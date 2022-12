1. বিজেপির কাছে তৃণমূল বাঁচার জন্য আত্মসমর্পণ করেছে, দাবি সেলিমের

পুরুলিয়ায় দলের কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে (Trinamool Congress) নিশানা করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Md Salim) ৷ একই সঙ্গে বিজেপিকেই (BJP) আক্রমণ করেছেন তিনি ৷

2. আবাস যোজনার তালিকা থেকে বাদ বাবার নাম, প্রতিবাদ করায় যুবককে মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (PM Aawas Yojana) তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে এক ব্যক্তির নাম ৷ তাঁর ছেলে এর প্রতিবাদ করায় যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠল বাঁকুড়া 1 ব্লকের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে (TMC Leader Allegedly Beats Youth for Protest in Bankura) ৷

3. বধূ নির্যাতনে ধৃত অধ্যাপককে সাসপেন্ড করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের (Raiganj University) ভূগোলের অধ্যাপক (Geography Professor)তাপস পালকে সাসপেন্ড (Suspended) করা হল ৷ বধূ নির্যাতনের (Domestic Violence Case) অভিযোগে ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

4. ট্রায়াল রানে ছুটল বন্দে ভারত, হাওড়া থেকে শিলিগুড়ি যাত্রা মাত্রা 8 ঘণ্টায়

সোমবার সফল হয়েছে হাওড়া থেকে এনজেপি স্টেশন পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ট্রায়াল রান ৷ মাত্র 8 ঘণ্টায় এই দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে ট্রেনটি (successful trial run of Vande Bharat Express from Howrah to NJP)৷ 30 ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই রুটে বন্দে ভারত যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

5. গয়ায় করোনা আক্রান্ত বিদেশির সংখ্যা বেড়ে 11

29 ডিসেম্বর থেকে তিনদিন গয়ায় দলাই লামার ধর্মীয় ভাষণ (Dalai Lama Event) রয়েছে ৷ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা 11 জন বিদেশি পুণ্যার্থীর শরীরে হানা দিয়েছে করোনা (4 Foreigners Tested Positive for Covid 19) ৷ তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৷

6. ভরতপুরে গণইস্তফার চেষ্টা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, দাবি তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুনের

আবাস যোজনায় (Awas Yojana) দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর বাংলার একাধিক জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) পঞ্চায়েত সদস্যদের গণইস্তফার ঘটনা সামনে এসেছে ৷ শনিবার এমনই একটি ঘটনা সামনে আসে মুর্শিদাবাদেও ৷

7. শ্রদ্ধা-কাণ্ডের জেরেই তুনিশার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, জেরায় জানালেন অভিযুক্ত শিজন

শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডের পর দেশজুড়ে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তাঁর জেরেই আত্মঘাতী টেলি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি (Sheezan says to police that Shraddha murder case led to their break up) ৷ সোমবার পুলিশি জেরায় এমনটাই জানালেন তুনিশার প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড শিজন খান ৷

8. আপার-প্রাইমারির বেআইনি চাকরি প্রাপকদের তালিকায় বারাসতের তৃণমূল নেতার ছেলে

এসএসসি আপার প্রাইমারির 952 জন বেআইনি চাকরি প্রাপকদের তালিকায় বারাসত 1 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ঈশা হক সর্দারের ছেলে মহম্মদ নাজিবুল্লাহর নাম ৷ যদিও, পুরোটাই ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছেন ঈশা হক সর্দার (TMC Leader Son Named in SSC Illegal Upper Primary Job Recipients list) ৷

9. অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গুজরাতে খুন বিএসএফ জওয়ান

তাঁর মেয়ের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিল এক যুবক ৷ বাবা হয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন বিএসএফ জওয়ান মেল্জিভাই দয়াভাই বাঘেলা (56) ৷ এই কারণে অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা ওই জওয়ানকে খুন করেন বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের খেড়া জেলায় (BSF Jawan Killed in Gujarat)৷

10. ঋণ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই হেফাজতে বেণুগোপাল, চন্দা, দীপক

ভিডিয়োকন-আইসিআইসিআই ঋণ দুর্নীতি মামলায় (Videocon ICICI Case) বেণুগোপাল ধুত (Venugopal Dhoot), চন্দা কোছার (Chanda Kochhar) এবং তাঁর স্বামী দীপক কোছারের (Deepak Kochhar) সমস্য়া বাড়ল ৷ আগামী 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের সিবিআই হেফাজতে (CBI Custody) পাঠাল আদালত ৷