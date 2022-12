1.Tunisha Suicide Case: শ্রদ্ধা-কাণ্ডের জেরেই তুনিশার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, জেরায় জানালেন অভিযুক্ত শিজন

শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডের পর দেশজুড়ে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তাঁর জেরেই আত্মঘাতী টেলি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি (Sheezan says to police that Shraddha murder case led to their break up) ৷ সোমবার পুলিশি জেরায় এমনটাই জানালেন তুনিশার প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড শিজন খান ৷

2.Bangladesh Nationals Arrested: বড়দিনের রাতে কলকাতার পানশালায় তাণ্ডব, ধৃত দুই বাংলাদেশি

রবিবার মধ্যরাতে ক্রিসমাস পালনের আনন্দের মধ্যেই কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি পানশালায় তাণ্ডব চালানোর ও কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে 2 বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে ৷ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে নিউমার্কেট থানার পুলিশ (two Bangladesh nationals arrested by Kolkata Police) ৷

3.PM Awas Yojana: আবাস যোজনায় গড়মিল! বাম-তৃণমূলের গণ ইস্তফার হুমকি

আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) নিয়ে ক্ষোভ! যার জেরে ইস্তফা দেওয়ার হুমকি বিডিওকে ৷ গণ ইস্তফাতে সামিল পঞ্চায়েত প্রধান ৷ তিনি-সহ 11 জন পঞ্চায়েত সদস্যও ইস্তফার দাবি জানিয়েছেন ৷ এই 11 জন সদস্যর মধ্যে সামিল শাসক-বিরোধি শিবির (11 Panchayat Members Decided to Resign) ৷ এমন ঘটনা পুরুলিয়া জেলার মানবাজার 2 নম্বর ব্লকের বারি জাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৷

4.Coronavirus: করোনায় আক্রান্ত বিদেশিনী, বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হল বেলেঘাটা আইডিতে

করোনায় আক্রান্ত (Corona Positive) কুয়ালালামপুর (Kuala Lumpur) থেকে বিমানে ভারতে আসা বিদেশিনী ৷ তিনি অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা (Foreign Passenger) বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷

5.Rare Surgery: অস্ত্রোপচারে বের হয়েছিল 46 কেজির টিউমার ! পাঁচমাস পর সম্পূর্ণ সুস্থ বৃদ্ধা

পাঁচমাস আগে কলকাতার (Kolkata) ঠাকুরপুকুরের একটি বেসরকারি ক্যান্সার হাসপাতালে (Private Cancer Hospital) এক বৃদ্ধার বিরল অস্ত্রোপচার (Rare Surgery) করা হয় ৷ তাঁর পেট কেটে বের করে আনা হয় 46 কিলোমগ্রাম ওজনের একটি টিউমার (46 KG Tumor) ! তারপর কী হল ?

6.Celebs Died in 2022: 'মুছে যাওয়া দিনগুলো...' লতা-সন্ধ্যা থেকে কেকে, যাঁদের হারিয়ে আজও শোকাহত অনুরাগীরা

বছর আসে বছর যায়, রেখে যায় কিছু আনন্দ ও বেদনা। 2022 সালটাকে বেদনার বছর বললেও সেই অর্থে খুব ভুল বলা হয়না । বারবার আমাদের বিষণ্ণ করে একের পর তারকাদের কেড়ে নিয়েছে 2022 । বিনোদন থেকে রাজনীতি, খেলাধূলা থেকে ব্যবসা ৷ বিভিন্ন জগতের একাধিক দিকপাল তারকারা এবছর পাড়ি দিয়েছেন তারার দেশে । বিনোদনের জগতেও এবার যেন ছিল মৃত্যুর মিছিল ।

7.Oxygen Production: করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত দুর্গাপুরের অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলি

করোনাকালে (Covid Pandemic) অক্সিজেনের অভাব ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনেক প্ল্যান্ট তৈরি করে সরকার ৷ নতুন করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিতে অক্সিজেনের (Oxygen) জোগান দিতে প্রস্তুত সেই প্ল্যান্টগুলি ৷

8.Calcutta High Court: আইন অমান্য কর্মসূচি মামলায় 11 জন বিজেপি নেতাকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের

আগামী 29 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগে গঙ্গারামপুর আইন অমান্য কর্মসূচি মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন 11 জন বিজেপি নেতা ৷ আপাতত পুলিশকে 11 জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে নিষেধ করেছে হাইকোর্ট (HC directs police to take no coercive action against 11 BJP workers) ৷

9.Rahul Gandhi: বাজপেয়ীর স্মৃতিসৌধে রাহুলের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মোদিকে রাজধর্ম মনে করাবে, দাবি কংগ্রেসের

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর (Atal Bihari Vajpayee) স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ৷ কংগ্রেসের দাবি, এর জেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) রাজধর্ম মনে করাবে ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারত-এর অমিত অগ্নিহোত্রী ৷

10.Clash with App Cab Driver: অ্যাপ-ক্যাবচালকের সঙ্গে বার সিঙ্গার ও সঙ্গীর হাতাহাতি, তদন্তে পুলিশ

বড়দিনের (Christmas 2022) উৎসবের মধ্যেই অশান্তি ৷ বুকিং বাতিল করা নিয়ে একটি অনলাইন অ্যাপের ক্যাবচালকের (App Cab Driver) সঙ্গে হাতাহাতিতে (Clash) জড়ালেন এক মহিলা বার সিঙ্গার (Bar Singer) ও তাঁর বন্ধু ৷ ঠিক কী ঘটেছিল ?