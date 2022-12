1. Binay Tamang: পাহাড়ে বিমল-অজয়ের পাশে তৃণমূলের বিনয় তামাং, তাঁর মোর্চায় ফেরা নিয়ে জল্পনা

পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন ত্রয়ীর আবির্ভাব ঘটল ৷ একই সঙ্গে দল ছাড়ার ইঙ্গিত তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতা বিনয় তামাং । পৃথক রাজ্যের দাবিতে একমঞ্চে দেখা গেল বিমল গুরুং (Bimal Gurung), বিনয় তামাং (Binay Tamang) ও অজয় এডওয়ার্ডকে । পাহাড়ে গণতন্ত্র নেই দাবি তিনজনেরই ।

2. Covid Mock Drill: কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে বাংলায় হল মকড্রিল, কোভিড মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য

কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে বাংলায় করা হল মকড্রিল (Covid Mock Drill)৷ প্রায় 40টি হাসপাতালে মকড্রিল করা হয় ৷ কোভিড মোকাবিলায় প্রস্তুতিতে কোনও কসুর বাকি রাখছে না রাজ্য সরকার (Mock drills conducted in Bengal)৷

3. TMC Leader Joins BJP: তৃণমূল ছেড়েই শুভেন্দুর সভায় বিজেপিতে যোগ অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিপ্লবের

মঙ্গলবার সকালেই তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন বিপ্লব ওঝা (Biplab Ojha)৷ দলের বিরুদ্ধে উগড়ে দিয়েছিলেন ক্ষোভ ৷ তারপরেই এদিন বিজেপিতে যোগ দিলেন এই নেতা (Birbhum TMC Leader Biplab Ojha joins BJP) ৷

4. Review Meeting on Covid: করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বুধে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক নবান্নে

করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বুধবার মুখ্যসচিব (Chief Secretary) হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে নবান্নে (Review Meeting on Covid)৷ করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য করতা প্রস্তুত, তা খতিয়ে দেখা হবে এই বৈঠকে (Covid in Bengal)৷

5. Odisha CM Naveen Patnaik: ‘বন্ধু’ বিজেপিকে বাদ দিয়ে হকি বিশ্বকাপের আসরে নবীনের আমন্ত্রিতের তালিকায় কেন মমতা-নীতীশরা ?

আগামী বছর ওড়িশায় বসতে চলেছে হকি বিশ্বকাপের (Hockey World Cup 2023) আসর ৷ সেই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে দেশের বিজেপি বিরোধী শাসিত দলগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানালেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক (Odisha CM Naveen Patnaik) ৷ বাদ বিজেপি (BJP) শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ৷

6. Nasal Covid Vaccine Price: নেজাল কোভিড টিকার দামে অনুমোদন কেন্দ্রের, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কত পড়বে?

ভারত বায়োটেকের (Bharat Biotech) নেজাল কোভিড টিকার (Nasal Covid Vaccine Price) দামে অনুমোদন দিল কেন্দ্র ৷ সরকারি হাসপাতালে এর দাম পড়বে 325 টাকা ও বেসরকারি হাসপাতালে দাম পড়বে 800 টাকা (Coronavirus in India)৷

7. Fake Bomb Threat at Delhi Airport: বিমানে ভুয়ো বোমাতঙ্কে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি

দিল্লি বিমানবন্দরে জয়সলমের থেকে আসা বিমানে বোমাতঙ্ক (SpiceJet Flight Passengers Go Haywire Over Fake Bomb Threat at Delhi Airport) ৷ যদিও সেটি ভুয়ো ছিল বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৷

8. Anubrata Mondal: জামিন মঞ্জুর অনুব্রত'র, নিয়ে যাওয়া হল আসানসোল সংশোধানাগারে

7 দিনের পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষে আজ জামিন পেলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ দলীয় নেতাকে খুনের চেষ্টার মামলায় (Attempt to murder case) দুবরাজপুর আদালতে (Dubrajpur Court) পেশ করা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal)৷

9. Congress on Pragya Singh Thakur: রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করা হোক, সাধ্বী প্রজ্ঞার ‘অস্ত্র’ মন্তব্যে সরব কংগ্রেস

কর্ণাটকে গিয়ে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ভোপালের সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা রুজু করার দাবি জানালো মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস (Madhya Pradesh Congress Demand to Register Treason Case Against Pragya Singh Thakur) ৷ যে ঘটনায় বিজেপির তরফে সাংসদের পাশে দাঁড়িয়ে বলা হয়েছে, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ৷

10. Young Girl Gang Raped: চণ্ডীগড়ে 4 দিন ধরে গণধর্ষণ হিমাচলের এক যুবতীকে !

চণ্ডীগড়ে 4 দিন ধরে যুবতীকে গণধর্ষণের (Young Girl Gang Raped) অভিযোগ উঠেছে দু'জন যুবকের বিরুদ্ধে ৷ যুবতী হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা ৷ ঘরে আটকে রেখে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷