1. Biplab Ojha: অনুব্রত জেলে, দল ছাড়লে ডেপুটি বিপ্লব ওঝা

অনুব্রত মণ্ডল এখন জেল হেফাজতে ৷ তাঁর অনুপস্থিতিতে বীরভূমের সহ-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিপ্লব ওঝা (Biplab Ojha resigns from Birbum TMC District Vice President) ৷

2. Siliguri Corona: শিলিগুড়িতে করোনায় সংক্রমিত 3 বছরের শিশু, নমুনা গেল জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে

করোনায় সংক্রমিত হল এক তিন বছরের শিশু । শিশুটির সংক্রমিত হওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (Siliguri Corona) ।

3. TV Actress Tunisha Sharma Funeral: আজ মুম্বইয়ে শেষকৃত্য অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার

শনিবার অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার দেহ মেলে তাঁর টিভি সিরিয়ালেরই সেটে ৷ তুনিশার সহ-অভিনেতা শিজান খানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে তদন্তে উঠে আসে । মঙ্গলবার তুনিশার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে মীরা রোড শ্মশানে (TV Actress Tunisha Sharma Funeral) ৷

4. Bride-Groom Pledge Organ Donation: বর-কনে-আত্মীয়-বন্ধুরা মিলিয়ে বিয়েতে অঙ্গদানের অঙ্গীকার 60 জনের

বিয়েকে (Couple to pledge organ donation) স্মরণীয় করে রাখতে অঙ্গদানের অঙ্গীকার করলেন এক যুবক (Bride-Groom Pledge Organ Donation)৷ শুধু তিনিই নন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব-সহ 60 জন ওই অঙ্গদান করবেন ৷ এই উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে অঙ্গদান করছেন হবু কনেও ৷

5. Cold Wave in North India: উত্তর ভারতে পারদ পতন, আগামী কয়েকদিন শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা মৌসম ভবনের

উত্তর ভারতে পারদ পতনের জেরে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা (North India Witness Cold Wave) ৷ আজ দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 3-5 ডিগ্রি সেলিসিয়াসের মধ্যে রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে রয়েছে ঘন কুয়াশার দাপট (Dense Fog at Morning) ৷

6. Mock Drill on Covid Preparedness: করোনা প্রতিরোধে প্রস্তুতি কেমন ? আজ একাধিক হাসপাতালে মক ড্রিল

দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুতি কেমন, তা জানতে কেন্দ্রের তরফে মক ড্রিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে (Mock Drill Across India Today to Check Covid Preparedness) ৷

7. Taj Mahal: রাত ১০টা পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে তাজমহল, আগরায় প্রস্তাব মোদির মন্ত্রীর

তাজনগরীতে পর্যটনের উন্নয়নের জন্য, তাজমহল (Taj Mahal), প্রেমের নিদর্শন, প্রতিদিন রাত 10টা পর্যন্ত খুলে রাখা উচিত । উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) আগরায় জেলা পর্যটন ও সাংস্কৃতিক পরিষদের বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী এসপি সিং বাঘেল ।

8. Child Death in Maharashtra: গলায় জেলি লজেন্স আটকে সাতারায় শিশুকন্যার মৃত্যু

জেলি লজেন্স গলায় আটকে 1 বছরের শিশুকন্যার মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের সাতারায় (1 Year Old Dies After Jelly Candy Stuck in Throat) ৷ বড়দিনের রাতের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷

9. Katrina Kaif and Vicky Kaushal: বর্ষশেষে ছুটি কাটাতে ব্লু সিটিতে উড়ে গেলেন ভি-ক্যাট

বড়দিন বেশ পরিবারের সঙ্গে হইহই করে কাটিয়েছে এই জুটি ৷ ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে কোনও ফাঁক রাখেননি ৷ এরপর আসছে নতুন বছর ৷ বর্ষশেষে ছুটি কাটাতে সোমবার যোধপুরে পৌঁছেছেন ভি-ক্যাট। দু'জনেই এদিন মুম্বইয়ের বিমানবন্দরে থেকে রওনা দেন ৷ রাজস্থান নেমে দু'জনেই পালির জাওয়াই বাঁধের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন (Katrina Kaif and Vicky Kaushal Reached Jodhpur)। এখানে তাঁরা কয়েকদিন থাকবেন। এদিন ক্যাটরিনাকে দেখা গিয়েছে লাল কো-অর্ড পোশাকে আর ভিকির পরনে ছিল ডেনিম ও সাদা টি-শার্ট।

10. Aus vs SA Boxing-Day Test: গ্রিনের পাঁচ উইকেটে বক্সিং-ডে টেস্টের শুরুতেই ফ্রন্টফুটে অজিরা

টেস্ট কেরিয়ারে প্রথম এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন ক্যামেরন গ্রিন ৷ আর অজি পেসারদের দাপটে বক্সিং-ডে টেস্টের প্রথমদিন 189 রানে শেষ হল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস (SA bundled out for 189 runs in first innings at Boxing-Day test) ৷