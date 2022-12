1.Modi-Mamata Meeting: বছর শেষে গঙ্গা পরিষদের বৈঠকে ফের মুখোমুখি হতে পারেন মোদি-মমতা

বছর শেষে ফের মুখোমুখি হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi) ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ আগামী 30 ডিসেম্বর জাতীয় গঙ্গা পরিষদের (National Ganga Council Meeting) বৈঠক রয়েছে কলকাতায় (Modi-Mamata Meeting)৷

2.Anubrata Mondal: কেষ্টর রক্ষাকবচ ! 'তৃণমূল' কর্মীকে মারধরে 7 দিনের পুলিশি হেফাজত

অনুব্রত মণ্ডলের 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দুবরাজপুর আদালতের (Anubrata Mondal)৷ 2021 সালে সিউড়ির বালিঝুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন 'তৃণমূল প্রধান' শিবঠাকুর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ (Anubrata Mondal in Police Custody for beating TMC worker) ৷

3.Student Dies by Suicide: তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার দিন আত্মঘাতী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র !

তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল (Student Dies by Suicide)৷ বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় (Jadavpur University Student Death)৷

4.Rohit Sharma: সারেনি আঙুলের চোট, ঢাকায় দ্বিতীয় টেস্টেও নেই রোহিত

আঙুলের চোটের কারণে ঢাকা টেস্টেও নেই রোহিত শর্মা (Injured Rohit Sharma Ruled Out of Dhaka Test) ৷ আঙুলে স্টিফনেস রয়েছে বলে বিসিসিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে ৷ জানুয়ারি মাস থেকে ঘরের মাঠে লম্বা আন্তর্জাতিক সিরিজ রয়েছে ৷ সেই কারণে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট ৷

5.Same Sex Marriage: 'দু'জন বিচারপতি সমলিঙ্গ বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি দিতে পারেন না', বললেন মোদি

দেশে সমকাম সম্পর্ক অপরাধ নয় ৷ কিন্তু সমলিঙ্গ বিয়ে ? না, এধরনের বিয়ে কোনও আইনেই যেন স্বীকৃতি না পায়, সংসদে ঝড় তুললেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ সুশীল মোদি (BJP MP Sushil Modi over Same Sex Marriage legalisation) ৷

6.Suicides in Bengaluru: শিশু-সহ দুই পরিবারের পাঁচ সদস্য আত্মঘাতী, চাঞ্চল্য বেঙ্গালুরুতে

দু'টি ভিন্ন পরিবারে আত্মহত্যা করেছেন পাঁচজন ৷ এদের মধ্যে রয়েছে একটি দেড় বছরের শিশু ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর (Five died by suicide in two families in Bengaluru Karnataka) ৷

7.Pipe Leakage: ডিজেলের পাইপলাইন ফাটলে বড়সড় বিপত্তি পানাগড়ে, বালতি নিয়ে দেদার লুট এলাকাবাসীরা

পানাগড় (Panagarh) সেনাছাউনির পাশে পাইপ লাইন লিক (Pipe Leakage) হয়ে গিয়েছে ৷ এর জেরে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে ডিজেল ৷ ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ৷

8.IFA Felicitated Bengal Team: জাতীয় গেমসে সোনা জয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধনা আইএফএ-এর

ন্যাশনাল গেমসে সোনাজয়ী বাংলা ফুটবল দলকে সংবর্ধনা জানাল আইএফএ (IFA Felicitated Bengal Football Team for Win Gold in National Games) ৷ সোমবার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এই সংবর্ধনা জানানো হয় ৷ সেখানেই সন্তোষ ট্রফি জয়ের দাবিও উঠে আসে ৷

9.Brutal Murder in Dehradun: দেরাদুনে নৃশংস খুন ! স্ত্রীকে হাতুড়ির আঘাত-ইনজেকশন স্বামীর

স্বামী-স্ত্রীর কথাকাটি চরম পর্যায়ে পৌঁছয় ৷ স্বামী স্ত্রী'কে হাতুড়ি দিয়ে মারধর করে ৷ পরে ইনজেকশনের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে খুন করে (Husband kills wife by injecting poison due to domestic dispute in Dehradun) ৷

10.Rajasthan Farmers Protest: ঋণ মকুব করেনি সরকার, রাজস্থানে ভারত জোড়ো যাত্রায় চাষিদের প্রতিবাদ

রাহুল গান্ধি কথা দিয়েছিলেন, চাষিদের ঋণ মকুব করা হবে ৷ কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি ৷ তাই ভারত জোড়ো যাত্রায় বিক্ষোভ দেখালেন কৃষকরা (Farmers Agitation demanding loan waivers) ৷