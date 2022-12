1. HC over Lalan Sheikh: লালন শেখ মৃত্যুর তদন্তে সিআইডি, নির্দেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের

লালন শেখের মৃত্যু কী ভাবে হয়েছে, তার তদন্তে সিআইডির উপরই ভরসা রাখল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CID investigation over Lalan Sheikh Death) ৷ আজ সিঙ্গল বেঞ্চে মামলার শুনানি আছে ৷

2. No Confidence Motion: মধ্যপ্রদেশে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা কংগ্রেসের ? বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ আজই

11 বছর পর ফের মধ্যপ্রদেশের (Madhya Pradesh) শিবরাজ সিং চৌহানের (Shivraj Singh Chouhan) নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের (BJP Led Government) বিরুদ্ধে অনাস্থা (No Confidence Motion) আনছে বিরোধী কংগ্রেস (Congress) ৷

3. Suvendu Adhikari: কাঁথিতে শুভেন্দুর প্রতিবাদ সভার দিনে চর্চায় ‘তৃতীয় ডেটলাইন’

আজ কাঁথির রেলমাঠে প্রতিবাদ সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার আগে সেই সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পূর্ব মেদিনীপুরের বিজেপি নেতৃত্ব (Suvendu Adhikari Contai Protest Rally Preparation) ৷

4. Delhi Liquor Scam: দিল্লি আবগারি দুর্নীতি ইডির চার্জশিটে নাম কেসিআর কন্যা কবিতার

দিল্লি আবগারি দুর্নীতি (Delhi Liquor Scam) চার্জশিট পেশ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর ৷ অভিযুক্তদের তালিকায় একাধিক নাম রয়েছে ৷ সেই নামগুলির মধ্যে অন্যতম তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর কন্যা কবিতা ৷

5. Bharat Jodo Yatra: কোভিড বিধি মেনে চলুন! নতুবা বন্ধ হোক ভারত জোড়ো যাত্রা, আর্জি কেন্দ্রের

ভারত জোড়ো যাত্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দিচ্ছেন ৷ এই অবস্থায় কোভিড বিধিনিষেধ মানতে হবে ৷ নাহলে জাতীয় স্বার্থে এই যাত্রা স্থগিত রাখার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Union Health Minister over Bharat Jodo Yatra) ৷

6. KMC Land Occupied: বেদখল হচ্ছে কলকাতা পৌরনিগমের জমি, কমিউনিটি হল করার আবেদন কাউন্সিলরের

বেদখল হয়ে যাচ্ছে কলকাতা পৌরনিগমের জমি (KMC Land Occupied)৷ তা হয়ে উঠছে অসামাজিক কার্যকলাপের আস্তানা ৷ তাই সেই জমিতে কমিউনিটি হল (Community Hall) করার আবেদন জানালেন কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী (Arup Chakraborty)।

7. Kunal Ghosh Tweets: 'আজ একুশে' ! কাঁথির জনসভা নিয়ে শুভেন্দুকে খোঁচা কুণালের

14 ডিসেম্বর আসানসোলে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রাণ গিয়েছে 3 জনের ৷ তৃণমূলের প্রতিনিধি দল মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছে ৷ কিন্তু খোদ শুভেন্দু যাননি বলে টুইট করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh taka a jibe at Suvendu Adhikari) ৷

8. Shwet Patharer Thala: 'শ্বেত পাথরের থালা' নিয়ে শুরু হচ্ছে 'সাহিত্যের সেরা সময়'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়

টিভির পর্দায় ফের আসছে 'সাহিত্যের সেরা সময়'। আর এবার লেখিকা বাণী বসুর 'শ্বেত পাথরের থালা' দিয়ে শুরু হতে চলেছে এবারের যাত্রা ৷ অভিনয়ে ফাহিম মীর্জা, স্নেহা দাস, দেবদূত ঘোষ-সহ আরও অনেকে(Shwet Patharer Thala is Coming Soon) ৷

9. KIFF 2022: চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হল নির্বাক ছবি 'ক্যানভাস'

মাত্র দু'জন চরিত্রাভিনেতাকে নিয়ে 25 মিনিটের স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছেন পরিচালক সুকান্ত সূর্য (KIFF 2022 )। ছবির নাম 'ক্যানভাস' । এই ছবিটি এমন একজন শিল্পীর কথা বলে যে শিল্পী একটি মৃত্যুপথযাত্রী মেয়ের ছবি আঁকেন নিজের ক্যানভাসে । নির্বাক এই ছবিটি সব দিক দিয়ে আবেগ-অনুভূতির এক দারুণ মিশেল (Silent Film Canvas in KIFF) ৷ ছবি ঘিরে নিজেদের অনুভূতির কথা ভাগ করে নিলেন পরিচালক সুকান্ত সূর্য, অভিনেত্রী রাইমা রায় এবং সম্পাদক নীল (Director And Others Share Their Thoughts on Canvas) ।

10. Pakistan vs England: ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ পাকিস্তান, তৃতীয় টেস্টে 8 উইকেটে জিতল 'থ্রি-লায়ন্স'

17 বছর পর পাকিস্তান সফরে গিয়ে 3-0 টেস্ট সিরিজ জয় ইংল্যান্ডের (England Complete Emphatic 3-0 Series Whitewash Over Pakistan) ৷ তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তানকে 8 উইকেটে হারাল বেন স্টোকসরা ৷