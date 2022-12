1. Bibhash Chakraborty Hospitalized: হাসপাতালে ভরতি বিভাস চক্রবর্তী, অবস্থা স্থিতিশীল

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি নাট্যব্য়ক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী ৷ শনিবার কতৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হন এই অভিনেতা ৷ তবে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল ৷

2. Jadavpur University: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ! বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের তুমুল বিক্ষোভ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের মাঝেই (Jadavpur University) পড়ুয়াদের আন্দোলন ৷ বিক্ষোভে সামিল হলেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সদস্যরা ।

3. Dutch Girl married Bihari Boy: বিহারিবাবুর গলায় মালা দিলেন ওলন্দাজ কন্যে

বিহারি যুবককে (Bihari Boy) বিয়ে করলেন নেদারল্যান্ডসের তরুণী (Dutch Girl) ৷ বিয়ে হল হিন্দু রীতিনীতি (Hindu Traditions) মেনে ৷

4. Accident in Mining Site: কচ্ছের খাদানে পাথর চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু, চলছে তল্লাশি

গুজরাতের (Gujarat) কচ্ছের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাথর খাদানে ভয়াবহ দুর্ঘটনা (Accident in Mining Site) ৷ এক শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার৷ আশঙ্কজনক অবস্থায় হাসপাতালে আরও একজন ৷ এখনও দু’জন চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা ৷

5. ISI Informer: পর্নসাইট থেকেই আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয় গুড্ডুর, প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

গুড্ডু কুমার নামে এক আইএসআই এজেন্টকে (ISI Agent) গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ (STF) ৷ এবার তাকে জেরা করে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য় (Shocking information received from arrested ISI agent) ৷

6. Chaitali Tiwari: চৈতালী তিওয়ারির বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের

দিন কয়েক আগে আসানসোলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) সভায় পদপিষ্ট হয়ে কয়েকজনের মৃত্যু হয় ৷ সেই ঘটনায় এফআইআর হয়েছে বিজেপির (BJP) কাউন্সিলর চৈতালী তিওয়ারির বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) নির্দেশ দিয়েছে আগামী তিন সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাবে না চৈতালীকে ৷ এরপরেই শনিবার সকালে তাঁর বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেল পুলিশ ৷

7. Rampurhat Murder: ডিভোর্স পাচ্ছে না দিদি, জামাইবাবুকে খুন করল 'গুণধর' শ্যালক

জামাইবাবুকে তরোয়ালের কোপ মেরে খুন করল শ্যালক ও তার বন্ধু । ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তপুরে (Rampurhat Murder) ।

8. Richard Verma: রিচার্ড ভার্মাকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের শীর্ষ কূটনীতিক পদে মনোনীত করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড ভার্মাকে এবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের শীর্ষ কূটনীতিক পদে মনোনয় দিলেন জো বাইডেন (US President Joe Biden Nominates Richard Verma as Deputy Secretary of State) ৷ যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন ৷

9. Uorfi Javed: 'আমাকে জেলে দেখতেই সবার আগ্রহ বেশি', দুবাই কাণ্ডে মুখ খুললেন উরফি

ফটোশুটের জন্য খোলামেলা পোশাক পরার কারণে উরফি জাভেদকে আটক করেছিল দুবাই পুলিশ (Uorfi Javed detained in Dubai) ৷ তিনি এমন ধরনের পোশাক পরেছিলেন, যা নাকি পরার অনুমতি নেই সে দেশে ৷ আর তাই তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশুটের সময় তাঁকে আটক করেন অফিসাররা ৷ ফটোশুটের জন্য় সাতদিন আরব আমিরশাহীতে গিয়েছিলেন উরফি (Uorfi Javed detained in Dubai for her revealing Out Fit) ৷

10. Christmas 2022: 'জিঙ্গল বেল জিঙ্গল বেল...' বড়দিনের আবহে আলোর মালায় সাজল তিলোত্তমার সাহেব পাড়া

আসছে বড়দিন ৷ আর বড়দিন মানেই পার্কস্ক্রিট জুড়ে আলোর মালা ৷ এবারও চোখে পড়ল সেই নয়নভিরাম দৃশ্য ।