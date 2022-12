1. Mixi Blast in Courier Shop: কুরিয়ারের অফিসে 'মিক্সি বিস্ফোরণ', গুরুতর জখম মালিক

মিক্সিটি কুরিয়ারের জন্য এসেছিল ৷ সেখান থেকেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ ডিটিডিসির অফিসের ক্ষয়ক্ষতি তো হয়েছেই ৷ দোকানের মালিকও গুরুতর আহত হয়েছেন (Karnataka DTDC Office Mixi blast Incident) ৷

2. Andhra Pradesh Pharma Fire: ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগে মৃত 4

মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী অন্ধ্রপ্রদেশ । ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগে মৃত্যু হল 4 জনের । ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন (State Govt Ordered Probe) ।

3. West Bengal Weather Update: শীতঘুম থেকে ফিরছে কবে শীত? সুখবর দিল হাওয়া অফিস

কাল অর্থাৎ বুধবার থেকে শীতের আমেজ ফিরতে চলেছে রাজ্যে । কলকাতায় হালকা কুয়াশার দাপট থাকতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে, দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে (West Bengal Weather Update) ।

4. Kunal Ghosh: 'মিঠুনদার ফ্লপ অভিনয়', প্রজাপতি বিতর্কে নয়া মাত্রা যোগ কুণালের

বাংলা ছবি 'প্রজাপতি' নন্দনে মুক্তি পায়নি। আর তা নিয়েই লাগাতার বিতর্ক চলছে বিভিন্ন মহলে । গেরুয়া শিবিরের রাজ্য নেতারা আবার এর নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন । তাঁদের মনে হয়েছে, বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন বলেই এমন আচরণ । এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন কুণাল (kunal Ghosh Commented About Bengali Movie Prajapati) ।

5. Talandu All India Radio Centre: তালান্ডু অল ইন্ডিয়া রেডিও সেন্টারে বিধ্বংসী আগুন

সোমবার বিকেলে হঠাতই আগুন লেগে যায় তালাণ্ডুর অল ইন্ডিয়া রেডিও সেন্টারে (Fire breaks out at Talandu All India Radio Centre) ৷ ক্যাম্পাসের বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমির শুকনো আগাছায় আগুন লেগেই এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে । কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে আগুন স্থায়ী হয় ৷ রেডিও সেন্টারের বেশ কয়েকটি বড় বড় টাওয়ারের গায়ে শুকনো আগাছায় কোনও কারণে এদিন আগুন লেগে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর ।

6. Indian Coast Guard: গুজরাত উপকূলে পাকিস্তানি নৌকা থেকে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত

মাদক ও অস্ত্র পাচার রোধে বড় সাফল্য ভারতের উপকূলরক্ষী বাহিনীর ৷ রবিবার মধ্যরাতে ভারতের আন্তর্জাতিক জল সীমান্তে এই অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের এক মাছ ধরার নৌকা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ আটক করা হয়েছে 10 জনকে (40 kgs of narcotics along with arms seized by Coast Guard) ৷

7. Wedding in ICU Cabin: আইসিইউ কেবিনে বিয়ে ! মায়ের শেষ ইচ্ছেপূরণ করলেন মেয়ে

মায়ের শেষ ইচ্ছেপূরণ করলেন মেয়ে (Daughter Fulfill Last Wish of Dying Mother) ৷ হাসপাতালের আইসিইউ-তে শুয়ে থাকা মায়ের সামনেই বিয়ে করলেন তিনি (Wedding in ICU Cabin) ৷ আর মেয়ের বিয়ে দেখে পরম শান্তিতে পরলোক গমন করলেন ওই মহিলা ৷

8. ACB Raid in Siliguri: শিলিগুড়িতে 2 পুলিশ আধিকারিকের বাসভবনে দুর্নীতি দমন শাখা

গোপন সূত্রে খবর ছিল তাঁদের কাছে ৷ তার উপর ভিত্তি করে দু'জন পুলিশ আধিকারিকের বাড়িতে অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকেরা (ACB Search Operation in Siliguri) ৷

9. Vande Bharat Express: ট্রায়াল রানে ছুটল বন্দে ভারত, হাওড়া থেকে শিলিগুড়ি যাত্রা মাত্রা 8 ঘণ্টায়

সোমবার সফল হয়েছে হাওড়া থেকে এনজেপি স্টেশন পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ট্রায়াল রান ৷ মাত্র 8 ঘণ্টায় এই দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে ট্রেনটি (successful trial run of Vande Bharat Express from Howrah to NJP)৷ 30 ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই রুটে বন্দে ভারত যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

10. Katrina Kaif and Vicky Kaushal: বর্ষশেষে ছুটি কাটাতে ব্লু সিটিতে উড়ে গেলেন ভি-ক্যাট

বড়দিন বেশ পরিবারের সঙ্গে হইহই করে কাটিয়েছে এই জুটি ৷ ক্রিসমাস সেলিব্রেশনে কোনও ফাঁক রাখেননি ৷ এরপর আসছে নতুন বছর ৷ বর্ষশেষে ছুটি কাটাতে সোমবার যোধপুরে পৌঁছেছেন ভি-ক্যাট। দু'জনেই এদিন মুম্বইয়ের বিমানবন্দরে থেকে রওনা দেন ৷ রাজস্থান নেমে দু'জনেই পালির জাওয়াই বাঁধের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন (Katrina Kaif and Vicky Kaushal Reached Jodhpur)। এখানে তাঁরা কয়েকদিন থাকবেন। এদিন ক্যাটরিনাকে দেখা গিয়েছে লাল কো-অর্ড পোশাকে আর ভিকির পরনে ছিল ডেনিম ও সাদা টি-শার্ট। স্বামীর হাত ধরে হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ক্যাটরিনা। ভি-ক্যাট এদিন সবাইকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি ফ্যানেদের সঙ্গে ছবিও তোলেন দু'জনেই। গত বছরের 9 ডিসেম্বর এই রাজস্থানেই বিয়ে সারেন এই দম্পতি।