1. Lionel Messi: ট্রফি জড়িয়ে শান্তির ঘুম এলএম'র, ছবি ভাইরাল আন্তর্জালে

মঙ্গলবার প্রবল জনসমুদ্রের মধ্যেই দেশে পা রেখেছে লা-আলবিসেলেস্তে ৷ আর দেশে ফিরে কাঙ্খিত বিশ্বকাপ ট্রফি জড়িয়ে ঘুমোলেন মেসি (Lionel Messi sleeps with FIFA World Cup trophy) ৷ ছবি ভাইরাল ইন্টারনেটে ৷

2. Udayan Guha: উদয়ন গুহকে প্রশ্ন করার জের ! বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ইউনিট সভাপতির পদ থেকে সরানো হল ছাত্রনেতাকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের উদ্বোধনে এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (Udayan Guha)৷ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতির প্রশ্নে মেজাজ হারান তিনি ৷ সেই ঘটনার 24 ঘণ্টা না পেরোতেই পদ গেল ওই ছাত্রনেতার ৷

3. Stop Rape Message in Kite: ‘ধর্ষণ বন্ধ হোক’ বার্তা লেখা 8 ফুটের ঘুড়ি বানালেন সুরাতের এক ব্যবসায়ী

মকর সংক্রান্তিতে ধর্ষণ বন্ধ করতে বার্তা ৷ আর তা দেওয়া হচ্ছে একটি 8 ফুটের ঘুড়িতে (A Man from Surat Makes an 8 Feet Kite With Message Stop Rape) ৷ সুরাতের এক ব্যবসায়ী এই ঘুড়িটি তৈরি করেছেন ৷ সেখানে ইংরেজিতে ‘স্টপ রেপ’ লেখা রয়েছে ৷

4. Kharge Remarks Row: ক্ষমা চাইবেন না, 'কুকুর' ও 'বিড়াল' বিতর্কে নিজের অবস্থানেই অনড় খাড়গে

সোমবার রাজস্থানের আলওয়ারে ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে (Kharge Remarks Row)৷ বলেছিলেন, দেশের জন্য বিজেপির কোনও কুকুরের প্রাণ যায়নি ৷ তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷

5. Bhagwant Mann: 'সকাল 11টায় মদ্যপান করে সংসদে আসতেন', লোকসভায় বেনজির আক্রমণের মুখে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মান

মঙ্গলবার লোকসভায় শিরোমনি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর (SAD MP Harsimrat Kaur Badal) তীব্র কটাক্ষ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানকে (Bhagwant Mann) ৷

6. Sukesh Chandrashekhar: আপকে 60 কোটি দেওয়ার অভিযোগ সত্যি, পাতিয়ালা কোর্টের বাইরে দাবি সুকেশের

আম আদমি পার্টিকে প্রটেকশন মানি এবং পার্টি ফান্ড মিলিয়ে 60 কোটি টাকা দিয়েছিলেন বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন সুকেশ চন্দ্রশেখর (Sukesh Chandrasekhar Claims to Give 60 Crore Rupees AAP) ৷ সেই সব অভিযোগ সত্যি বলে মঙ্গলবার জানালেন ফ্রডস্টার ৷

7. Justice Gangopadhyay Warning: বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন জানলে তা বাতিল হবে, ফের হুঁশিয়ারি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন (Illegally secured jobs to be terminated) জানলে চাকরি বাতিল হবে (Abhijit Gangopadhyay)৷ ফের এই হুঁশিয়ারি দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Gangopadhyay Warning)৷

8. Fake Jobs: ভুয়ো সংস্থার পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার কর্ণধার-সহ 14 জন

আন্তঃরাজ্য প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস ৷ টাকার বিনিময়ে বিমান সংস্থায় চাকরির দেওয়ার কথা বলা হত (Fake Jobs) ৷ ব্লু অ্যাভিয়েশন নামের সংস্থার দুই কর্ণধার-সহ 14 জন গ্রেফতার ৷

9. Leonardo DiCaprio Relationship: কেন শুধুই অল্পবয়সি মহিলাদের ডেট করেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ?

অল্পবয়সি মহিলাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর (Leonardo DiCaprio Relationship) মধ্যে । হলিউডের এই তারকা 25 বছরের বেশি বয়সি কারওকে কখনও ডেট করেননি ৷

10. Argentina Football Team: ভাঙল উচ্ছ্বাসের বাঁধ, লিও বিশ্বকাপ নিয়ে নামতেই বুয়েনস আইরসে আবেগের বিস্ফোরণ!

বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরল মেসির আর্জেন্তিনা (Argentina returned home to Buenos Aires on Tuesday) ৷ মধ্যরাত হলে কী হবে ৷ লিওর হাতে সোনায় মোড়া ট্রফি দেখতে আর্জেন্তিনার সব পথ এসে মিশল বুয়েনস আইরসের রাস্তায় ৷