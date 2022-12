1. Lalan Sheikh Death Investigation: লালন শেখ মৃত্যু মামলায় সিআইডি তদন্তে আস্থা কলকাতা হাইকোর্টের

লালন শেখ মৃত্যু মামলার তদন্তভার সিআইডি-র হাতেই রাখল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Trusts on CID in Lalan Sheikh Death Investigation) ৷ আপাতত সিআইডি এই মামলার তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ ৷

2. IPL Auction 2023: নিলামে কাদের দলে নিতে মরিয়া নাইটরা ?

আইপিএল 16’র আগে আজ মিনি অকশন (IPL Auction 2023) ৷ সেখানে 10 ফ্র্যাঞ্চাইজি নতুনভাবে দল সাজানোর কাজ শুরু করবে ৷ সবার নজরে ইংল্যান্ড টেস্ট দলে অধিনায়ক বেন স্টোকসের দিকে (Ben Stokes in Focus at IPL Mini Auction) ৷

3. Defence Equipment: 84 হাজার 328 কোটি টাকার সামরিক পণ্য কেনায় ছাড়পত্র কেন্দ্রের

ভারতীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) ৷ সশস্ত্রবাহিনীগুলির জন্য 84 হাজার 328 কোটি টাকা (₹84, 328 Crore) মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম (Defence Equipment) কেনার প্রস্তাব মঞ্জুর করল তারা ৷

4. Pahalgam: মানসিক অসুস্থের তাণ্ডবে পহেলগামে তিনজনের মৃত্যু, ছ’জনের বেশি জখম

শুক্রবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের (Jammu and Kashmir) পহেলগামে (Pahalgam) মানসিক ভাবে অসুস্থ এক ব্যক্তি (Mentally Challenged Person) তাণ্ডব চালায় ৷ সেই তাণ্ডবে মৃত্যু হয় তিনজনের ৷ আহত অন্তত ছ’জন ৷

5. Intranasal Covid Vaccine: কো-উইনেও এবার মিলবে ভারত বায়োটেকের ইন্ট্রান্যাজাল ভ্যাকসিন

করোনার বিএফ 7 ভ্যারিয়্যান্টের (BF 7 Variant) সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সতর্ক ভারত সরকার ৷ এই পরিস্থিতিতে বুস্টার ডোজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভারত বায়োটেকের (Bharat Biotech) ইন্ট্রান্যাজাল কোভিড ভ্যাকসিনের (Intranasal Covid Vaccine) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷

6. Organ Donation Saves Lives: দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের অঙ্গদানে নতুন জীবন পেলেন 3 জন

দুর্ঘটনায় মৃত এক বিহারী যুবকের অঙ্গদানে (Organ Donation Saves Lives) নতুন জীবন পেলেন সুরাতের (Gujarat News) 3 জন ৷ 17 ডিসেম্বর দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন ওই যুবক ৷ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় (Accident Death)৷

7. Parliament Winter Session: নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগেই শেষ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

উপদেষ্টা কমিটির (Business Advisory Committee) সিদ্ধান্ত অনুসারে, অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের দুই কক্ষ ৷ শীতকালীন অধিবেশন (Parliament Winter Session) শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে এই পদক্ষেপ করা হল ৷

8. Charles Sobhraj: সত্তরের 'দ্য বিকিনি কিলার' মুক্ত ! নেপালে সেন্ট্রাল জেল থেকে বেরলেন চার্লস শোভরাজ

কারবাস ঘুচল বিশ্বের অন্যতম কুখ্যাত সিরিয়াল কিলার চার্লস শোভরাজের ৷ আজ সকালে তিনি নেপালের সেন্ট্রাল জেল থেকে বেরিয়ে এলেন (Charles Sobhraj comes out of Jail in Nepal) ৷ ফ্রান্সে ফিরে যাবেন সিরিয়াল কিলার ?

9. Ruchira Kamboj: ভারত একা দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আদর্শচ্যূত হয়নি, রাষ্ট্রসংঘে বললেন রুচিরা

গত দু'বছরে এমন সময়ও এসেছে, যখন রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের (UN Security Council) অস্থায়ী সদস্য ভারতকে একা দাঁড়াতে হয়েছে (had to stand alone) ৷ তা সত্ত্বেও ভারত তার আদর্শের সঙ্গে আপস করেনি ৷ একথা বললেন রাষ্ট্রসংঘে নয়াদিল্লির স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ (Ruchira Kamboj) ৷

10. Missing Poster: চৌধুরী মোহন জাটুয়ার নামে নিখোঁজ পোস্টার

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়ার নামে নিখোঁজের পোস্টার পড়ল সাগরে (Missing Poster in Name of Choudhury Mohan Jatua) ৷ অকারণেই রাজনীতি করছে বিরোধীরা দাবি শাসকদলের ।