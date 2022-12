1.Calcutta High Court: কল্যাণময়ের জামিন মামলার শুনানিতে সিবিআইয়ের উপর ক্ষোভ প্রকাশ হাইকোর্টের

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় (Kalyanmoy Gangopadhyay) মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ৷ তিনি এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) তাঁর জামিন মামলার শুনানি ছিল ৷ সেখানেই সিবিআইয়ের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ৷

2.Taj Mahal on Covid Alert: তাজমহলে ফের লাগু করোনা বিধি, প্রবেশের ছাড়পত্রে বাধ্যতামূলক করা হল টেস্ট

ওমিক্রনের সাব ভ্যারিয়েন্ট বিএফ.7-এর এদেশে উপস্থিতির কথা জানার পরই ফের ফিরছে করোনা বিধি। এবার সেই আওতায় আনা হল তাজমহল'কেও । 2020 সালের স্মৃতি ফিরিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, করোনা টেস্ট না-করে হেরিটেজ সাইটে ঢোকার ছাড়পত্র মিলবে না (No entry for tourists in Taj Mahal without Covid Test)।

3.Kolkata-Varanasi Expressway: কলকাতা-বারাণসী এক্সপ্রেসওয়ের জন্য 6 জেলাকে দ্রুত জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ মুখ্যসচিবের

কলকাতা-বারাণসী এক্সপ্রেসওয়ের (Kolkata-Varanasi Expressway) জন্য 6 জেলাকে দ্রুত জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দিলেন (Nabanna Meeting) মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী (Hari Krishna Dwivedi)৷

4.Partha Chatterjee: আদালতে ঢোকার মুখে দলীয় সহকর্মীদের শুভেচ্ছা, নেত্রীকে বার্তা পার্থর ?

বৃহস্পতিবার ফের একবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হল রাজ্য়ের প্রাক্তন শিক্ষমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কে (Partha Chatterjee) ৷ আদালতে ঢোকার মুখে কী বললেন তিনি ?

5.Mamata visits Raj Bhavan: বৃহস্পতির বিকেলে হঠাতই রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী

বড়দিনের আগে আচমকাই রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্ন থেকে বেরিয়ে বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ রাজভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee visits Raj Bhavan before Christmas)। এই মুহূর্তে রাজভবনেই রয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ নাকি অন্য কোনও কারণে রাজভবনে মমতা, তা স্পষ্ট হবে একটু পরেই ৷

6.Anubrata Mondal CBI Case: অনুব্রত'র সিবিআই মামলায় হল না সওয়াল জবাব, পরবর্তী শুনানি 5 জানুয়ারি

বৃহস্পতিবার আসানসোল সিবিআই আদালতে অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) শুনানি ছিল। কিন্তু এদিন সিবিআই (CBI) বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন না। পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডলেরও কোনও আইনজীবী ছিলেন না। যেহেতু অনুব্রত মণ্ডল বর্তমানে বীরভূমের দুবরাজপুর থানায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন, সেজন্য তাঁকে আসানসোল সিবিআই কোর্টে হাজির করানো হয়নি। সিবিআই বিচারক না-থাকায় এডিজে ফার্স্ট কোর্ট পরবর্তী শুনানি ধার্য করে 5 জানুয়ারি।

7.Group D Recruitment Case: বেআইনি ভাবে নিযুক্ত গ্রুপ-ডি কর্মীদের এখনই চাকরি যাচ্ছে না, জানালেন বিচারপতি

বেআইনি ভাবে নিযুক্ত গ্রুপ-ডি কর্মীদের (Group D Recruitment Case) এখনই চাকরি যাচ্ছে না বলে জানালেন হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷

8.Alternative Poush Mela: দুর্নীতিগ্রস্তদের সঙ্গে এক মঞ্চে বসবেন না উপাচার্য, বিস্ফোরক প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিশ্বভারতীর

দুর্নীতিগ্রস্তদের সঙ্গে এক মঞ্চে বসবেন না উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ বিকল্প পৌষমেলা (Alternative Poush Mela) নিয়ে এমনই বিস্ফোরক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷

9.Lalmatir Haat in Jhargram: সোনাঝুরির আদলে ঝাড়গ্রামে শুরু হচ্ছে লালমাটির হাট

শীতের মরশুমে (Winter) পর্যটকের ঢল নেমেছে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামে (Jhargram) । পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বোলপুরের সোনাঝুরির আদলে এবার ঝাড়গ্রামে শুরু হতে চলেছে লালমাটির হাট (Lalmatir Haat) ৷ রবীন্দ্র পার্কে শাল গাছের নীচে বসবে এই হাট । প্রায় শতাধিক মহিলা পসরা সাজিয়ে বসবেন সেই হাটে ।

10.Alleged ISI Agent Arrested: সেনার তথ্য পাচারের পর সক্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, তিনদিন ওত পেতে এসটিএফের জালে গুড্ডু

সেনার তথ্য পাচার হতেই টনক নড়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ৷ সতর্ক করা হয় রাজ্যকে ৷ এরপরই রাজ্য পুলিশের (West Bengal Police) স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (Special Task Force) বা এসটিএফের (STF) সদস্যরা গ্রেফতার করেন মহম্মদ শাকিল ওরফে গুড্ডু কুমারকে (Guddu Kumar) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আইএসআইয়ের হয়ে চরবৃত্তি করার অভিযোগ (Alleged ISI Agent Arrested) উঠেছে ৷