IPL Auction 2023 Live: 5 কোটি দর উঠল বঙ্গ পেসারের, মুকেশ কুমার'কে কিনল দিল্লি

2. Covid Response Mock Drill: করোনা পরিস্থিতি সামলানোর সক্ষমতা দেখতে 27 ডিসেম্বর দেশের সব হাসপাতালে মক ড্রিলের সিদ্ধান্ত

নতুন করে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ (Covid Infection) ৷ এই পরিস্থিতিতে সতর্ক ভারত সরকার ৷ এই মুহূর্তে দেশের হাসপাতালগুলির কী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চায় কেন্দ্র ৷ তাই আগামী 27 ডিসেম্বর দেশের সব হাসপাতালে মক ড্রিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার (Covid Response Mock Drill) ৷

3. Suvendu Taunts Abhishek: 'ছোট চোর আপনারা ধরুন, বড়গুলোকে আমরা ধরব'; অভিষেককে বিঁধে তোপ শুভেন্দুর

নদিয়ার রানাঘাটে গিয়ে শাসকদল ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা (Suvendu Adhikari) শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Taunts Abhishek)৷

4. Dundi Cakes in Asansol: বড়দিনে স্কটিশ রানি মেরির স্মৃতি বিজড়িত ডুন্ডি কেকের আকাশছোঁয়া বাজার আসানসোলে

বড়দিনে স্কটিশ রানি মেরির (Scottish queen Mary) স্মৃতি বিজড়িত ডুন্ডি কেকের (Dundi Cakes in Asansol) আকাশছোঁয়া বাজার আসানসোলে ৷ 1757 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই সাহেবদের হাত ধরে আসানসোলে (Asansol News) আসে ডুন্ডি কেক ৷

5. CPIM: হুগলিতে বিজেপির মিছিলে সিপিএমের পতাকা নিয়ে সামিল বাম সমর্থকরা

তৃণমূলের (Trinamool Congress) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি (BJP) ৷ শুক্রবার হুগলির হারিটের সেই মিছিলে সিপিএমের (CPIM) পতাকা নিয়ে সামিল হলেন বাম সমর্থকরা ৷ এই ঘটনায় ব্যাপক হইচই পড়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

6. Primary Teacher Recruitment Scam: 53 জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

রাজ্যে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের 53 জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Cal HC Justice Abhijit Ganguly) ৷ শুক্রবার এই নির্দেশ দেন তিনি ৷

7. C V Ananda Bose: বিধানসভায় গণতন্ত্রের সুন্দর ফুল ফুটুক, আর্জি রাজ্যপালের

শুক্রবার প্রথমবারের জন্য বিধানসভায় (WB Assembly) এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (C V Ananda Bose) ৷ অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়কে (Biman Banerjee) দিলেন ভারসাম্য রক্ষা করার বার্তা ৷

8. Bihar Brick Factory Blast: বিহারে ইঁটভাটায় বিস্ফোরণ, মৃত কমপক্ষে 5

বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে এক ইঁটভাটার চিমনিতে আগুন লেগে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল 5 জনের ৷ মৃতরা প্রত্যেকেই ওই ইঁটভাটার কর্মী বলে জানা গিয়েছে (Blast at brick factory in Motihari) ৷

9. IPL Auction 2023: নিলামে আইপিএল’র রেকর্ড দাম পেলেন স্যাম কারেন, 18.5 কোটিতে কিনল পঞ্জাব

আইপিএল নিলামে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার স্যাম কারেন (Sam Curran Became Most Expensive Player Sold in Auction) ৷ 18.5 কোটি টাকায় তাঁকে কিনল পঞ্জাব কিংস ৷ অজি ক্যামরন গ্রিন পেলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দাম ৷ বেন স্টোকসকে নিল সিএসকে ৷

10. Security in Park Street: বড়দিনে হতে পারে 10 লক্ষ মানুষের জমায়েত, বাড়তি সতর্কতা পার্ক স্ট্রিটে

বড়দিনে (Christmas 2022) পার্ক স্ট্রিটে (Security in Park Street) 10 লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারে ৷ এমনই পূর্বাভাস পেয়ে বাড়তি সতর্কতা নিল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police)৷