1. Covid-19 New Variants: করোনা সংক্রমণ নিয়ে সব রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক মনসুখ মাণ্ডব্যর

লাগাতার বাড়তে থাকা করোনা (Covid-19) সংক্রমণ প্রতিরোধ নিয়ে আজ জরুরি বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Dr Mansukh Mandaviya will Hold a virtual Meeting) ৷ সব রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই বৈঠক করবেন তিনি ৷

2. Vande Bharat Express: নতুন বছরেই ছুটবে হাওড়া-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ! উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

বছর শেষের আর মাত্র 7দিন বাকি ৷ এর মধ্যে বঙ্গবাসীর জন্য সুখবর ৷ হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ছুটবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (PM Modi slated to flag off Howrah NJP Vande Bharat Express) ৷

3. Poush Utsav 2022: হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা, প্রথা মেনে শুরু 'পৌষ উৎসব'

চিরাচরিত প্রথা মেনে 7 পৌষ ভোরে গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক ও ছাতিমতলায় সকালে বিশেষ উপাসনার মধ্যে দিয়েই তিনদিনের পৌষ উৎসবের সূচনা করা হল (Poush Utsav Started According to Tradition) ।

4. Leech stuck in Throat: 15 দিন শ্বাসনালীতে আটকে জোঁক ! উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে বিরল অস্ত্রোপচারে ফিরল জীবন

ঝর্নার জল খেতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ তাতে যে এমন বিপদ হবে, তা কে জানত ? গলায় অস্বস্তি হচ্ছিল ৷ ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখে আঁতকে উঠলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে হল অস্ত্রোপচার (Doctors saved life after rare operation) ৷

5. West Bengal Weather Update: রাজ্য়ের বাতাসে জলীয় বাষ্প, আজ থেকে শীত আরও কমবে

বড়দিনে উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ কিন্তু 25 ডিসেম্বর ঠান্ডার আমেজ উধাও, জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের জেরে জলীয়বাষ্প বাড়ছে বাতাসে (IMD Kolkata Weather Update) ৷

6. ASHA worker: আবাস যোজনার জন্য আশাকর্মী বাড়িতে চড়াও গ্রামবাসী, আতঙ্কে আত্মহত্যার চেষ্টা

আবাস যোজনার বাড়ি না পেয়ে আশাকর্মীর বাড়িতে চড়াও গ্রামবাসী । আতঙ্ক ও অবসাদে আত্মহত্যার চেষ্টা আশাকর্মীর (Villagers Attack on ASHA workers House at Balagarh) ৷

7. Covid Guidelines: রাজ্যে এখনই কার্যকর হচ্ছে না কোভিডবিধি, জানালেন মমতা

রাজ্যে এখনই করোনাবিধি (Covid Guidelines) কার্যকর করা হবে না ৷ বৃহস্পতিবার রাজভবন থেকে বেরিয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

8. Raja Peary Mohan College: উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজে শানের অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা, আহত 4

গায়ক শানের গান শুনতে এসে চরম বিশৃঙ্খলা ৷ বাধ্য হয়ে পুলিশকে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয়ে ৷ তাতেই আহত হন চার জন (Chaos at Raja Peary Mohan College to Hear Shaan Song) ৷

9. IPL 2023 Auction: সবচেয়ে কম টাকা নিয়ে শুক্রে মিনি অকশনে নাইটরা, পার্পল ব্রিগেডের নজর থাকবে যে দিকে

শুক্রবার কোচিতে 2023 আইপিএলের মিনি নিলাম ৷ সবচেয়ে কম অর্থ নিয়ে সেই নিলামে অংশ নিচ্ছে কেকেআর (KKR to participate IPL mini auction tomorrow with lowest purse) ৷

10. Ranji Trophy 2022-23: সুদীপের সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে বাংলা, শেষদিনে জয়ের জন্য দরকার 9 উইকেট

শেষদিনে বাংলার চাই 9 উইকেট । দিনের শুরুতে প্রশান্ত চোপড়াকে তুলে নিতে পারলেই কাজের কাজ করে ফেলতে পারবে বাংলা । হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ঝুলিতে 3 পয়েন্ট পুরেই মিশন নাগাল্যাণ্ডে চোখ দিতে চান লক্ষ্মীরতন-মনোজরা (Bengal need 9 wickets to win against Himachal Pradesh) ।