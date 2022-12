1. Pele Health Update: আশঙ্কাজনক ফুটবল সম্রাট পেলে, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, জানালেন তাঁর মেয়ে

হাসপাতালে ভরতি ফুটবল সম্রাট পেলে ৷ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে (Football Emperor Pele is Critical) ৷ তবে, তিনি এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন (Pele is Still in The Fight) বলে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন পেলের বড় মেয়ে ৷

2. Covid Case in Gaya: গয়ায় করোনা আক্রান্ত 4 বিদেশি, দলাই লামার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁরা

29 ডিসেম্বর থেকে তিনদি0ন গয়ায় দলাই লামার ধর্মীয় ভাষণ (Dalai Lama Event) রয়েছে ৷ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা 4 বিদেশি পূণ্যার্থীর শরীরে হানা দিয়েছে করোনা (4 Foreigners Tested Positive for Covid 19) ৷ তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৷

3. Hyderabad Road Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর গাড়িতে ধাক্কা ডাম্পারের, প্রাণ গেল সুইগি ডেলিভারি বয়ের

সোমবার ভোর রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা (Road Accident) ৷ প্রাণ গেল সুইগির (Swiggy) এক ডেলিভারি বয়ের (Delivery Boy) ৷ আহত হলেন আরও অন্তত ছয়জন ৷ হায়দরাবাদের (Hyderabad) গাচিবৌলি (Gachibowli) এলাকার উইপ্রো মোড়ের ঘটনা ৷

4. Kamal Haasan on Hindi: হিন্দি চাপিয়ে দিলে বিরোধিতা হবেই, মন্তব্য কমল হাসানের

হিন্দি ভাষা (Hindi Language) চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতায় সরব হলনে দক্ষিণের সুপারস্টার কমল হাসান (Kamal Haasan) ৷ তাঁর কথায়, হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হলে, তা বোকামি হবে ৷

5. Chaitali Tiwari: পদপিষ্ঠ হয়ে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় ফের চৈতালীকে জিজ্ঞাসাবাদ

শনিবারের পর আজ ফের বিজেপি কাউন্সিলর চৈতালী তিওয়ারিকে (Chaitali Tiwari) জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷ সকাল 11টা থেকে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব ৷

6. Amit Shah: বিজেপির গুজরাত জয়, লোকসভা নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, দাবি শাহর

গুজরাত বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং থাকবে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপির এই রেকর্ড জয় (Gujarat Victory) সেটাই প্রমাণ করেছে ৷ রবিবার সুরাতে বিজেপির জয়ী বিধায়কদের নিয়ে এক সংবর্ধনা সভায় একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷

7. Bengal Governor CV Ananda Bose: বাংলার রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে চান আনন্দ বোস

রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত নিয়ে বারবার উত্তাল হয়েছে বাংলার রাজনীতি । জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বারবার চরম আকার নিয়েছে । তবে সম্প্রতি বদলাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। এবার নয়া রাজ্যপাল জানালেন, বাংলার রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে চান (New West Bengal Guv has planned to write a book on his experience as the constitutional head of the state )।

8. Free Ration: কেন্দ্রের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণে রাজ্যের মানুষের কতটা লাভবান হবেন ?

চালু হতে চলেছে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা' (PM-GKY) ৷ এই প্রকল্পে রেশনের জন্য রাজ্য সরকারকে আর অর্থ ব্যয় করতে হবে না ৷ খাদ্য সামগ্রীর জন্য যে ব্যয় হবে, তা বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) ৷

9. West Bengal Weather Update: পাহাড়ে শীত, সমতলে ঠান্ডার সাময়িক বিরতি

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে উৎসবের আমেজ থাকলেও শীত সেভাবে পড়বে না (West Bengal Weather Update) ৷ তবে বছর শেষ হওয়ার আগে আবহাওয়া সামান্য হলেও বদলায় কিনা সেটাই এখন দেখার ।

10. Nalanda Murder: বোনের সঙ্গে যুবকের প্রেম, প্রেমিকের দেহ টুকরো করল ভাই

বোনের সঙ্গে প্রেম করায় যুবককে খুন করে টুকরো টুকরো করার অভিযোগে ধৃত ভাই ও বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নালন্দায় (Youth Murdered in Nalanda) ৷