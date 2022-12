1. Chanda and Deepak Kochhar Arrested: নিয়ম ভেঙে 'ঋণ মঞ্জর', সিবিআইয়ের জালে ছন্দা-দীপক

শীর্ষ পদে থাকার সুযোগ নিয়ে নিয়মের তোয়াক্কা না করে ভিডিওকন গ্রুপকে 3250 কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছন্দার বিরুদ্ধে। এই লেনদেনে নাকি লাভবান হয়েছিলেন স্বামী দীপকও (CBI suspects Deepak Kochhar was also benefited from the deal ) ।

2. Sabarimala Pilgrims Died in Road Accident: মর্মান্তিক! শবরীমালা থেকে ফেরার সময় পথদুর্ঘটনায় মৃত 8 পুণ্যার্থী !

গাড়ি উল্টে গিয়ে খাদে পড়ে প্রাণ হারালেন কম করে 8 পুণ্যার্থী (Road Accident in Kerala) ৷ এঁরা সকলেই কেরলের বহুপ্রসিদ্ধ শবরীমালা মন্দির থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।

3. West Bengal Weather Update: উৎসবের আবহে চড়া পারদ, বর্ষশেষেও তিলোত্তমার 'হাওয়া গরম'

আগামিকাল বড়দিন ৷ কিন্তু জমিয়ে ঠান্ডার আমেজ নেই ৷ বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের ফলে জাঁকিয়ে শীতের দেখা নেই (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের বিশেষ সুযোগ নেই বলেই মত হাওয়া অফিসের ।

4. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত পড়ে গিয়েছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

5. Madan Mitra Slammed Suvendu: 'মমতাকে প্রাক্তন করার আগে শুভেন্দু মমি হয়ে যাবেন', হুঁশিয়ারি মদনের

বেলঘড়িয়ার একটি অনুষ্ঠান থেকে বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করলেন মদন । তাঁর কথায়,"মমতাকে প্রাক্তন করতে চাইলে শুভেন্দু মমি হয়ে যাবে" (Madan Mitra) । রাজ্য রাজনীতি মদন-শুভেন্দুর তরজা নতুন কিছু নয়। সেই তরজাকেই নয়া মাত্রা দিলেন কামারহাটির বিধায়ক ।

6. Shraddha Like Murder in Ghaziabad: 7 মাস আগে 'খুন' করে প্রেমিকার দেহ লোপাটের চেষ্টা, গ্রেফতার যুবক

পুলিশ জানিয়েছে, রমন নামে এক যুবকের সঙ্গে গাজিয়াবাদে থাকতেন ওই তরুণী । বয়স প্রায় 35। দীর্ঘদিন 'লিভ ইন' সম্পর্কে থাকার পর রমনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন তরুণী । শেষমেশ তার জেরেই খুন হতে হল তরুণীকে (Ghaziabad man allegedly killed his live-in partner)

7. Free Ration to Poor: আরও একবছর বিনামূল্যেই মিলবে রেশন, ঘোষণা কেন্দ্রের

দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে রেশনের (Free Ration to Poor) মেয়াদ আরও একবছর বাড়াল কেন্দ্র (Centre) ৷ আগামী বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রেশন পাবেন দেশের 80 কোটি মানুষ ৷

8. Covid Caution in Bengal: দুয়ারে করোনা শঙ্কা, আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার বার্তা প্রশাসনের

করোনার সংক্রমণ (Covid Caution in Bengal) বৃদ্ধিতে উৎসবের আগেই ফের আতঙ্ক দানা বেঁধেছে মানুষের মনে ৷ তবে রাজ্য সরকার (Corona in West Bengal) এখনও কোনও কড়া পদক্ষেপ করছে না ৷ বরং আতঙ্কিত না হয়ে মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন (Surge in Covid Cases)৷

9. President-PM-Mamata Express Grief: দুর্ঘটনায় সেনা জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর-মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর সিকিমে (North Sikkim) খাদে গাড়ি উলটে অন্তত 16 জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে (Army Vehicle Accident) ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকে ৷

10. Army Vehicle Accident: ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 16 আর্মি জওয়ানের, শোকপ্রকাশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী'র

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে সেনাবাহিনীর কনভয় । উত্তর সিকিমের জেমায় পিছল রাস্তায় মোড় ঘুরতে গিয়ে খাদে পড়ে গেল সেনাবাহিনীর কনভয় । দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 16 জন জওয়ান (Several Army jawans killed) । গুরুতর জখম 8 জন ।