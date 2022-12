1.Nirmala Sitharaman: এইমসে ভরতি হলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে এইমসে ভরতি করানো হল (Finance Minister Nirmala Sitharaman Admitted to AIIMS) ৷ অসুস্থবোধ করায়, তাঁকে এইমসের প্রাইভেট ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

2.Vande Bharat Express: এবার রাজ্যেও চলবে বন্দে ভারত, খুশি উত্তরবঙ্গের বণিকমহল

আগামী 30 ডিসেম্বর থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) ৷ এ নিয়ে উত্তরবঙ্গের বণিক মহলের (Business Fraternity of North Bengal) কী মত ? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷

3.SSR Death Controversy: খুন হয়েছিলেন সুশান্ত, সত্যি লুকানো হয়েছে, কুপার হাসপাতালের কর্মীর দাবি ঘিরে নয়া বিতর্ক

2020 সালের 14 জুন মুম্বইয়ের ফ্ল্যাট থেকে বলিউডের অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের (Sushant Singh Rajput) মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন নাকি, খুন করা হয় তাঁকে, এই নিয়ে সেই সময় ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল ৷ আড়াই বছর কুপার হাসপাতালের (RN Cooper hospital in Juhu) এক কর্মীর মন্তব্যে সেই বিতর্ক আবার ফিরে এল ৷

4.Pele Health Update: আশঙ্কাজনক ফুটবল সম্রাট পেলে, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, জানালেন তাঁর মেয়ে

হাসপাতালে ভরতি ফুটবল সম্রাট পেলে ৷ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে (Football Emperor Pele is Critical) ৷ তবে, তিনি এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন (Pele is Still in The Fight) বলে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন পেলের বড় মেয়ে ৷

5.Darjeeling Municipality: দার্জিলিং পৌরসভার চেয়ারম্যানের অপসারণ, নির্দিষ্ট দিনেই অনাস্থা ভোট, নির্দেশ হাইকোর্টের

দার্জিলিং পৌরসভার (Darjeeling Municipality) হামরো পার্টির চেয়ারম্যানের অপসারণ চেয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন কয়েকজন কাউন্সিলর ৷ তার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হামরো পার্টির চেয়ারম্যান । সেই আবেদন খারিজ করে 28 ডিসেম্বরই দার্জিলিং পৌরসভার অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠক সংঘটিত হবে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

6.Rahul Gandhi: ভারত জোড়ো যাত্রায় দিল্লিতে মহাত্মা-নেহরু-ইন্দিরা ও রাজীবের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানালেন রাহুল

সোমবার সকালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি (Congress Leader Rahul Gandhi) বীরভূমিতে পৌঁছন ৷ সেখানে তিনি বাবা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির (Rajiv Gandhi) সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । এছাড়াও তিনি মহাত্মা গান্ধি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি (Indira Gandhi) এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর (Atal Bihari Vajpayee) প্রতিও শ্রদ্ধা জানান ।

7.Tripura BJP: ত্রিপুরায় ভোট প্রচারে রথযাত্রা করবে বিজেপি

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন (Tripura Assembly Elections 2023) ৷ তার আগে উত্তর-পূর্ব ভারতের ওই রাজ্যে রথযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি (BJP) ৷

8.Covid Case in Gaya: গয়ায় করোনা আক্রান্ত 4 বিদেশি, দলাই লামার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁরা

29 ডিসেম্বর থেকে তিনদিন গয়ায় দলাই লামার ধর্মীয় ভাষণ (Dalai Lama Event) রয়েছে ৷ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা 4 বিদেশি পূণ্যার্থীর শরীরে হানা দিয়েছে করোনা (4 Foreigners Tested Positive for Covid 19) ৷ তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৷

9.Corona Positive: করোনায় আক্রান্ত ব্রিটিশ বিমানযাত্রী, নিয়ে যাওয়া হল বেলেঘাটা আইডিতে

করোনায় আক্রান্ত (Corona Positive) কুয়ালালামপুর (Kuala Lumpur) থেকে আসা ব্রিটিশ নাগরিক (British Woman) ৷ ওই মহিলা সোমবার দমদম বিমানবন্দরে (Netaji Subhash Chandra Bose International Airport) এসে পৌঁছন ৷

10.Hyderabad Road Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর গাড়িতে ধাক্কা ডাম্পারের, প্রাণ গেল সুইগি ডেলিভারি বয়ের

সোমবার ভোর রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা (Road Accident) ৷ প্রাণ গেল সুইগির (Swiggy) এক ডেলিভারি বয়ের (Delivery Boy) ৷ আহত হলেন আরও অন্তত ছয়জন ৷ হায়দরাবাদের (Hyderabad) গাচিবৌলি (Gachibowli) এলাকার উইপ্রো মোড়ের ঘটনা ৷