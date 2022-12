1. Pele Health Update: আশঙ্কাজনক ফুটবল সম্রাট পেলে, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, জানালেন তাঁর মেয়ে

হাসপাতালে ভরতি ফুটবল সম্রাট পেলে ৷ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে (Football Emperor Pele is Critical) ৷ তবে, তিনি এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন (Pele is Still in The Fight) বলে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন পেলের বড় মেয়ে ৷

2. Amit Shah: বিজেপির গুজরাত জয়, লোকসভা নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, দাবি শাহর

গুজরাত বিজেপির শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং থাকবে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপির এই রেকর্ড জয় (Gujarat Victory) সেটাই প্রমাণ করেছে ৷ রবিবার সুরাতে বিজেপির জয়ী বিধায়কদের নিয়ে এক সংবর্ধনা সভায় একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷

3. Bengal Governor CV Ananda Bose: বাংলার রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে চান আনন্দ বোস

রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত নিয়ে বারবার উত্তাল হয়েছে বাংলার রাজনীতি । জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বারবার চরম আকার নিয়েছে । তবে সম্প্রতি বদলাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। এবার নয়া রাজ্যপাল জানালেন, বাংলার রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে চান (New West Bengal Guv has planned to write a book on his experience as the constitutional head of the state )।

4. Free Ration: কেন্দ্রের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণে রাজ্যের মানুষের কতটা লাভবান হবেন ?

চালু হতে চলেছে 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা' (PM-GKY) ৷ এই প্রকল্পে রেশনের জন্য রাজ্য সরকারকে আর অর্থ ব্যয় করতে হবে না ৷ খাদ্য সামগ্রীর জন্য যে ব্যয় হবে, তা বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) ৷

5. West Bengal Weather Update: পাহাড়ে শীত, সমতলে ঠান্ডার সাময়িক বিরতি

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে উৎসবের আমেজ থাকলেও শীত সেভাবে পড়বে না (West Bengal Weather Update) ৷ তবে বছর শেষ হওয়ার আগে আবহাওয়া সামান্য হলেও বদলায় কিনা সেটাই এখন দেখার ।

6. Nalanda Murder: বোনের সঙ্গে যুবকের প্রেম, প্রেমিকের দেহ টুকরো করল ভাই

বোনের সঙ্গে প্রেম করায় যুবককে খুন করে টুকরো টুকরো করার অভিযোগে ধৃত ভাই ও বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নালন্দায় (Youth Murdered in Nalanda) ৷

7. Villagers Beaten: গরু চুরির মীমাংসায় করতে যাওয়ার পথে গ্রামবাসীকে মারধর, অভিযুক্ত উপপ্রধান

গরু চুরির মীমাংসায় করতে যাওয়ার পথে মারধরে আহত 4 ৷ অভিযোগের তির গোপীনাথপুর-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইয়াসিন মল্লিকের বিরুদ্ধে (Four Villagers Injured at Dhaniakhali) ৷

8. Rahul Sinha: 'নন্দনকে পৈতৃক সম্পত্তি ভাবে তৃণমূল', প্রজাপতি বিতর্কে তোপ রাহলের

"এরা নন্দনকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে (Rahul on TMC Government) ৷ নন্দনটা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পত্তি নয় ৷ নন্দনকে ঘিরে রঙ দেখা দেখি, রং বাছাবাছি সমর্থন করি না ৷" নন্দন প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা ৷

9. Md Salim: তৃণমূল পালাবার পথ পাবে না, কটাক্ষ সেলিমের

আমার চাকরি প্রার্থীদের পাশে আছি । ন্যায্য চাকরির দাবিতে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছেন । আমরা চাই যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ হোক । আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁর ভাইপো, অনুব্রত মণ্ডলের মতো দুর্নীতি গ্রস্থ চোর, জোচ্চরদের আড়াল করা হচ্ছে । কিন্তু মানুষ সব বুঝতে পারছে । কোনওভাবে তৃণমূল ছাড় পাবে না । রবিবার চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করার পর এমনটাই জানালেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Mohammed Salim) ।

10. Coronavirus in China: চিনাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলেই কি করোনার এত দাপাদাপি ?

পড়শি চিনে আবারও লাফিয়ে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ (Coronavirus in China) ৷ কেন তৈরি হল এমন পরিস্থিতি ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা (Expert Opinion) ?