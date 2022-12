1. West Bengal Weather Update: বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের কাঁটায় উষ্ণ বড়দিন

বড়দিন আসছে ৷ উৎসবের প্রস্তুতি চলছে ৷ কিন্তু জমিয়ে ঠান্ডা উধাও ৷ আগামী ক'দিন ঠান্ডার বদলে গরম ভাব থাকবে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (IMD Kolkata Weather Update) ৷

2. Duare Sarkar Receives Award: ফের রাজ্যকে স্বীকৃতি কেন্দ্রের, দেশের সেরা প্রকল্পের পুরস্কার পাচ্ছে দুয়ারে সরকার

ফের কেন্দ্রের স্বীকৃতি পেল রাজ্য সরকার ৷ সেরা প্রকল্পের পুরস্কার পাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকার প্রকল্প (Duare Sarkar Receives Award) ৷

3. Anubrata Mondal: গরুপাচার দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে এনামুল-সায়গলের মুখোমুখি বসিয়ে অনুব্রতকে জেরার পরিকল্পনা ইডির

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Scam) ধৃত অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা করতে পারবে ইডি (ED) ৷ সোমবার আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ ইডি সূত্রে খবর, সেখানে এনামুল-সায়গলের মুখোমুখি বসিয়ে অনুব্রতকে জেরার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷

4. BSF Veteran Passes Away: সীমানা ছাড়িয়ে, প্রয়াত একাত্তরে ভারত-পাক যুদ্ধের মরু নায়ক ভৈরোঁ সিং রাঠোর

সীমান্তহীন না-ফেরার দেশে চলে গেলেন 1971 এর ভারত-পাক যুদ্ধের মরু নায়ক ভৈরোঁ সিং রাঠোর (1971 War Hero Bhairon Singh Rathore is no more)৷ সোমবার 81 বছর বয়সে যোধপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

5. Kolkata Medical College: অনশন তুললেন মেডিক্যাল পড়ুয়ারা, নির্বাচন হবে বাইশেই

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ (Students of Kolkata Medical College withdraw hunger strike) এবং হাসপাতালে পূর্ব নির্ধারিত 22 তারিখেই নির্বাচন করবেন ছাত্ররা। দীর্ঘ 12 দিন পর সোমবার সন্ধ্যায় তাঁরা অনশন ভাঙলেন ৷

6. ETV Bharat Horoscope for 20th DEC: ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কেমন কাটবে দিন, জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভালো দিন কাটবে কারও ৷ তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 20th DEC) ৷

7. Karim Benzema Retires: ফাইনাল হারের পরদিনই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে বিদায় ফরাসি তারকার

পঁয়ত্রিশে অবসরের সিদ্ধান্ত চলতি বছরের ব্যালন ডি'অর বিজেতার (Karim Benzema retires from international football) ৷ স্কোয়াডে থাকলেও ঊরুতে চোটের কারণে বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগেই ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে (Benzema withdraw from World Cup squad due to injury) ৷

8. FIFA World Cup 2022: প্রাপ্তির ঝুলিতে বিশ্বকাপও ! লিও'র শ্রেষ্ঠত্বে একমত ফুটবলপ্রেমীরা

কাতারের আমির ট্রফি তোলার আগে উটের লোম এবং ছাগলের পশম দিয়ে তৈরি রয়্যালটিদের পোশাক 'বিষ্ট' পরিয়ে দেন লিওনেল মেসিকে । ঠিক যেমনটা দেখা যায় ম্যাজিশিয়ানদের গায়ে । অবশ্য, আর্জেন্তাইনদের কাছে মেসি তো ম্যাজিশিয়ানই । যার বাঁ-পায়ের শিল্প ভুলিয়ে দেয় সব দুঃখ । দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা টালমাটাল । নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অগ্নিমূল্য । মুদ্রাস্ফীতির হার তিন অঙ্ক ছুঁতে চলেছে । আর্জেন্তাইনদের আশা, বিশ্বকাপ ঘরে আসায় এবার সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে (FIFA World Cup 2022) ।

9. The Archies Shooting Wrap: শেষ সুহানা-খুশিদের 'দ্য আর্চিস'-এর শুটিং

শ্যুটিং শেষ হল নেটফ্লিক্স অরিজিনালসের আসন্ন ছবি 'দ্য আর্চিস'-এর (The Archies) ৷ ছবিটি আসলে ষাটের দশকের বিখ্য়াত কমিকস 'আর্চিস'-এর একটি ভারতীয় রূপান্তর ৷ এই ছবির হাত ধরেই বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ কন্যা সুহানা খান, শ্রীদেবী কন্যা খুশি কাপুর, মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা ৷

10. New Film Hatyapuri: কেমন ছিল 'হত্যাপুরী'-র শুটিং পর্ব? বিটিএস শেয়ার করল প্রযোজনা সংস্থা

পর্দায় আসছে ফেলুদার নতুন গল্প 'হত্যাপুরী' ৷ সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় এবার ফেলুদা ইন্দ্রনীল ৷ নির্মাতারা সোমবার শেয়ার করলেন ছবির পর্দার পিছনের একটি ভিডিয়ো (New Film Hatyapuri) ৷