1. Medical Oxygen Supply: ভোল বদলে ফিরছে করোনা ! অক্সিজেন সরবরাহ অটুট রাখার নির্দেশ কেন্দ্রের

আবার ভয় দেখাচ্ছে করোনা (Corona) ৷ এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে অক্সিজেনের সরবরাহ (Medical Oxygen Supply) অটুট রাখার নির্দেশ দিল কেন্দ্র (Center) ৷ চিঠিতে বেশ কিছু নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক (Ministry of Health and Family Welfare) ৷

2. Tribute to Martyred Jawans: বাগডোগরায় পৌঁছল শহিদ জওয়ানদের দেহ, শেষশ্রদ্ধা সেনা আধিকারিকদের

উত্তর সিকিমের জেমায় পিছল রাস্তায় মোড় ঘুরতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল সেনাবাহিনীর কনভয় । দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 16 জন জওয়ান (Several Army Jawans lost their life) । এদিন শহিদ জওয়ানদের দেহ নিয়ে আসা হল শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে (Army officials pay tribute to Jawans) ।

3. RT-PCR Test: চিন, জাপান-সহ পাঁচটি দেশ-ফেরৎ বিমানযাত্রীদের আরটি-পিসিআর বাধ্যতামূলক, জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং থাইল্য়ান্ড থেকে আসা বিমানযাত্রীদের সকলেরই বাধ্যতামূলকভাবে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা (RT-PCR Test) করাতে হবে ৷ সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে করোনা (Corona) সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জেরে এই পদক্ষেপ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Ministry of Health and Family Welfare) ৷ শনিবার একথা জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Mansukh Mandaviya) ৷

4. Train Cancelled in Sealdah: রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাত থেকে শিয়ালদা-নৈহাটি-রাণাঘাট শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন

শিয়ালদা-নৈহাটি-রানাঘাট শাখায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে ৷ সেই কারণে বড়দিনের উৎসবের দিনে এই শাখায় একাধিক ট্রেন বাতিল করেছে পূর্ব রেল (Multiple Trains Cancel on Sealda Naihati Ranaghat Section) ৷

5. Jadavpur University: যাদবপুরের সমাবর্তনে এসে বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা রাজ্যপালের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) সমাবর্তন অনুষ্ঠান (Convocation Ceremony) চলাকালীন ছাত্র সংসদের নির্বাচনের (Student Council Election) দাবিতে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ ৷ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস (C V Ananda Bose) ৷

6. Bibhash Chakraborty Hospitalized: হাসপাতালে ভরতি বিভাস চক্রবর্তী, অবস্থা স্থিতিশীল

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি নাট্যব্য়ক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী ৷ শনিবার কতৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন এই অভিনেতা ৷ তবে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল ৷

7. Royal Bengal Tiger: কাজিরাঙায় পর্যটকের ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের (Kaziranga National Park) বুরহাপাহাড় রেঞ্জে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের (Royal Bengal Tiger) দেখা মিলল পর্যটকদের ক্যামেরায় ৷ ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওই জাতীয় উদ্যানের একটি জলাভূমির কাছে ঘোরাফেরা করছে ৷ কখনও পর্যটকদের পথ আটকে বিশ্রামও নিতে দেখা যায় ওই বাঘটিকে ৷

8. Merry Christmas Poster: সামনে এল বিজয়-ক্যাটরিনা জুটির 'মেরি ক্রিসমাস'-এর পোস্টার, বদলে গেল মুক্তির তারিখ

সামনে এল বিজয়-ক্যাটরিনা জুটির প্রথম ছবি 'মেরি ক্রিসমাস'-এর (Merry Christmas) পোস্টার ৷ পিছিয়ে গেল মুক্তির তারিখ ৷ আগামী বছর পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷

9. Jadavpur University: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন, বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের তুমুল বিক্ষোভ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের মাঝেই (Jadavpur University) পড়ুয়াদের আন্দোলন ৷ বিক্ষোভে সামিল হলেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সদস্যরা ।

10. Gangrape: রাজস্থানে রতনগড়ে স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ

রাজস্থানের রতনগড়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে গণধর্ষণের (Gang Rape) অভিযোগ ৷ অভিযুক্তকে পাঁচজন ৷ চারজনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা ৷ মেয়েটি আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷