1. Good Governance Day: অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি-উপ রাষ্ট্রপতির

আজ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 98তম জন্মদিবস ৷ দেশে তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ দেশজুড়ে 'গুড গভর্নেন্স ডে' পালিত হচ্ছে (Good governance day Tributes to former PM Atal Bihari Vajpayee 98th Birthday) ৷

2. Atal Bihari Vajpayee: প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদির

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (Tributes to Former PM Atal Bihari Vajpayee) করলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন বাজপেয়ীর স্মৃতি সৌধ ‘সদাই অটল’- (Sadaiv Atal)এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতিও উপস্থিত ছিলেন ৷

3. Year Ender 2022: বিপাশার ফটোশুট থেকে রণবীরের নগ্ন পোস্টার...ফিরে দেখা বিনোদনের সাত-সতেরো

আলিয়া-বিপাশার মা হওয়ার খবর থেকে রণবীরের নগ্ন পোস্টার...2022 সালে বিনোদন জগতে ঠিক ঘটে গেল অনেক কিছু ৷ বছর শেষে ফিরে দেখা এরকমই কিছু চর্চিত বিষয় (looking back at a glance Top 12 News of 2022) ৷

4. Tej Pratap Yadav Car Collided: বিহারের মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদবের গাড়িতে ধাক্কা, গ্রেফতার 2

গভীর রাতে হাসপাতাল চত্বরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিহারের মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদবের গাড়ি (Tej Pratap Yadav Car Collided) ৷ লালু প্রসাদ যাদবের বড় ছেলের গাড়িতে ধাক্কা দেয় অপর একটি গাড়ি । সেই গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । অভিযুক্ত চালক-সহ দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ ।

5. IIT Kharagpur: মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠান গড়ছে আইআইটি খড়গপুর

মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠান গড়তে চলেছে আইআইটি খড়গপুর (IIT Kharagpur)৷ সেখানকার অধিকর্তা ভিকে তিওয়ারি শনিবার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় এ কথা জানিয়েছেন ৷

6. Christmas in Bow Barracks: বড়দিনে আলোর রোশনাইয়ে ভাসল তিলোত্তমার অ্যাংলো পাড়া

বড়দিন, কলকাতা আর পার্কস্ট্রিট ৷ এ তো চেনা সমীকরণ ৷ আর কলকাতর বড়দিন উদযাপনের একটা বড় অংশ বো ব্যারাকস ৷ যেখানে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বাস ৷ ব্রিটিশরা চলে গেলেও অনেকে থেকে গিয়েছেন এখানে (Bow Barracks in festive mood on Christmas) ৷ শহরের এই সুপ্রাচীন জনপদ প্রতিবছর মেতে ওঠে উৎসবে ।

7. Bengal Govt over Covid: কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চস্তরের বৈঠক, নতুন 6টি নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতরের

ভারতে বা রাজ্যে এখনও করোনা পরিস্থিতি স্থিতিশীল ৷ তবে অন্য দেশগুলিতে, বিশেষত চিনে করোনা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ৷ সেদিকে নজর রেখে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরও নড়েচড়ে বসল (Covid Infection in Bengal) ৷

8. Mamata Prays in Christmas: মধ্যরাতে ক্যাথিড্রালে প্রার্থনায় মমতা-অভিষেক, হাজির আজানিয়াও

আজ বড়দিন ৷ ক্যাথিড্রাল চার্চে গিয়ে সকলের সমৃদ্ধি, কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সঙ্গে ছিলেন অভিষেক ও তাঁর মেয়ে (Mamata Banerjee attends Midnight Mass at Cathedral of Kolkata) ৷

9. West Bengal Weather Update: বড় 'উষ্ণ' দিন, বর্ষবরণে শীত শীত

নিম্নচাপের কাঁটায় বড়দিনে ঠান্ডার আমেজ সেভাবে থাকবে না ৷ তবে বর্ষশেষ এবং বর্ষবরণ শীতের আমেজেই কাটবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷

10. Murder in Gariyaband: মদে না, রড দিয়ে স্ত্রীকে 'খুন' করে থানায় আত্মসমর্পণ গুণধর স্বামীর

মদ খেতে বারণ করায় স্ত্রীকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করল স্বামী ৷ পরে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে সে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের মাজারকাট্টার এলাকায় (Husband Murdered Wife for Stopping Drinking Wine) ৷