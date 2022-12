1.Covid Variants: গুজরাত-ওড়িশায় কোভিডের নয়া প্রজাতির হানা, জনবহুল স্থানে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ কেন্দ্রের

দেশে ধরা পড়েছে করোনার চারটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট (Covid Variants) ৷ তবে চিন্তার কিছু নেই ৷ সতর্ক হতে বললেন নীতি আয়োগের সদস্য চিকিৎসক ভিকে পল ৷

2.Tax Evasion Allegations: 500 কোটির কর ফাঁকি ! চালকল মালিকের ফ্ল্য়াটে আয়কর অভিযান

মধ্যমগ্রামের (Madhyamgram) একটি কোয়ার্টারে বুধবার টানা 10 ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালালেন আয়কর বিভাগের (Income Tax Department) আধিকারিকরা ৷ ওই ফ্ল্যাটের মালিকের বিরুদ্ধে 500 কোটি টাকা (500 Crore Rupees) কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ (Tax Evasion Allegations) উঠেছে !

3.Debashree Bats for Mithun: মিঠুনদাকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি, চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ বিতর্ক আরও উসকে দিলেন দেবশ্রী

মিঠুনদাকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি (Debashree Bats for Mithun)। চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ বিতর্ক আরও উসকে দিয়ে মহাগুরুর (Mithun Chakraborty) পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা অভিনেত্রী দেবশ্রী রায় (Debashree Roy)।

4.School Bus Accident in Manipur: মণিপুরে স্কুলবাস উলটে মৃত্যু কমপক্ষে 7 জন পড়ুয়ার

মণিপুরের ননি জেলায় স্কুল বাস উলটে কমপক্ষে 7জন পড়ুয়ার মৃত্যু (Several Students Feared Dead in School Bus Accident in Manipur) ৷ জানা গিয়েছে, একটি স্কুলের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পড়ুয়াদের ৷ ননি জেলার পাহাড়ি রাস্তায় ছাত্রীদের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় ৷

5.Suvendu Adhikari: উত্তরপ্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বুলডোজার চলবে, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

গত 3 ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে সভা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ তারই পালটা বুধবার একই জায়গায় সভা করে বিজেপি (BJP) ৷ মূল বক্তা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷

6.Ashok Gehlot Tweets: 'ভারত জোড়ো যাত্রায় ভিড় দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে বিজেপি', কোভিড প্রোটোকল প্রসঙ্গে কটাক্ষ গেহলতের

মঙ্গলবার রাজস্থানে ভারত জোড়ো যাত্রার শেষ দিন ছিল ৷ আজ হরিয়ানায় ঢুকেছে কংগ্রেসের মহামিছিল ৷ এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজস্থানে কোভিড বিধি মানা নিয়ে চিঠি দিয়েছেন রাহুলকে (Covid Protocol in Rajasthan Bharat Jodo Yatra) ৷

7.Anubrata Mondal: দিল্লি হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তি অনুব্রতর, 9 জানুয়ারি পর্যন্ত পিছল রাজধানী যাত্রা

আগামী 9 জানুয়ারি পর্যন্ত অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) দিল্লি নিয়ে যেতে পারবে না ইডি (ED) ৷ নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের (Delhi High Court) ৷

8.BJP MLA slams Mamata: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাথি মেরে...', মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণে শালীনতা ছাড়ালেন বিজেপি বিধায়ক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাথি মেরে গারদে ভরা হবে । ডেপুটেশন চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে (Mamata Banerjee) কদর্য ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার । বিরোধী দলের বিধায়কের এহেন উক্তিতে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র মহলে (BJP MLA Swapan Majumder slams Mamata Banerjee ) ।

9.Mamata Banerjee: ফের মুখোমুখি মোদি-মমতা, গঙ্গা পরিষদের বৈঠকে থাকার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগামী 30 ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গঙ্গা পরিষদের বৈঠক (National Ganga Council Meeting) । সেখানেই মুখোমুখি হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

10.Maitri Bridge in Tripura: উদ্বোধনের পরও চালু হয়নি ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু, বিজেপিকে দুষল বিরোধীরা

উদ্বোধনের পরও চালু হয়নি ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু (Maitri Bridge in Tripura)৷ এই নিয়ে বিজেপির সরকারকে (Oppositions slams BJP government) দুষল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি (Indo-Bangladesh Maitri Bridge)৷