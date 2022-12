1.Dilip Slams Becharam: জনভিত্তিহীন নেতারাই এমন বলেন, বেচারামকে কটাক্ষ দিলীপের

সোমবার সকালে কলকাতা থেকে দিল্লির পথে রওনা দেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন ৷ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে (Trinamool Congress) নিশানা করলেন ৷

2.FIFA World Cup 2022: ঈশ্বরের খেয়াল ! কেরিয়ারের শেষলগ্নে প্রাপ্তির ঝুলি মিলিয়ে দিল দুই কিংবদন্তি'কে

লেজেন্ডস লাক ? নাকি এটাই কিংবদন্তি'দের প্রাপ্য ? কেরিয়ারের শেষ লগ্নে এসে ভাগ্যদেবতা কার্যত একসুতোয় গাঁথলেন সচিন-মেসি'কে (Leonel Messi Sachin Tendulkar stunning similarity in World Cup) ।

3.Student Dies By Suicide: বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার পর আত্মঘাতী লেডি ব্রেবোর্নের ছাত্রী !

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখে ঘরে গিয়ে আত্মঘাতী লেডি ব্রেবোর্নের ছাত্রী (Lady Brabourne College Student)! আজ সকালে (Suicide in Kolkata) উদ্ধার হয়েছে 19 বছরের সেই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ (Student Dies By Suicide)৷

4.FIFA World Cup 2022: সর্বাধিক ম্যাচ, প্রতিটি রাউন্ডে গোল ! ফাইনালের রাতে একাধিক রেকর্ড ফুটবলের প্রিয় সন্তানের

লিওনেল মেসি এবং রেকর্ড, দুই সমান (Lionel Messi Creates Five Records) ৷ বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) ফাইনালের রাতের পর এমন কোনও রেকর্ড থাকল না যা মেসির ছোঁয়ার বাইরে ৷

5.FIFA World Cup 2022: 'বহুবার স্বপ্নে দেখেছি বিশ্বকাপ', দলকে কৃতিত্ব দিয়ে আবেগী পোস্ট মেসির

"বহুবার স্বপ্নে দেখেছি বিশ্বকাপ ৷" আবেগী পোস্টে এ কথাই লিখলেন লিওনেল মেসি (Lionel Messi)৷ বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) জয়ের জন্য তিনি কৃতিত্ব দিলেন পুরো দলকে (Lionel Messi Pens Heartfelt Note)৷

6.Fake IPS Officer: মহিলাদের ফাঁদে ফেলে প্রতারণা, দিল্লিতে গ্রেফতার ভুয়ো আইপিএস

ভুয়ো আইপিএস (Fake IPS Officer) পরিচয় দিয়ে মহিলাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ ধৃত ব্যক্তি আদতে ঢালাইকর (Welder) !

7.Anurag Thakur: 2014-র পরে উত্তর-পূর্বে শান্তির যুগ শুরু হয়েছে, দাবি অনুরাগের

2014 সালের পরে উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তির যুগ শুরু হয়েছে (Era of Peace Started in Northeast)৷ সোমবার দিল্লিতে এমনই দাবি করেছেন অনুরাগ ঠাকুর (Anurag Thakur)৷ তিনি বলেন, সেখানে নাশকতা সংক্রান্ত হিংসার ঘটনা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে (Union Minister on Northeast)।

8.Shehnaaz Gill: গোলাপি গাউনে ব়্যাম্পে ঝড় তুললেন শেহনাজ

ইন্ডিয়ান ডিজাইনার শো সিজন 4-এ ব়্যাম্পে ঝড় তুললেন বিগ বস খ্যাত অভিনেত্রী শেহনাজ গিল ৷ গোলাপি গাউনে রীতিমতো চোখ ধাঁধালেন অভিনেত্রী (Shehnaaz Gill showstopper for Ken Ferns )৷

9.Jai Prakash Majumdar: ফুল বদলে ভোলবদল ? সিএএ-এনআরসি নিয়ে ভিন্ন সুর জয়প্রকাশের গলায়

সিএএ, এনআরসি নিয়ে এবার ভিন্ন সুর জয়প্রকাশের গলায় (Jai Prakash Majumdar Comment on CAA and NRC) । তা শুনে তাঁর তৃণমূল সহকর্মীরা বলছেন, উনি ভুল বুঝতে পেরেছেন বলেই আমাদের সঙ্গে এসেছেন ।

10.Elon Musk: টুইটার প্রধানের পদ থেকে ইস্তফার ইচ্ছে প্রকাশ ইলনের

টুইটার (Twitter) প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন সিইও ইলন মাস্ক (Elon Musk) ৷ এই নিয়ে তিনি একটি টুইট করেছেন ৷ আর ব্যবহারকারীদের মতামত জানতে চেয়েছেন ৷