1. Tax Evasion in Tamil Nadu: কোটি টাকা কর ফাঁকি! ভুয়ো নথিতে কোম্পানি পরিচালনার অভিযোগ

এক বিধবা প্রৌঢ়ার নামে কোম্পানি চালাচ্ছে আরেকজন ৷ তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু মহিলার কাছে বিশাল অঙ্কের কর ফাঁকির চিঠি এসেছে (Allegation of Tax Evation) ।

2. Rajasthan Gang Rape Case: নাবালিকাকে ধর্ষণ করে দেহ ব্যবসায় নামানোর অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে

ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী রাজস্থান । অভিযোগ নাবালিকাকে প্রথমে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে পরিবারের সদস্যরা । পরে কলকাতায় নিয়ে এসে দেহ ব্যবসায় নামতে বাধ্য করেছে (Minor allegedly raped by her family members) ।

3. Boral TB Hospital: ভোল বদলে নতুন রূপে আলোকময় বোড়ালের টিবি হাসপাতাল

বাম জমানায় 18 কাঠা জমির উপর তৈরি হয়েছিল সেন্ট টেরেসা কলকাতা মেমোরিয়াল টিবি হাসপাতাল ৷ গড়িয়ার এই হাসপাতালে সে সময় যক্ষ্মার চিকিৎসা হত ৷ এখন কী অবস্থা (Saint Teresa Kolkata Memorial TB Hospital) ?

4. Youth Protesting for Marriage: 'উপযুক্ত পাত্রী খুঁজে দিন', প্রশাসনের কাছে শোলপুরের যুবকদের আজব আবদার

'বিয়ে পাগল' যুবকদের অভিনব মিছিল দেখল শোলপুর । যুবকদের দাবি, উপযুক্ত পাত্রীর অভাবে তাঁদের বিয়ে হচ্ছে না । আর এই সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে প্রশাসনকেই (Youth protesting to get married in Maharashtra) ।

5. West Bengal Weather: ভিলেন বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত, বড়দিনে বাড়বে গরম

শীত পড়তেই খাদ্য রসিক বাঙালির আর এক উৎসবের মরশুম শুরু ৷ আর তার উপর দু‘দিন পরেই বড়দিন ৷ মিঠে রোদের উষ্ণতায় কেক আর কমলালেবু যে বড়ই প্রিয় বাঙালির ৷ তবে এবার ঠান্ডায় ভিলেন ঘূর্ণাবর্ত (West Bengal Weather Update) ৷

6. MGNREGA: 100 দিনের কাজে রাজ্যের বকেয়া সাড়ে 5 হাজার কোটি, অভিষেকের প্রশ্নে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

100 দিনের কাজে রাজ্যের বকেয়ার পরিমাণ কত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের 100 দিনের কাজে বকেয়া টাকার অঙ্কটা 5000 কোটি (5000 crore due to West Bengal for MGNREGA) ।

7. Covid Variants: গুজরাত-ওড়িশায় কোভিডের নয়া প্রজাতির হানা, জনবহুল স্থানে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ কেন্দ্রের

দেশে ধরা পড়েছে করোনার চারটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট (Covid Variants) ৷ তবে চিন্তার কিছু নেই ৷ সতর্ক হতে বললেন নীতি আয়োগের সদস্য চিকিৎসক ভিকে পল ৷

8. Lionel Messi: ফুটপ্রিন্ট চেয়ে আমন্ত্রণ ব্রাজিলে, মারাকানার হল অফ ফেমে জায়গা পাচ্ছেন লিও

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ থেকে অনন্য সম্মান পাচ্ছেন লিওনেল মেসি ৷ সাম্বার দেশে সর্ববৃহৎ ফুটবল স্টেডিয়ামের হল অফ ফেম-এ জায়গা পেতে চলেছেন লিও (Messi invited to leave his mark at Maracanas Hall of Fame) ৷

9. Passenger-Air Hostess Clash: বরাদ্দ খাবার নিয়ে মাঝ আকাশে বিমানসেবিকার সঙ্গে ঝগড়া যাত্রীর, ভাইরাল ভিডিয়ো

ইন্ডিগো'র বিমানে হুলুস্থুল । নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার দেওয়া নিয়ে বচসা যাত্রী ও বিমানসেবিকার । শেষ পর্যন্ত ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল ডিজিসিএ । জানানো হল, তদন্ত চলছে (IndiGo Passenger and Air-Hostess engage in heated exchange) ।

10. Pathaan Second Song: 'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গানমুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন কিং খান

'পাঠান'-এর দ্বিতীয় গান 'ঝুমে জো পাঠান'-এর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন কিং খান(Pathaan second song Jhoome Jo Pathaan) ৷