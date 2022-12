1. Covid Scare in Bengaluru: করোনায় আক্রান্ত বিদেশ ফেরত 19, সতর্ক কর্ণাটক প্রশাসন

চিন-সহ কয়েকটি দেশে নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে করোনার দাপট। এ দেশে পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাতেই কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আসা 19 জনের শরীরে হানা দিয়েছে করোনা (19 Foreign Returnees Tested Positive for Covid ) ।

2. Bharat Jodo Yatra: 'ভারত জোড়ো যাত্রায় কাশ্মীরে উড়বে ভারতের জাতীয় পতাকা', জানালেন বেণুগোপাল

ভারত জোড়ো যাত্রা পৌঁছবে উপত্যকায় ৷ সেখানে হাজির হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে দেশের প্রাচীনতম দলটি (Bharat Jodo Yatra in Kashmir) ৷ এমনই জানালেন কংগ্রেস নেতা কেসি বেনুগোপাল ।

3. Korba Crime News: বিমানে ভিন রাজ্যে পৌঁছে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুন তরুণীকে

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বার বার আঘাত করে তরুণীকে খুন করা হল ছত্তিশগড়ের কোরবায় (Girl Murderd with Screwdriver in Korba) ৷ অনুমান, ত্রিকোণ প্রেমের জেরই খুন ৷ অভিযুক্ত পলাতক ৷ শুধু তাই নয়, তদন্তকারীদের অনুমান রীতিমতো বিমানে অন্য রাজ্য থেকে এসে খুন করেছে আততায়ী ।

4. West Bengal Weather Update: পৌষেই চৈত্রর দেখা , খামখেয়ালি আচরণ আবহাওয়ার !

আগামী কয়েকদিন তকাপমাত্রা থাকবে চড়া ৷ বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণের সময় আবহাওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে । ওই সময় নাগাদ দক্ষিণবঙ্গে না হলেও উত্তরবঙ্গে একাধিক জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ।

5. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন বাজারদর

শীতের বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

6. Russian Tourist Death: পুতিনের সমালোচক রাশিয়ান সাংসদ পাভেল আন্তভের রহস্যমৃত্যু ওড়িশায়

25 ডিসেম্বর ওড়িশার রায়াগাদার হোটেলের সামনে থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পাভেল আন্তভ নামের এক রুশ রাজনীতিবিদের দেহ (2nd Russian Tourist Death) । তার দিনকয়েক আগে ওই হোটেলেই মারা গিয়েছেন তাঁর বন্ধু, ভ্লাদিমির বিদেনভ । পরপর দুই বিদেশির মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (2nd Russian Tourist Death in a week)।

7. Vande Bharat Express: মডেল স্টেশন বোলপুরে দাঁড়াবে না বন্দে ভারত ! কবিগুরুর 'অবমাননা'য় ফুঁসছে রবি-অনুরাগীরা

ঐতিহ্যবাহী বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থে সমস্ত ট্রেন থামে । একমাত্র ব্যতিক্রম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) । এই ট্রেন থামার কোনও নির্দেশিকা নেই রেল মন্ত্রকের তরফে ৷ বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, বিশ্বকবিকে অবমাননা করা হচ্ছে ৷ নিন্দা করছেন রাজনৈতিক নেতারাও (Vande Bharat Express will not halt at Bolpur Station ) ৷

8. Jamuria Robbery: জামুড়িয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির চেষ্টা

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ জামুড়িয়ার শ্রীপুর ফাঁড়ি এলাকার বোগড়া গ্রামের মাস্টার পাড়ায় (Attempted to Robbery at Jamuria) ৷

9. Year Ender 2022: রাজনীতিতে কুর্সির লড়াই থেকে মোরবির দুর্ঘটনা, বাইশে দেশের সেরা বারো

2022-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিক ঘটনা ঘটেছে ভারতে ৷ মোরবির দুর্ঘটনায় (Morbi Bridge Collapse) শোকস্তব্ধ হয়েছে দেশবাসী ৷ আবার অনেক ঘটনায় বিতর্ক ছড়িয়েছে ৷ রাজনৈতিক অনেক প্রত্যাবর্তন-পরিবর্তন-ভোলবদলেরও সাক্ষী হয়েছে এই বছর ৷

10. TMC Leader Joins BJP: তৃণমূল ছেড়েই শুভেন্দুর সভায় বিজেপিতে যোগ অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিপ্লবের

মঙ্গলবার সকালেই তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন বিপ্লব ওঝা (Biplab Ojha)৷ দলের বিরুদ্ধে উগড়ে দিয়েছিলেন ক্ষোভ ৷ তারপরেই এদিন বিজেপিতে যোগ দিলেন এই নেতা (Birbhum TMC Leader Biplab Ojha joins BJP) ৷