1. উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ! ইউজিসির নয়া খসড়ায় বিতর্কের ঝড় শিক্ষামহলে

উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে (University Curriculum) পড়ানো হতে পারে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র (UGC Draft Controversy)৷ ইউজিসির নয়া খসড়ায় বিতর্কের ঝড় উঠল শিক্ষামহলে ৷

2. জাতীয় সড়কে গরু বোঝাই ট্রাক আটকালেন অগ্নিমিত্রা, পাচারের অভিযোগ

বর্ধমানে জাতীয় সড়কে গরু বোঝাই ট্রাক আটকালেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল (Agnimitra Paul)৷ পুলিশের মদতে পাচার (Agnimitra Alleges Cattle Smuggling) করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷

3. বিরিয়ানি-লিচু-কাজু-কিশমিশ, 25 ভিন্ন স্বাদের চা বিক্রি করে শোরগোল ফেলেছেন সঞ্জয় দত্ত

বারুইপুরের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সঞ্জয় দত্ত তাঁর বাবার দোকানে তৈরি করছেন 25টি ভিন্ন স্বাদের চা (Sanjay Dutt Makes 25 Different Flavors of Tea in Baruipur) ৷ আর সেই চায়ের স্বাদ নিতে বারুইপুর ও কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন ভিড় করছেন সঞ্জয়দের দোকানে ৷

4. স্বেচ্ছায় অনুব্রতর নামে অভিযোগ শিবঠাকুরের ! গাড়িতেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা বীরভূমের তৃণমূল সভাপতির

অনুব্রত মণ্ডলের স্বাস্থ্যপরীক্ষা হল গাড়িতে বসিয়ে (Anubrata Mondal Health Check-Up in Car) ৷ আদালত 7 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়ার পর এদিন তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয় ৷ অন্যদিকে, অনুব্রত নামে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়েরকারী শিবঠাকুর মণ্ডল দাবি করেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় এই কাজ করেছেন ৷

5. ভাঙল উচ্ছ্বাসের বাঁধ, লিও বিশ্বকাপ নিয়ে নামতেই বুয়েনস আইরসে আবেগের বিস্ফোরণ!

বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরল মেসির আর্জেন্তিনা (Argentina returned home to Buenos Aires on Tuesday) ৷ মধ্যরাত হলে কী হবে ৷ লিওর হাতে সোনায় মোড়া ট্রফি দেখতে আর্জেন্তিনার সব পথ এসে মিশল বুয়েনস আইরসের রাস্তায় ৷

6. শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল কাটা মুন্ডু, চাঞ্চল্য মালদায়

চাঞ্চল্যকর ঘটনা মালদায় ৷ ভর দুপুরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল মানুষের কাটা মাথা (Severed Head found) ৷ অন্যান্য দেহাংশের খোঁজ করে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷

7. বাড়িতে ডেকে প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কাটলেন যুবতী

অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) ডক্টর বিআর আম্বেদকরের কোনসিমা জেলায় এক যুবতী প্রেমিকের গোপনাঙ্গ (Private Part) কেটে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷

8. হাত-পা বেঁধে স্ত্রী'কে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

হাড়হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকল পুরুলিয়া ৷ জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে স্ত্রীকে বিবস্ত্র করে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ (Man Kills Wife) ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বামীকে ৷

9. জীবিত স্ত্রীকে মৃত বলে পরকীয়া ! বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় অন্তঃসত্ত্বা

স্ত্রীকে মৃত বলে যুবতীর সঙ্গে পরকীয়ার অভিযোগ ধূপগুড়িতে ৷ এমনকি সহবাসও করেন অভিযুক্ত ৷ সত্যি জানতে পেরে এবার প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় বসলেন অন্তঃসত্ত্বা (Pregnant Woman Protests in Front of Lovers House Demanding Marriage) ৷

10. 'স্বেচ্ছায় পালিয়ে বিয়ে করেছি', অপহরণের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর বললেন তেলেঙ্গানার তরুণী

পরিবার অপহরণের অভিযোগ করলেও তেলেঙ্গানার তরুণী শালিনী জানিয়েছেন তিনি স্বেচ্ছায় পালিয়ে বিয়ে করেছেন ৷ প্রেমিককে প্রথমে চিনতে না পারায় তিনিও ভেবেছিলেন তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে (young woman claimed she was not kidnapped but married already after kidnapping video went viral) ৷