1.Firhad Slams Dilip: সরকারি অনুদানকে ভিক্ষাবৃত্তি বলায় দিলীপের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ফিরহাদ

দিলীপ ঘোষের (Dilip Ghosh) শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সরকারি অনুদান নেওয়াকে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন দিলীপ ৷ সেই কারণেই পালটা সমালোচনা করেছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷

2.Jadavpur University: দেখতে এক, নম্বরও এক ! সমাবর্তনে নজর কাড়লেন গোল্ড মেডেল প্রাপক শুভেন্দু-দিব্যেন্দু

শুভেন্দু প্রামাণিক আর দিব্য়েন্দু প্রামাণিক ৷ দু'জনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) কৃতী ছাত্র ৷ তাঁদের সাফল্য চমকে দিয়েছে সকলকে ! নেপথ্যের কাহিনি কী ?

3.Rahul Slams Modi: আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে হাজার কোটি টাকা খরচ করছে মোদি-বিজেপি, অভিযোগ রাহুলের

শনিবার দিল্লির লালকেল্লায় সভার পর শেষ হল ভারত জোড়ো যাত্রার প্রথম পর্যায় ৷ সেই উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপি (BJP) ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) আক্রমণ করলেন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷

4.Gangasagar Mela 2023: গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে কালীঘাট-সহ রাজ্যের 5টি মন্দিরের অস্থায়ী কাঠামো

গঙ্গাসাগর মেলা (Gangasagar Mela 2023)-র প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা প্রশাসন ৷ সেখানে মেলা প্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের জন্য রাজ্যের পাঁচটি বিখ্যাত মন্দিরের অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে (Temporary Structures of 5 Temples of State will be Displayed) বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক ৷ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থাপনার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বাংলার মন্দির’।

5.Christmas 2022: বড়দিনে রঙিন ব্যান্ডেল চার্চ, মিডনাইট মাসের আগেই উপচে পড়ল ভিড়

রাত পোহালেই বড়দিন (Christmas 2022) ৷ তার আগে উৎসবের আমেজ হুগলির (Hooghly) বিখ্যাত ব্য়ান্ডেল চার্চে (Bandel Church) উপচে পড়ল মানুষের ভিড় ৷

6.BAN vs IND 2nd Test: 45 রানে 4 উইকেট হারিয়েও লড়াইয়ে ভারত, জয়ের জন্য প্রয়োজন আরও 100

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় (BAN vs IND 2nd) তথা শেষ টেস্টে কিছুটা হলেও চাপে ভারতীয় দল ৷ টপ অর্ডারের 4 উইকেট হারিয়েছে কেএল রাহুলরা (India in Trouble After Losing 4 Wickets for 45 Runs) ৷ চতুর্থদিনে আর 100 রান চাই, হাতে রয়েছে 6 উইকেট ৷

7.Dilip praises Modi: 'আমাদের গম ইউরোপে পাঠিয়ে রাশিয়া থেকে কম দামে কিনছি', মোদির 'গুজরাতি বুদ্ধি'কে কুর্নিশ দিলীপের

দুর্গাপুরের মেজর পার্কে বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পিকনিকে মেতে ওঠেন দিলীপ ঘোষ । সেখানেই তিনি জানান, আমাদের গম ইউরোপে রফতানি হচ্ছে । আর আমরা রাশিয়া থেকে কমদামে গম কিনছি । মোদিজির গুজরাতি বুদ্ধির জন্যই এগুলো সম্ভব হচ্ছে (Dilip Ghosh praises Narendra Modi) ।

8.Tunisha Sharma: টিভি সিরিয়ালের সেটেই আত্মঘাতী জনপ্রিয় অভিনেত্রী, শোকের ছায়া টেলিজগতে

টিভি সিরিয়ালের সেটেই আত্মঘাতী অভিনেত্রী । গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন জনপ্রিয় মারাঠি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মা । তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয় (Tunisha Sharma dies by suicide on the set of a TV serial) ।

9.Sexual Assault: বন্ধুর জন্মদিনে কিশোরীর উপর যৌন নির্যাতন ! গ্রেফতার 3 নাবালক-সহ 6

তিন নাবালক (Three Minor Boy)-সহ মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে 16 বছরের এক কিশোরীর উপর যৌন নির্যাতন (Sexual Assault) চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ মুম্বইয়ের (Mumbai) লোয়ার পরেল এলাকার ঘটনা ৷

10.BJP MP on Amitabh : বিগ-বি বন্ধ করুক কোল্ড ড্রিঙ্কের প্রচার, দাবি তুললেন বিজেপি সাংসদ

বিজেপি সাংসদ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং (MP Brij Bhushan Sharan Singh) এবার বিগ-বি'র কোল্ড ড্রিংকের প্রচার বন্ধ করার দাবি তুললেন (Amitabh Bachchan Should Stop Promoting Cold Drink) ৷ এর কিছুদিন আগে রামদেবের উপর আঙুল তুলেছিলেন এই বিজেপি সাংসদ। যোগগুরু, রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলির তৈরি ঘি 'নকল' বলে ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং দাবি করেছিলেন ৷