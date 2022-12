1. Coronavirus in China: করোনায় কাবু চিন, বন্ধ দৈনিক রিপোর্ট প্রকাশ

করোনা সংক্রান্ত তথ্য (Coronavirus in China) ফের একবার ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ উঠল চিনের বিরুদ্ধে ৷ সূত্রের দাবি, রবিবার (25 ডিসেম্বর, 2022) থেকে করোনার দৈনিক তথ্য (Daily Covid Update) আর প্রকাশ করবে না চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (National Health Commission) বা এনএইচসি (NHC) ৷

2. Kolkata Metro Service: সোমবার ছুটির দমদম-কবি সুভাষ লাইনে কমছে মেট্রোর সংখ্যা

সোমবার নর্থ-সাউথে অন্যদিনের তুলনায় মেট্রো কম চলবে (Kolkata Metro Service) ৷ এদিন মোট সারা দিনে মিলবে 234টি পরিষেবা ৷ অন্য সময় সোমবার যে যায়গায় পাওয়া যায় 288টি পরিষেবা ৷

3. Tunisha Sharma Suicide Case: ধারাবাহিকের সেটে তুনিশাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ! গ্রেফতার তাঁর সহ-অভিনেতা

ধারাবাহিকের সেটে অভিনেত্রী তুনিশা শর্মার আত্মহত্যায় (Tunisha Sharma Suicide Case) প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল তাঁর সহ-অভিনেতা শিজান খানকে (Sheezan Khan arrested)৷

4. India China Border: ভারতের মতোই তাঁরাও সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দাবি চিনা বিদেশমন্ত্রীর

9 ডিসেম্বর তাওয়াং সেক্টরে ভারতীয় ও চিনা সেনাদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ফের তপ্ত হয়েছিল দু দেশের সীমান্ত ৷ সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রবিবার চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই (Chinese Foreign Minister Wang Yi) বললেন, সীমান্ত এলাকায় স্থিতিশীলতা (Stability in Border Areas) বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত ও চিন (India China Border)।

5. Kolkata Air Pollution: নতুন বছরে বায়ুদূষণে দিল্লিকেও ছাপিয়ে যেতে পারে তিলোত্তমা !

কলকাতার বাতাসে দূষণের (Kolkata Air Pollution) মাত্রা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে ৷ যা আগামী বছরে দিল্লির দূষণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদদের একটা বড় অংশ (Breathless Kolkata All Set to Beat Delhi Air Pollution Record) ৷

6. Sand Art on Christmas: 1500 কেজি টমেটো দিয়ে সান্তা ক্লজ গড়লেন সুদর্শন

আজ বড়দিন (Christmas) ৷ এই দিনটি উপলক্ষ্যে 1500 কেজি টমেটো (Tomatoes) দিয়ে সান্তা ক্লজের ভাস্কর্য (Sculpture Of Santa Claus) তৈরি করলেন জনপ্রিয় বালু শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক (Sand Artist Sudarsan Pattnaik ) ৷ গোপালপুর সৈকতে (Gopalpur Beach) সান্তা ক্লজের এই সুবিশাল ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন তিনি । 'মেরি ক্রিসমাস' (Merry Christmas) বার্তা লেখা রয়েছে তাতে ৷ সুদর্শন জানান, এই সান্তা ক্লজটি 27 ফুট উঁচু ও 60 ফুট চওড়া ৷ ভাস্কর্যটি সম্পূর্ণ করতে তাঁর ছাত্ররা সুদর্শনকে সাহায্য করেছে বলেও টুইটে জানান শিল্পী ।

7. BAN vs IND 2nd Test: শ্রেয়স-অশ্বিনের ব্যাটে দ্বিতীয় টেস্টে কষ্টার্জিত জয়, 2-0 সিরিজ ভারতের

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে 2-0 ফলে সিরিজের দখল নিল ভারত (Test India Win by 3 Wickets Against Bangladesh) ৷ চতুর্থদিনের সকালে 3 উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত ৷ সেখান থেকে শ্রেয়স এবং অশ্বিন ভারতকে 3 উইকেটে জয় এনে দেন ৷

8. Good Governance Day: অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি-উপ রাষ্ট্রপতির

আজ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 98তম জন্মদিবস ৷ দেশে তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ দেশজুড়ে 'গুড গভর্নেন্স ডে' পালিত হচ্ছে (Good governance day Tributes to former PM Atal Bihari Vajpayee 98th Birthday) ৷

9. Christmas Celebration at Bandel Church: ব্যান্ডেল চার্চে সমস্ত রীতি মেনে যিশুর জন্মদিন পালন

যিশুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে হুগলির (Hooghly) বিখ্যাত ব্য়ান্ডেল চার্চ (Bandel Church) ৷ যার পোশাকি নাম, দ্য বেসিলিকা অফ দ্য হোলি রোজারি (The Basilica of the Holy Rosary) ৷ যিশুর জন্মদিনে ব্যান্ডেল চার্চে ভিড় জমাচ্ছেন সব ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ ৷ যদিও আজ ও আগামী 1 জানুয়ারি সর্বসাধারণের জন্য চার্চের দরজা বন্ধ থাকবে ৷

10. Dilip Ghosh: 'বাংলায় অপশাসন চলছে, সুশাসনের আশা বাতুলতা', কটাক্ষ দিলীপের

রাজ্যে সুশাসন কোথায় ? অপশাসন চলছে, এই সরকারের থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়াটা বাতুলতা বলে দাবি বিজেপি সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের ৷ রবিবার দুর্গাপুরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে তৃণমূল সরকারকে তুলোধোনা করলেন সাংসদ ৷ আজ রাজীব গান্ধি স্মারক ময়দানে আরএসএস কর্মীদের সঙ্গে শারীরিক কসরৎ করেন তিনি ৷ ছিল হ্যান্ডবল খেলাও ৷ সেখানে তিনি সাংবাদিকদের জানান, আজ অটলবিহারি বাজপেয়ীর জন্মদিন ৷ সুশাসন দিবস পালন করছে বিজেপি ৷ যক্ষ্মারোগ মুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মোদি সরকার (BJP Leader Dilip Ghosh slams Trinamool Government) ৷