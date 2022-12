1. Mask in Parliament: সাংসদদের মাস্ক পরার আর্জি জানালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

দেশে করোনা সংক্রমণ নিয়ে নতুন করে চিন্তায় পড়েছে সরকার ৷ ইতিমধ্যে চিনের সাবভ্যারিয়্যান্ট পাওয়া গিয়েছে ৷ তাই আজ সাংসদদের ফের কোভিড বিধিনিষেধ মেনে চলতে অনুরোধ করলেন অধ্যক্ষ (Om Birla urges MPs to wear masks) ৷

2. Group D Recruitment Scam: বেআইনি ভাবে নিযুক্ত গ্রুপ-ডি কর্মীদের তথ্য বিকেল 3টের মধ্যে জানানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

বেআইনি ভাবে নিযুক্ত হওয়া গ্রুপ-ডি কর্মীদের (Group D Recruitment Scam) তথ্য আজ বিকেল 3টের মধ্যে জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷

3. Jagdeep Dhankhar: রাজ্যসভার অপপ্রয়োগ বরদাস্ত নয়, কড়া বার্তা ধনকড়ের

রাজ্যসভার (Rajya Sabha) মঞ্চ তিনি কিছুতেই ভুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেবেন না ! বৃহস্পতিবার অধিবেশন চলাকালীন কেন একথা বললেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar) ?

4. PM Modi Meeting: দেশে করোনার নয়া প্রজাতির হানা, বিকেলে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

ভারতে মিলেছে করোনার (COVID) চারটি নতুন প্রজাতির হদিশ ৷ যা ইতিমধ্যে থাবা বসিয়েছে গুজরাত এবং ওড়িশায় ৷ এর পাশাপাশি চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে নতুন করে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণ ৷ এমতাবস্থায় আজ করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে (review COVID situation) বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

5. Ramoji Film City: এফএসএসএআই-এর 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' পুরস্কার জিতল রামোজি ফিল্ম সিটি

এফএসএসএআই-এর 'ইট রাইট ক্যাম্পাস' পুরস্কার (Eat Right Campus Award) জিতল রামোজি ফিল্ম সিটি (RFC)৷ 2018 সালের 10 জুলাই শুরু হয়েছিল 'দ্য ইট রাইট মুভমেন্ট' ৷

6. Malay Mukherjee: 'আধঘন্টা লাগবে না আপনাকে এখান থেকে সুন্দরবন পাঠিয়ে দেব' পুলিশকে হুঁশিয়ারি শাসক নেতার

নাম না করে সাঁইথিয়া থানার ওসিকে আধঘণ্টার মধ্যে সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র মলয় মুখোপাধ্যায় (TMC Leader Threatened to Officer in Charge of Birbhum) । বুধবার বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার চারতলা মোড়ে একটি পথসভায় প্রকাশ্যে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি । অনুব্রত ঘনিষ্ট বলেও এলাকায় পরিচিত মলয় মুখোপাধ্যায় ৷ এই সভা মঞ্চ থেকে বলেন, " কিছু কিছু প্রশানিক কর্তা, যার মধ্যে সাঁইথিয়া থানা পড়ে, জানিনা কোন স্বপ্ন দেখে চাটুকারিতা (বিজেপির ) শুরু করেছেন । আপনাদের পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দিতে চাই । যদি ভাবেন অনুব্রত মণ্ডল জেলে আছে বলে আপনাদের কেউ কিছু করতে পারবে না । তাহলে ভুল করছেন, আধঘন্টা লাগবে না আপনাকে এখান থেকে সুন্দরবন পাঠিয়ে দেব ।"

7. Social Activist Incident: মুখ্য়মন্ত্রী কথা রাখেননি! হোর্ডিংয়ে উঠে আত্মহত্যার হুমকি সমাজকর্মীর

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু সে অনুমতি মেলেনি ৷ তাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন সমাজকর্মী মুক্তিকান্ত বিসওয়াল ৷ তা অবশ্য হতে দেননি কর্তৃপক্ষ (Social Activist climbs high rise hoarding after denied appointment of Chief Minister) ৷

8. Jhoome Jo Pathaan song: বিতর্কের মধ্যেই এবার সামনে এল 'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গান

বিতর্কের মধ্যেই এবার সামনে এল 'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গান 'ঝুমে জো পাঠান'(Pathaan second song Jhoome Jo Pathaan) ৷ গানে নজর কাড়ল শাহরুখ-দীপিকার কেমিস্ট্রি ৷

9. Urfi Javed: খোলামেলা পোশাকে শুটিং, উরফিকে আটক করল দুবাই পুলিশ

খোলামেলা পোশাকে শুটিং করার জন্য় উরফি জাভেদকে আটক করল দুবাই পুলিশ (Uorfi Javed detained in Dubai) ৷

10. Pele Heath Update: আবারও সংকটজনক পেলে, উদ্বেগে অনুরাগীরা

আরও একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন ফুটবল সম্রাট পেলে । তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা শুরু গোটা বিশ্বে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। দিন কয়েক আগে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন । এবার আবারও তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠল (Physical Condition of Pele is critical) ।