1. PM Modi Meeting: দেশে করোনার নয়া প্রজাতির হানা, বিকেলে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

ভারতে মিলেছে করোনার (COVID) চারটি নতুন প্রজাতির হদিশ ৷ যা অতিমধ্যে থাবা বসিয়েছে গুজরাত এবং ওড়িশায় ৷ এর পাশাপাশি চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে নতুন করে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণ ৷ এমতাবস্থায় আজ করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে (review COVID situation) বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

2. Pele Heath Update: আবারও সংকটজনক পেলে, উদ্বেগে অনুগামীরা

আরও একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন ফুটবল সম্রাট পেলে । তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রার্থনা শুরু গোটা বিশ্বে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। দিন কয়েক আগে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন । এবার আবারও তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠল (Physical Condition of Pele is critical)।

3. Jhoome Jo Pathaan song: বিতর্কের মধ্যেই এবার সামনে এল 'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গান

বিতর্কের মধ্যেই এবার সামনে এল 'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গান 'ঝুমে জো পাঠান'(Pathaan second song Jhoome Jo Pathaan) ৷ গানে নজর কাড়ল শাহরুখ-দীপিকার কেমিস্ট্রি ৷

4. Kolkata Medical College Student Election: কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াই ভোট শুরু কলকাতা মেডিক্যালে

নির্বাচনের দাবিতে সম্প্রতি অনশন করেছেন মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা ৷ সোমবার তা তুলে বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছিলেন ভোট হবে বাইশে ৷ আজ নিজেরাই ভোট প্রক্রিয়া শুরু করলেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা (Medical College and Hospital, Kolkata) ৷

5. Horrific Incident in Assam: মেয়ের ইচ্ছে পূরণ ! আরেক মা-কে খুন দম্পতির

মেয়ের বিয়ে হয়েছে বহুদিন ৷ কিন্তু তাঁর কোনও সন্তান নেই ৷ তাই মেয়ের বাসনা মেটাতে এক মহিলাকে তাঁর সন্তান-সহ বাড়িতে ডেকে আনেন দম্পতি (Mother bludgeoned to death to fulfill childless woman's motherhood wish) ৷ আর তারপরই ঘটে যায় ভয়াবহ ঘটনা ।

6. Pakistani Drone: পঞ্জাবে পাকিস্তানি ড্রোনের প্রবেশ, গুলি করে নামাল বিএসএফ

পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরে পাকিস্তানের দিক থেকে আসা ড্রোনকে গুলি করে নামাল বিএসএফ (BSF) ৷ গত মাসে 3.1 কেজি মাদক-সহ একটি ড্রোনকে গুলি করে নামায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (Pakistani drone entered in Punjab) ।

7. Tax Evasion in Tamil Nadu: কোটি টাকা কর ফাঁকি! ভুয়ো নথিতে কোম্পানি পরিচালনার অভিযোগ

এক বিধবা প্রৌঢ়ার নামে কোম্পানি চালাচ্ছে আরেকজন ৷ তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু মহিলার কাছে বিশাল অঙ্কের কর ফাঁকির চিঠি এসেছে (Allegation of Tax Evation) ।

8. Rajasthan Gang Rape Case: নাবালিকাকে ধর্ষণ করে দেহ ব্যবসায় নামানোর অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে

ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী রাজস্থান । অভিযোগ নাবালিকাকে প্রথমে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে পরিবারের সদস্যরা । পরে কলকাতায় নিয়ে এসে দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য করেছে (Minor allegedly raped by her family members ) ।

9. Market Price in Kolkata: বড়দিনের আগে কী বলছে বাজারদর? জেনে নিন বিস্তারিত

জাঁকিয়ে শীতে কাঁটা ঘূর্ণাবর্ত ৷ তার বলে কী কড়াইশুঁটির কচুরি বাদ যাবে পাত থেকে ! তাই শীত পড়ুক না-পড়ুক খাওদা-দাওয়া বজায় রাখতেই হবে (Kolkata Market Price) ৷ তার জন্য জেনে রাখতে হবে বাজারদরও ।

10. Boral TB Hospital: ভোল বদলে নতুন রূপে আলোকময় বোড়ালের টিবি হাসপাতাল

বাম জমানায় 18 কাঠা জমির উপর তৈরি হয়েছিল সেন্ট টেরেসা কলকাতা মেমোরিয়াল টিবি হাসপাতাল ৷ গড়িয়ার এই হাসপাতালে সে সময় যক্ষ্মার চিকিৎসা হত ৷ এখন কী অবস্থা (Saint Teresa Kolkata Memorial TB Hospital) ?