘সাগর থেকে পাহাড় যাত্রা’ (Sagar to Pahar Yatra Led by Adhir Chowdhury) ৷ আজ গঙ্গা সাগরে কপিল মুনির আশ্রম থেকে এই কর্মসূচি শুরু করে প্রদেশ কংগ্রেস ৷

4. Heavy Snowfall in Japan: জাপানে প্রবল তুষারপাতে মৃত 17, জখম 90-এর বেশি

জাপানে প্রবল তুষারপাতে (Heavy Snowfall in Japan) মৃত্যু হল কমপক্ষে 17 জনের (Heavy snow in Japan kills 17)৷ ঠান্ডার কারণে হওয়া না ঘটনায় জখম হয়েছেন 90 জনেরও বেশি মানুষ ৷

5. Gunfight Breaks Out at Jammu: সিধরায় আধাসেনার সঙ্গে গুলির লড়াইে খতম 3 জঙ্গি

বুধবার সাতসকালে জম্মুর সিধরা এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয় (Gunfight Breaks Out Between Secirity Forces and Militants in Jammus Sidhra) ৷ ওই এলাকায় 2-3 জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে অনুমান করছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷

6. Domestic Violence: সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম স্ত্রী, মেরে হাত-পা ভাঙলেন স্বামী !

নৃশংস গার্হস্থ্য হিংসার (Domestic Violence) শিকার হতে হল এক বধূকে ৷ মেরে হাত, পা ভেঙে দেওয়া হল তাঁর ! ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) কুর্নুল (Kurnool) জেলার ডন মণ্ডলের অন্তর্গত চানুগণ্ডল গ্রামে ৷

7. Hyatt Regency Hotel: বোমাতঙ্ক, খালি করা হল হায়াত রিজেন্সি

বোমা আতঙ্কের জেরে খালি করা হল হায়াত রিজেন্সি হোটেল ৷ পাঁচতারা এই হোটেলে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি পাওয়ার পর লুধিয়ানায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে পুলিশ তৎপর হয়েছে এবং অভিযুক্তকে দিল্লি থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে (Hyatt Regency Hotel evacuated due to bomb hoax) ।

8. Fire Incident in Uttar Pradesh: উত্তরপ্রদেশে অগ্নিদগ্ধ হয়ে একই পরিবারের 5 সদস্যের মৃত্যু

উত্তরপ্রদেশের মাউ জেলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের 5 সদস্যের মৃত্যু (Five Family Members Dead in Fire Incident in Uttar Pradesh) ৷ তাঁরা সকলে একই পরিবারের সদস্য । মঙ্গলবার মাঝরাতে পরিবারের সবাই যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখন এই ঘটনা ঘটে ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাড়ির উনুন থেকে এই আগুন লেগেছে ৷

9. Molestation Allegation against OC: খানাকুল থানার ওসির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ শাসক নেত্রীর

খানাকুল থানার ওসির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে (Molestation Allegation against OC) ৷ তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা কর্মাধ্যক্ষ এই অভিযোগ করেছেন । ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে খানাকুলে ।

10. Yash-Priyanka in Sohag Chand: ছোটপর্দায় বড় ধামাকা, কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে যশ-প্রিয়াঙ্কাকে ?

ছোটপর্দায় এ বার আসছে বড় ধামাকা (Yash-Priyanka in Sohag Chand)৷ বাংলা কোন ধারাবাহিকে একসঙ্গে ধরা দেবেন যশ দাশগুপ্ত (Yash Dasgupta) ও প্রিয়াঙ্কা সরকার (Priyanka Sarkar)? তা জানতে হলে চোখ রাখুন প্রতিবেদনে ৷