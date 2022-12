1. Anubrata Mondal: কেষ্টর রক্ষাকবচ ! 'তৃণমূল' কর্মীকে মারধরে 7 দিনের পুলিশি হেফাজত

অনুব্রত মণ্ডলের 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দুবরাজপুর আদালতের (Anubrata Mondal)৷ 2021 সালে সিউড়ির বালিঝুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন 'তৃণমূল প্রধান' শিবঠাকুর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ (Anubrata Mondal in Police Custody for beating TMC worker) ৷

2. Firhad on Anubrata: গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত 'বীরভূমের বাঘ', বললেন ফিরহাদ

অগস্ট মাসে অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতার ঠাঁই হয় আসানসোল সিবিআই সংশোধনাগার ৷ এবার ইডির পালা ৷ কী বললেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim over Anubrata Mondal) ?

3. Modi-Mamata Meeting: বছর শেষে গঙ্গা পরিষদের বৈঠকে ফের মুখোমুখি হতে পারেন মোদি-মমতা

বছর শেষে ফের মুখোমুখি হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi) ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ আগামী 30 ডিসেম্বর জাতীয় গঙ্গা পরিষদের (National Ganga Council Meeting) বৈঠক রয়েছে কলকাতায় (Modi-Mamata Meeting) ৷

4. Firhad Hakim: 'ক'টা মানুষের উপকার করেছ তোমাদের ভোট দেবে', দিল্লির বৈঠক নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ ফিরহাদের

আজ অমিত শাহ'র সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার ৷ পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি নেতৃত্বের দিল্লি-বঙ্গ আসা-যাওয়া নিয়ে এক হাত নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad slams BJP) ৷

5. Kolkata Air Pollution: শহরে দূষণের হটস্পট জানতে বাসে বসবে সেন্সর

রাজ্য পরিবহন দফতর, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও আইআইটি দিল্লির উদ্যোগে কলকাতার সরকারি বাসে বসতে চলেছে সেন্সর(Sensor will be installed in government bus) ৷ আপতত নন এসি বাস এই সেন্সর বসতে চলেছে ৷ বায়ু দূষণের হটস্পষ্ট চিহ্নিত করতেই এই উদ্যোগ ৷

6. Fans in Paris Welcome France Team: পরাজিত নায়কদের যন্ত্রণা ভাগ করে নিতে বিমানবন্দরে হাজার হাজার ফ্যান

সোমবার রাত আটটা নাগাদ দোহা থেকে চার্লস ডি গল বিমানবন্দরে নামেন এমবাপেরা ৷ তাঁদের স্বাগত জানাতে ভিড় জমে গেল বিমানবন্দরে ৷ দেখুন ছবিতে ৷

7. Duare Sarkar Receives Award: ফের রাজ্যকে স্বীকৃতি কেন্দ্রের, দেশের সেরা প্রকল্পের পুরস্কার পাচ্ছে দুয়ারে সরকার

ফের কেন্দ্রের স্বীকৃতি পেল রাজ্য সরকার ৷ সেরা প্রকল্পের পুরস্কার পাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকার প্রকল্প (Duare Sarkar Receives Award) ৷

8. BSF Veteran Passes Away: সীমানা ছাড়িয়ে, প্রয়াত একাত্তরে ভারত-পাক যুদ্ধের মরু নায়ক ভৈরোঁ সিং রাঠোর

সীমান্তহীন না-ফেরার দেশে চলে গেলেন 1971 এর ভারত-পাক যুদ্ধের মরু নায়ক ভৈরোঁ সিং রাঠোর (1971 War Hero Bhairon Singh Rathore is no more)৷ সোমবার 81 বছর বয়সে যোধপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

9. Kanyashree Cup: কন্যাশ্রী কাপের দল ঘোষণা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের

কন্যাশ্রী কাপের দল ঘোষণা করল ইমামি ইস্টবেঙ্গল (Emami East Bengal Womens Team Announced for Kanyashree Cup) ৷ একাধিক প্রস্তুতি ও প্রীতি ম্যাচ খেলার পর 29 সদস্যের দল বাছাই করা হয়েছে ৷ যে দল নিয়ে আশাবাদী কোচ সুজাতা কর ৷

10. The Archies Shooting Wrap: শেষ সুহানা-খুশিদের 'দ্য আর্চিস'-এর শুটিং

শ্যুটিং শেষ হল নেটফ্লিক্স অরিজিনালসের আসন্ন ছবি 'দ্য আর্চিস'-এর (The Archies) ৷ ছবিটি আসলে ষাটের দশকের বিখ্য়াত কমিকস 'আর্চিস'-এর একটি ভারতীয় রূপান্তর ৷ এই ছবির হাত ধরেই বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ কন্যা সুহানা খান, শ্রীদেবী কন্যা খুশি কাপুর, মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা ৷