1. Kunal Slams Suvendu: শুভেন্দুর আচরণ পাগলা কুকুরের মতো, কটাক্ষ কুণালের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) পাগলা কুকুর বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) । শুক্রবার ঝাড়গ্রামে (Jhargram) তিনি এই মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, শুভেন্দু জেনে রেখে দিক শুভেন্দুদের জন্য যাঁদের যাঁদের অসুবিধে হয়েছে, তাহলে পালটা মানুষকে আমরা যদি বলি যারা সেনাবাহিনীতে পরীক্ষা দিয়ে এখনও ডাক পাননি, যাঁরা ওর জামানায় বলি হয়েছে, তাহলে তাঁরা যদি শান্তিকুঞ্জের দিকে হাঁটা দেয়, সেটা কিন্তু ভালো লাগবে না ।

2. President-PM-Mamata Express Grief: দুর্ঘটনায় সেনা জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর-মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তর সিকিমে (North Sikkim) খাদে গাড়ি উলটে অন্তত 16 জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে (Army Vehicle Accident) ৷ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকে ৷

3. Security in Park Street: বড়দিনে হতে পারে 10 লক্ষ মানুষের জমায়েত, বাড়তি সতর্কতা পার্ক স্ট্রিটে

বড়দিনে (Christmas 2022) পার্ক স্ট্রিটে (Security in Park Street) 10 লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারে ৷ এমনই পূর্বাভাস পেয়ে বাড়তি সতর্কতা নিল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police)৷

4. Bank KYC: ব্যাংকে গিয়ে কেওয়াইসি নিয়ে সাধারণের হয়রানি, সরব অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা

শুক্রবার নবান্নে স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির (State Level Bankers Committee) সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্য ৷ বৈঠকে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya), প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ৷ হাজির হয়েছিলেন একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷

5. Covid Caution in Bengal: দুয়ারে করোনা শঙ্কা, আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকার বার্তা প্রশাসনের

করোনার সংক্রমণ (Covid Caution in Bengal) বৃদ্ধিতে উৎসবের আগেই ফের আতঙ্ক দানা বেঁধেছে মানুষের মনে ৷ তবে রাজ্য সরকার (Corona in West Bengal) এখনও কোনও কড়া পদক্ষেপ করছে না ৷ বরং আতঙ্কিত না হয়ে মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন (Surge in Covid Cases)৷

6. IPL Auction 2023: নিলামে আইপিএল’র রেকর্ড দাম পেলেন স্যাম কারেন, 18.5 কোটিতে কিনল পঞ্জাব

আইপিএল নিলামে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার স্যাম কারেন (Sam Curran Became Most Expensive Player Sold in Auction) ৷ 18.5 কোটি টাকায় তাঁকে কিনল পঞ্জাব কিংস ৷ অজি ক্যামরন গ্রিন পেলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দাম ৷ বেন স্টোকসকে নিল সিএসকে ৷

7. Teacher Recruitment Scam: অঙ্কিতার সেই স্কুলেরই শিক্ষিকার নাম উঠল বিতর্কিত তালিকায় !

রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী (Ankita Adhikary) যে স্কুলে পড়াতেন, সেই স্কুলেরই আরও এক শিক্ষিকার নিয়োগ নিয়ে উঠল প্রশ্ন (Teacher Recruitment Scam) ৷ এসএসসি-র প্রকাশ করা ওএমআর শিটে উঠল ওই শিক্ষিকার নাম ! স্কুলের আসা বন্ধ করলেন ইংরেজির ওই শিক্ষিকা !

8. Army Vehicle Accident: ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 16 আর্মি জওয়ানের, শোকপ্রকাশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী'র

ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে সেনাবাহিনীর কনভয় । উত্তর সিকিমের জেমায় পিছল রাস্তায় মোড় ঘুরতে গিয়ে খাদে পড়ে গেল সেনাবাহিনীর কনভয় । দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 16 জন জওয়ান (Several Army jawans killed) । গুরুতর জখম 8 জন ।

9. Visva Bharati University: আন্দোলনের জের ! 6 পড়ুয়াকে সাসপেন্ড ও 1 অধ্যাপককে বহিষ্কার করল বিশ্বভারতী

বিভিন্ন দাবিতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে চলেছে আন্দোলন । সেই ঘটনাতেই এবার ছয় পড়ুয়াকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড এবং এক অধ্যাপককে বরখাস্ত করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ (Visva Bharati University suspend 6 students)।

10. Complicated Eye Surgery: কাটাছেঁড়া না-করেই জটিল অস্ত্রোপচার, কলকাতার হাসপাতালে দৃষ্টি বাঁচল ছোট্ট রুদ্রাঞ্জনেরকলকাতার (Kolkata) একটি বেসরকারি হাসপাতালে (Private Hospital) জটিল অস্ত্রোপচার (Complicated Eye Surgery) হল 6 বছরের বালকের ৷ চিকিৎসকদের তৎপরতায় বাঁচল দৃষ্টিশক্তি ৷