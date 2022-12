1. Mother Shot Dead: জাতীয় সড়কে দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ, শিশুকন্যার সামনেই গুলিতে খুন মা

ঝাড়খণ্ড থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে স্বামী প্রকাশ কুমার শৌচকর্ম করতে বেরিয়েছিলেন ৷ সেই সময় গাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Women murdered inside Car near Bagnan) ৷

2. Gunfight Breaks Out at Jammu: সিধরায় আধাসেনার সঙ্গে গুলির লড়াইে খতম 3 জঙ্গি

বুধবার সাতসকালে জম্মুর সিধরা এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয় (Gunfight Breaks Out Between Secirity Forces and Militants in Jammus Sidhra) ৷ ওই এলাকায় 2-3 জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে অনুমান করছে নিরাপত্তা বাহিনী ৷

3. Hyatt Regency Hotel: বোমাতঙ্ক, খালি করা হল হায়াত রিজেন্সি

বোমা আতঙ্কের জেরে খালি করা হল হায়াত রিজেন্সি হোটেল ৷ পাঁচতারা এই হোটেলে বোমা রাখা আছে বলে হুমকি পাওয়ার পর লুধিয়ানায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেয়ে পুলিশ তৎপর হয়েছে এবং অভিযুক্তকে দিল্লি থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে (Hyatt Regency Hotel evacuated due to bomb hoax) ।

4. Covid Scare in Bengaluru: করোনায় আক্রান্ত বিদেশ ফেরত 19, সতর্ক কর্ণাটক প্রশাসন

চিন-সহ কয়েকটি দেশে নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে করোনার দাপট। এ দেশে পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাতেই কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আসা 19 জনের শরীরে হানা দিয়েছে করোনা (19 Foreign Returnees Tested Positive for Covid ) ।

5. Molestation Allegation: ডাক বিভাগের প্রাক্তন আধিকারিকের শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর

সল্টলেকে তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে দাদাগিরি, মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ (Molestation Allegation) ৷ এই অভিযোগ করেছেন ডাক বিভাগের প্রাক্তন এক উচ্চপদস্থ মহিলা আধিকারিক ৷

6. Bharat Jodo Yatra: 'ভারত জোড়ো যাত্রায় কাশ্মীরে উড়বে ভারতের জাতীয় পতাকা', জানালেন বেণুগোপাল

ভারত জোড়ো যাত্রা পৌঁছবে উপত্যকায় ৷ সেখানে হাজির হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে দেশের প্রাচীনতম দলটি (Bharat Jodo Yatra in Kashmir) ৷ এমনই জানালেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেনুগোপাল ।

7. Korba Crime News: বিমানে ভিন রাজ্যে পৌঁছে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুন তরুণীকে

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বার বার আঘাত করে তরুণীকে খুন করা হল ছত্তিশগড়ের কোরবায় (Girl Murderd with Screwdriver in Korba) ৷ অনুমান, ত্রিকোণ প্রেমের জেরই খুন ৷ অভিযুক্ত পলাতক ৷ শুধু তাই নয়, তদন্তকারীদের অনুমান রীতিমতো বিমানে অন্য রাজ্য থেকে এসে খুন করেছে আততায়ী ।

8. West Bengal Weather Update: পৌষেই চৈত্রর দেখা , খামখেয়ালি আচরণ আবহাওয়ার !

আগামী কয়েকদিন তকাপমাত্রা থাকবে চড়া ৷ বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণের সময় আবহাওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে । ওই সময় নাগাদ দক্ষিণবঙ্গে না হলেও উত্তরবঙ্গে একাধিক জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ।

9. Jamuria Robbery: জামুড়িয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির চেষ্টা

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ জামুড়িয়ার শ্রীপুর ফাঁড়ি এলাকার বোগড়া গ্রামের মাস্টার পাড়ায় (Attempted to Robbery at Jamuria) ৷

10. Yash-Priyanka in Sohag Chand: ছোটপর্দায় বড় ধামাকা, কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে যশ-প্রিয়াঙ্কাকে ?

ছোটপর্দায় এ বার আসছে বড় ধামাকা (Yash-Priyanka in Sohag Chand)৷ বাংলা কোন ধারাবাহিকে একসঙ্গে ধরা দেবেন যশ দাশগুপ্ত (Yash Dasgupta) ও প্রিয়াঙ্কা সরকার (Priyanka Sarkar)? তা জানতে হলে চোখ রাখুন প্রতিবেদনে ৷